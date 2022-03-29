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「川普太小」？可以使用川普姓名作為商標？2022年In re: Steve Elster案

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

世界各國商標法均規定，所申請商標不得使用他人姓名，除非得到他人書面同意。2018年，Steve Elster先生向美國專利商標局申請註冊「TRUMP TOO SMALL」（川普太小）商標，被專利商標局駁回。但他不服，主張其限制了他的言論自由。2022年2月底，聯邦巡迴上訴法院法官判決，相關條文確實違憲。

Steve Elster申請「川普太小」商標

2018年，Steve Elster向美國專利商標局註冊「TRUMP TOO SMALL」（川普太小）文字商標，指定使用於第25類商品。第25類商標包括：「襯衫；襯衫和短袖襯衫；圖案T恤；長袖襯衫；短袖襯衫；短袖襯衫；短袖或長袖T恤；運動衫；T恤衫；T恤;可穿戴的服裝和服裝，即襯衫......」。

根據Steve Elster的註冊申請書的說明，這個短詞，是希望喚起川普總統和參議員馬可盧比奧（Marco Rubio）在 2016 年總統初選辯論中令人難忘的交流，希望「傳達川普總統及其政策的某些特徵是微不足道的」。

圖一、Steve Elster所註冊的「TRUMP TOO SMALL」商標示意圖。 （圖片來源：https://rightofpublicityroadmap.com/news_commentary/federal-circuit-holds-bar-on-registering-trump-too-small-violates-first-amendment/）
圖一、Steve Elster所註冊的「TRUMP TOO SMALL」商標示意圖。 （圖片來源：https://rightofpublicityroadmap.com/news_commentary/federal-circuit-holds-bar-on-registering-trump-too-small-violates-first-amendment/）

美國專利商標局駁回

美國專利商標局審查官拒絕了此申請案。其主要依據兩項理由。

第一項，援引美國商標法第1052條(c)，認為此商標包含了尚在世的川普前總統的姓名，且沒有得到他的書面同意。

申請人Elster先生主張，此標誌希望作為「政治評論」（political commentary），但審查官認為，只要含有他人姓名就不得註冊，因為在法條上和過去的判例法中，並沒有寫「政治評論」屬於例外。

第二項，審查官認為，根據美國商標法第1052條(a)，此商標乃錯誤暗示與特定人有關聯。

Elster先生主張該條款違憲

Elster先生對專利商標局決定不服，向商標審理救濟委員會提出上訴。上訴的主要理由認為，第1052條(c)和(a)，都屬於對言論自由之限制，且屬於「基於內容之限制」（content-based restrictions），違反美國憲法第一增補條文言論自由之保障。

但委員會維持了駁回決定，且認為本案只需要依據第1052條(c)，而不需要依據第1052條(a)。

Elster不服，將此案上訴到聯邦巡迴上訴法院。2022年2月底，由Dyk法官做出判決，認為第1052條(c)禁止註冊含有他人姓名之商標，違反了言論自由，構成違憲。

美國最高法院之前宣告「可恥」和「貶損」條款違憲

美國聯邦商標法中第1052條(a)的前半段規定：「能夠將申請人的商品與其他人的商品區別開來的商標，不論其性質，均能在主註冊簿上註冊，除非該商標：(a)包含不道德、欺騙性、可恥的（immoral, deceptive, or scandalous）事物或由其所構成；或包含貶損（disparage）生存或死亡的自然人、機構、信仰、國家象徵的事物或由其構成，或錯誤暗示（falsely suggest）與生存或死亡的自然人、機構、信仰、國家象徵有某種聯繫，或使其受辱、名譽受損；…」

上述條文第一句為「可恥的」（scandalous）條款，第二句中又分為貶損（disparage）條款和「錯誤暗示連結」（falsely suggest a connection）。由於美國法院非常重視言論自由保障，認為商標申請之限制，也是一種言論自由限制。故美國最高法院在2017年的Matal v. Tam案，宣告「貶損」條款違憲；又在2019年的Iancu v. Brunetti案，宣告「可恥」條款違憲。

最高法院在這兩個案件中，認為「貶損條款」和「可恥條款」，有觀點歧視（viewpoint discrimination）問題。

申請商標「包含他人姓名」不得註冊

美國商標法第1052條(c)，則規定：「包含可辨識在世特定自然人的名字、肖像或簽名或尤其構成，除非獲得其書面同意；或者已故總統之姓名、簽名、肖像且其遺孀仍在世者，除非獲得該遺孀之書面同意。」

我們姑且稱第1052條(c)為「包含他人姓名」條款。「包含他人姓名」條款與前面的「貶損條款」和「可恥條款」不同，並不涉及觀點歧視，但屬於「基於內容之限制」（content-based discrimination）。

商標申請受言論自由保護

Dyk法官認為，由於此案與過去最高法院的2017年的Matal v. Tam 案，和2019年的Iancu v. Brunetti案不同，並非屬於觀點歧視，而純粹屬於「基於內容之限制」，因此，必須先確定，到底要採取嚴格審查，還是中度審查。

若採取嚴格審查，必需要追求急迫重大政府利益，且必須量身定做；若採取對商業性言論之中度偏嚴格審查，則必須追求實質政府利益，且該限制可以「直接促進」該實質政府利益（directly advance a substantial government interest）。Dyk法官認為，要在商標上做限制，至少要有實質政府利益。


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