從Magic Leap混和實境的GUI設計探討Meta沉浸體驗的UI設計趨勢（一）

【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

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從Facebook創辦人Mark Zuckerberg宣誓在社群媒體的基礎下，投入5千萬美元打造元宇宙王國，各界熱議如潮，「Metaverse」已成為2021年的科技熱搜名詞。元宇宙是一個連接到現實世界的虛擬實境空間，跳脫虛實定義，使用者可以在其中與電腦生成的環境和其他使用者進行互動，是社會聯繫的下一個演變。

這幾年，虛擬實境強勢登場，Oculus、三星 Gear VR、Sony Project Morpheus、Google Cardboard、HTC Vibe、OSVR、Magic leap以及其他暫未公布的頭戴裝置產品比比皆是（如圖1所示）。元宇宙是由兩種類型的設備建立的（全息AR和沈浸式）。全息成像設備將數位對象置入現實世界，就好像它們真的存在一樣。沉浸式設備通過隱藏物理世界並用虛擬現實代替它來創造沉浸式體驗。VR/AR/MR的技術和載具就是讓我們進入元宇宙虛擬世界的門戶。

圖1：現有厚重的VR/AR頭戴裝置

Magic Leap是美國一家的新創公司，目前正在開發一種安裝在頭部的虛擬視網膜顯示器（如圖2右側所示）。該項技術是將3D 圖像疊加在現實世界的物理環境上，很像 AR或VR，但完全是先進的。通過在使用者眼睛上使用數位光場，圖像看起來就像是在現實世界中真實呈現。實際使用範圍從遊戲到辦公室應用。目前，光場芯片是利用矽光子學完成的。Magic Leap推出了一些頗具影響力的MR遊戲，其中包括憤怒鳥（Angry Birds）等備受矚目的電子遊戲。

到目前為止，虛擬遊戲中對數位對象的感知往往僅限於佩戴頭戴裝置的人，這是一種完全孤獨的遊戲體驗。借助MR，可以通過讓多個使用者佩戴多個頭戴裝置創建一個公共虛擬世界來改善這一點。藉此，他們可以一起分享遊戲體驗。另一方面，MR 遊戲還允許使用者在與虛擬世界互動時，沉浸在他們的直接環境中，而無需摘下頭戴裝置。

圖2：較輕薄的VR眼鏡

這幾年Magic Leap發展了一些應用於MR（混合實境）的GUI設計，從這些設計可看出一個應用於平板螢幕的GUI和設計一個身臨其境場景的GUI是兩種完全不同的概念。目前，有關虛擬實境體驗的層次思考還很缺乏。很重要的是，當我們為VR/AR/MR設計UI流程時，應捨棄平面設計轉換為構建360度沉浸式的UI設計。UX/UI 設計師需要轉變他們的思維模式、技能和方法來設計體驗，這是進入另一個虛擬世界的通道。設計發展中，講故事能力、多學科工作和3D設計等都會成為製作UX/UI良好工具。以下我們解析Magic leap的GUI設計發展來探討虛擬實境和元宇宙UI視覺化設計可能的趨勢。

四下觀望的寬廣視野

到目前為止，虛擬實境仍然局限於使用者手中的一個矩形平板螢幕，只有透過頭戴裝置才能成為通往另一個世界的窗口；才能實際應用在我們的生活中。要跟虛擬實境溝通的介面好像是從三維空間中剝離出來的一堵牆，眼睛的聚焦從平板螢幕的中心的位置，擴展到眼前視線所及較寬廣的虛擬牆面上（如圖3所示）。

圖3：應用於混和實境的圖形化使用者畫面

現實生活中，我們可以看到所有的事物，我們有著廣闊的視野。未來就是視野的前方，而過往在身後。在這個空間中你可以四處移動。畫面可以定格在牆上或空間中的某個平面上。現在，UI設計師有了全景視角的做法，可以將2D的平面GUI拓展到3D的空間。曲面排列的GUI環繞在使用者前方周圍，就像是組合螢幕一直正對使用者，使得閱讀文字和圖像變得更簡單（如圖4所示）。

圖4：曲面排列的GUI設計

因為人們總習慣於轉動他們的腦袋或整個身體，我們從可能遭遇危險和機遇的廣闊草原，搬到了需要依靠標誌識別方向的大城市。最終來到了依靠圖形化使用者介面通訊的電腦時代。每一個介面都可以看作是一個互動模型，環繞式的GUI設計效果最好，實際上，使用者的眼睛聚焦在場景中心的錐形位置，透過靠近錐形的焦點來凸顯層次結構（如圖5所示），次要內容可以移出視區，但仍保留在一旁或下方。

圖5：環繞使用者的介面設計





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