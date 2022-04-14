從Magic Leap混和實境的GUI設計 探討Meta沉浸體驗的UI設計趨勢（二）

【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

從Facebook創辦人Mark Zuckerberg宣誓在社群媒體的基礎下，投入5千萬美元打造元宇宙王國，各界熱議如潮，「Metaverse」已成為2021年的科技熱搜名詞。元宇宙是一個連接到現實世界的虛擬實境空間，跳脫虛實定義，使用者可以在其中與電腦生成的環境和其他使用者進行互動，是社會聯繫的下一個演變。

※本文為「從Magic Leap混合實境的GUI設計探討Meta沉浸體驗的UI設計趨勢（一）」之第二部分

透視圖顯示介面的深度及層次變化

利用大小、對比（如圖10所示）、顏色等來凸顯層次感。這些工具仍適用於虛擬實境，但稍有不同。大小取決於使用者與目標物的距離（如圖11所示），內容可以鎖定在環境上，隨著使用者在環境中四處走動，其視野中的內容也在不斷變化。

圖10：利用對比顯示出UI的層次感

藉由將內容分層並將最重要的內容移動到最靠近觀看者的位置，體驗可以非常有效地引導使用者完成複雜的選擇和互動。應注意不要調用太多層，通常不超過四個，以及在當前關卡後面使用模糊的內容來提高可讀性並儘量減少干擾（如圖11、12、13所示）。

圖11：利用透視圖顯示多層次的介面設計

圖12：利用透視圖顯示介面遠近的層次感

圖13：利用透視圖顯示介面遠近的層次感

設計師想要一次顯示所有可能的信息的想法很誘人，但這並不是一個好主意，因為它可能會導致認知超載並使使用者感到沮喪。在 VR/AR 介面設計的案例中，我們特別需要記住，好的UI設計就是要簡單、易懂（如圖14所示）。

圖14：啟動社交的圓形轉盤介面設計

Magic Leap的Lumin OS介面應用程式啟動器的圓形轉盤包含了轉盤上的八個應用程式，以及一個溢出按鈕。我們在一個示例場景可以看到有三個Lanscape應用程式、screens應用程式、一個3D「學習樹」，以及一個照片庫。我們同時可以看到用於在空間環境中放置應用程式，然後關閉應用程式的UI。

圖15：簡單易懂的GUI設計

虛擬化身和表情符號

Magic Leap開放了Avatar Chat社交應用的免費下載。通過眼球和頭部追踪，其中的虛擬化身能夠模擬使用者的表情和動作，比如跟著眨眼、或者跟隨走動。結合手勢識別技術，它們還能夠模仿使用者之間的擊掌和碰拳等打招呼動作。使用者可以在該應用中使用虛擬化身進行交流，還可以插入Emoji表情、分享Gallery圖片庫和Helio AR瀏覽器中的內容。

接下來，也就是最好玩的部分之一：選擇虛擬化身，選定的虛擬化身能夠模擬使用者的手勢和360°旋轉、歪頭等活動，虛擬化身模仿肢體語言的效果近乎實時，說明這款應用作為遠程交流工具性能足夠優秀。除了動作和手勢追踪，使用者說話的表情還可以觸發虛擬化身的表情變化，使用者眨眼的時候虛擬小人也會跟著眨眼。

圖16：Magic leap 的3D虛擬化身設計

圖17：Magic leap的 avatar的表情符號GUI設計

圖18：Magic leap 的 avatar的表情符號UI設計





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