中美基因定序公司專利案：Illumina得到賠償 華大智造掃清障礙

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

美國當地時間3月27日，加州北部地方法院對基因定序巨頭Illumina在美訴訟深圳華大智造及其他涉案實體專利侵權案做出一審判決，引發眾多權威媒體的跟進與報導。

路透社發文《Illumina贏得美國延長華大智造基因定序儀銷售禁令》，法律專業媒體Law360報導稱《Illumina在華大智造智慧財產權案中贏得禁令，損失三倍賠償金》，基因組學專業媒體Genomeweb則報導稱《美國法庭同意Illumina阻止華大在美銷售基因定序儀》。

同一個判決結果，不同媒體的關注點不同，但這次外媒都宣稱「llumina贏了」，是真的嗎？此次判決結果對雙方會造成什麼影響？

Illumina核心專利被判無效，華大智造最快8月可進入美國市場

據瞭解，早在2019 年，Illumina向美國加州法院發起對華大智造及其他涉案實體專利侵權的訴訟，指控華大智造的StandardMPS™測序方法侵犯了其美國專利號7,566,537和9,410,200。

2020年初，Illumina再次提起訴訟，指控華大智造的CoolMPS™測序技術侵犯了其美國專利號7,541,444和7,771,973，兩項專利均名為「修飾核苷酸」，其美國專利號為「標記核苷酸」。

此案至今已有兩年多了，加州法院做出如下判決：一，Illumina名為「修飾核苷酸」的美國專利號7,541,444專利被裁定無效；二，Illumina的另外幾項專利被判侵權；三，華大智造需向Illumina支付800萬美元的賠償金。

可以看出，在此輪判決中雙方各有勝負，但Illumina並不佔據絕對優勢。

一方面輸掉了最關鍵的專利，Illumina名為「修飾核苷酸」的美國專利號7,541,444專利被裁定無效；另一方面，Illumina名為「改良核苷酸」的美國專利號7,771,973，將於2022年8月到期。這意味著華大智造基於CoolMPS™測序技術的相關產品將於2022年8月份被允許進入美國市場。

路透社則刻意強調了在2022年8月上述專利過期前的時間，並稱之為「禁令延長」，其實上述專利在5個多月後就過期了，而被判無效的那個專利時間更長。也就是說，華大智造透過這次訴訟判決，提前了近10個月可以進入美國市場。

華大智造在其英文版聲明中稱，「我們很高興加州北部地方法院駁回了Illumina的請求，推翻了陪審團判定444專利無效的裁決。444專利直到2023年6月才到期。由於Illumina針對MGI的CoolMPS™技術提出的其他專利將於2022年8月到期，華大智造有權提前10個月，即2022年8月，在美國銷售基於CoolMPS™技術的相關產品。」

Illumina獲賠的800萬美元多嗎？其實已是起初索賠金額1/3

除了CoolMPS™測序技術涉及的兩項專利之外，根據一審判決結果，其他幾項專利被判侵權，而賠償金額從Illumina最初要求的2540萬美元，減少到800萬美元，僅為索賠金額的三分之一，降幅達到了68%，幅度之大令人咋舌。

這也從側面說明，Illumina最初提出的賠償金額較為無理，並沒有獲得陪審團的認可。近年來，隨著華大智造在世界各地不斷拓展業務，Illumina在全球範圍內向華大智造發起了起聲勢浩大的專利訴訟戰，而華大智造也不甘示弱，屢次發起反訴訟，雙方你來我往，好不熱鬧。

自2019年以來，Illumina及其子公司，依據特定技術方案在不同國家/地區的同族專利，在美國、德國、英國、瑞士、瑞典、西班牙、比利時、中國香港、丹麥針對華大智造或其子公司發起專利訴訟；在土耳其、芬蘭針對公司的分銷商發起專利訴訟，指控公司的部分產品涉嫌侵權，並向部分法院申請臨時禁令，涉及的產品包括MGISEQ-T7、BGISEQ-500、MGISEQ-2000和相關試劑等。

華大智造也聯合了更多合作夥伴，向Illumina持續發起反訴訟。

2019年10月，CG在美國北加州地區法院起訴Illumina侵犯其專有的規則陣列載片技術，訴求Illumina立即停止侵權行為，並給予侵權賠償。

2021年1月，華大智造聯合另外兩家公司，向加州北區三藩市分部的美國地方法院發起訴訟，起訴Illumina違反了聯邦反壟斷法和加州的不正當競爭法。另外，在德國和比利時，華大智造還就境外專利無效糾紛向Illumina提起訴訟。

實際上，Illumima與華大智造在世界各地的訴訟與反訴訟案，多數還沒有判決結果。從司法專業上講，當前雙方的專利糾紛遠未蓋棺定論。即便有了一審判決，雙方還有上訴權利，因此，雙方這場「專利拉鋸戰」還會持續至少兩三年。





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