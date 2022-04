染色劑之均等論：Mylan Institutional LLC v. Aurobindo Pharma Ltd.(Fed. Cir. 2017)

【郭廷濠╱專利師】

日常生活中,我們已非常習慣使用文字來描述人事物,但在文字的描述上仍有先天上的限制,就是無法達到百分之百的準確。即便是較為嚴格的法律,在同一條文中所使用的法律文字,不同的法律學者仍可能做出不同的解讀,更不用說在申請專利範圍之中所使用的文字。

申請專利範圍是專利的核心部分,其描述著申請人所想要保護的部分,這部分是由文字所撰寫描述的。申請專利範圍的文字可以構成一定的範圍,但在這範圍之外,是否也可以被視為是申請專利範圍文字所描述的部分呢?這部分就涉及到「均等論」。簡言之,均等論所要探討的就是申請專利範圍文字的延伸空間,因此,就讓我們藉著Mylan Institutional LLC v. Aurobindo Pharma Ltd.(Fed. Cir. 2017) 案件來一窺關於染色劑的均等論吧。於文末一併附上我國專利師考試的相關情報。

本案系爭專利

本案系爭專利有三件,為美國專利第8,969,616號('616專利)、美國專利第7,662,992號('992專利)與美國專利第9,353,050號('050專利),皆為一種製備isosulfan blue的程序 (Process for preparation of isosulfan blue)。系爭專利的專利權人是Apicore藥廠,Mylan藥廠則是系爭專利之專屬被授權人。

系爭專利中的幾個申請專利範圍具有代表性,列出如下:

'616專利的申請專利範圍第1項:「1.A process of preparing N-[4-[[4-(diethylamino) phenyl] (2,5-disulfophenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-Nethylethanaminium,sodium salt comprising combining a suspension of isoleuco acid of the formula(圖1) in a polar solvent with silver oxide, recovering isosulfan blue acid, and treating the isosulfan blue acid with a sodium solution.」

'992專利的申請專利範圍第1項:「1. A process of preparing N-[4-[[4-(diethyl amino) phenyl] (2, 5-disulfophenyl) methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethylethanaminium, sodium salt comprising combining a suspension of isoleuco acid of the formula (圖1) in a polar solvent with 2.0 to 3.0 equivalents of silver oxide, recovering isosulfan blue acid, and treating the isosulfan blue acid with a sodium solution. 」

'050專利的申請專利範圍第1項:「1.A compound N-[4-[[4-(diethyl amino) phenyl] (2,5-disulfophenyl) methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N- -ethylethanaminium, sodium salt having a purity of at least 99.0% by HPLC. 」

圖1 N-[4-[[4-(diethylamino) phenyl] (2,5-disulfophenyl) methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-Nethylethanaminium 構造圖 (圖片來源:判決書)

'616專利的申請專利範圍第1項主要是N-[4-[[4-(diethylamino) phenyl] (2,5-disulfophenyl) methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-Nethylethanaminium (isosulfan blue)的製備程序,在極性溶液中,利用isoleuco acid與silver oxide相互反應,接著再與sodium溶液反應。'992專利的申請專利範圍第1項除了'616專利申請專利範圍第1項的內容外,更多了silver oxide使用量在2.0 至 3.0 當量(equivalents) 的限制。'050專利的申請專利範圍第1項則是與isosulfan blue的純度有關,利用高效能液相層析法 (high-performance liquid chromatography,HPLC)測量,isosulfan blue的純度超過99.0%。

isosulfan blue與市場概況

isosulfan blue是一種三芳香基甲烷(triarylmethane)染色劑,用於顯示出人體淋巴結的位置。

於1981年時,Hirsch藥廠已研發出了濃度為1%的isosulfan blue注射溶液,相關產品名稱為Lymphazurin®,接著由Covidien藥廠向美國FDA申請新藥查驗登記(NDA),並成為了長達30年市場上的Lymphazurin®供應者。Lymphazurin®一直存有著不易合成與純化的缺點,Hirsch藥廠最初的產品經由HPLC測量,isosulfan blue的純度約94.5%,仍存有5.5%的相關異構物。

隨後,Apicore藥廠致力於isosulfan blue合成的改良,並提出專利申請,後獲准了'050專利。接著,由Mylan藥廠的前身藥廠 (Synerx藥廠) 向FDA申請了Lymphazurin®的學名藥許可之簡易新藥上市程序(ANDA),於2010年獲准並順利進入市場。

於2012年時,Covidien藥廠因為一些問題,而將Lymphazurin®下市。市場上只剩Mylan藥廠供應著1%的isosulfan blue注射溶液。於2016年時,Aurobindo藥廠也進入這個市場,於申請FDA許可時,Aurobindo藥廠表示其非使用silver oxide來反應 (Apicore藥廠所使用的),而是使用manganese dioxide來反應。

被訴侵權經過

Mylan藥廠向地方法院控訴Aurobindo藥廠侵權,並聲請初步禁制令。

地方法院認為Aurobindo藥廠侵害了系爭專利的均等論,無論是利用FWR測試法(function-way-result,功能 ─ 方式 ─ 結果) 還是無實質差異法(insubstantial difference test)來測試均等論,silver oxide與manganese dioxide間的氧化強度無太大差異。換言之,由於申請專利範圍中對於氧化強度並無特別的要求,所以,manganese dioxide落入了silver oxide的均等範圍。

故地方法院准許了Mylan藥廠聲請的初步禁制令。Aurobindo藥廠不服地方法院的判決,因此提起上訴。

均等論與本案

因為專利權範圍是由文字所描述,而要求文字絕對精確有先天上無法克服的困難。為了彌補文字的侷限性,除了文字描述的範圍(稱文義範圍)外,「均等論」可將該範圍再適度擴大,用於保障專利權人之利益,避免他人僅就系爭專利之技術手段做出無實質差異的改變,就可以規避專利侵權的責任。

本案上訴時,Aurobindo藥廠主張manganese dioxide屬於強氧化劑,而silver oxide屬於弱氧化劑,兩者對於isoleuco acid的氧化方式並不相同,且利用manganese dioxide來氧化需要在酸中,而系爭專利中使用silver oxide來氧化並未在酸中。Mylan藥廠則以地方法院做出正確的認定來回應。

在過去的Graver Tank案件中,最高法院利用了兩種測試法來評估均等論,即使用了FWR測試法與無實質差異法。在Warner-Jenkinson案件中,涉及均等論的處理外,最高法院差覺到了非機械相關的案件未必適合使用FWR測試法。上訴法院認為在化學案件的部分,的確正如最高法院所述未必適合使用FWR測試法。

上訴法院審視了地方法院的認定,認為地方法院的FWR測試法分析有所缺失。雖然,地方法院在FWR測試法中的「功能」做出正確的認定(即silver oxide的功能是用於氧化isoleuco acid),但在FWR測試法中的「方式」卻欠缺考量 (即silver oxide與manganese dioxide兩氧化劑的氧化方式),並進而錯誤地認為在專利中silver oxide與manganese dioxide兩者為均等的。因此,上訴法院撤銷了地方法院在均等論的判決。





