降壓藥物之禁反言：Schwarz Pharma, Inc. v. Paddock Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2007)

【郭廷濠╱專利師】

俗話說:「一言既出,駟馬難追」說出的話,給出的承諾,猶如飛語一般難以收回。專利的申請過程也是如此。在專利申請過程中,因為涉及一些專利要件的問題,而收到審查人員的審查意見時,我們會做出對應的修正、提出一些主張,更可能因此刪除了某些要件,為的就是希望能順利通過審查。

然而,這些在申請過程中因我們做出修正而捨棄的部分,在往後的專利侵權訴訟中無法再次被主張來作為他人侵權的依據,這就是「禁反言」。

在醫藥專利侵權訴訟中,禁反言的主張尤其重要,因為,某些成分曾經被修正或刪除,往後,其他競爭者很可能就會使用同樣的成分。因此,本文藉由Schwarz Pharma, Inc. v. Paddock Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2007)案件來探討降壓藥物的禁反言。

本案系爭專利

本案系爭專利為美國專利第4,743,450號 ('450專利),此專利的專利權人是Warner–Lambert公司,Schwarz藥廠則是專屬被授權人。系爭專利之申請專利範圍總共有17項,其中的第1項及第16項為獨立項,且與本案相關,列出如下:

1. A pharmaceutical composition which contains:

(a) a drug component which comprises a suitable amount of an ACE inhibitor which is susceptible to cyclization, hydrolysis, and discoloration,

(b) a suitable amount of an alkali or alkaline earth metal carbonate to inhibit cyclization and discoloration, and

(c) a suitable amount of a saccharide to inhibit hydrolysis.

16. A process for stabilizing an ACE inhibitor drug against cyclization which comprises the step of contacting the drug with:

(a) a suitable amount of an alkali or alkaline earth-metal carbonate and,

(b) one or more saccharides.

申請專利範圍第1項是一種與血管張力素轉化酶抑制劑 (ACE inhibitor) 有關的藥劑組成。而申請專利範圍第16項則是一種避免血管張力素轉化酶抑制劑發生環化作用的方法。血管張力素轉化酶抑制劑是一種降壓藥,可以使用於高血壓的病人,以降低其血壓,避免長期血壓過高造成許多慢性疾病。兩項的最大共通點是都有使用到"an alkali or alkaline earth metal carbonate"這個詞語。

被訴侵權經過

被訴侵權人為Paddock藥廠,因為向FDA提出了Univasc®(成分為一種血管張力素轉化酶抑制劑)的學名藥許可之簡易新藥上市程序,Schwarz藥廠於是向美國明尼蘇達州 (Minnesota) 的地方法院提出專利侵權訴訟,主張被訴侵權人侵害了系爭專利的申請專利範圍第1項、第5項、第8項、第12項及第16項,然而,地方法院經過判決後認定有禁反言的問題,而認定Paddock藥廠並沒有侵害系爭專利。Schwarz藥廠不服地方法院的判決,因此提出上訴。

系爭專利申請過程中之修正

'450專利的申請日為1988年5月10日,審查過程中,申請專利範圍第1項及第16項原本是使用了"metal containing stabilizer" 與 "an alkali or alkaline earth-metal salt"等詞語,但為了因應核駁審查意見而改為"an alkali or alkaline earth metal carbonate",之後順利通過審查。

Alkali salt是指鹼金屬鹽,鹼金屬在化學元素週期表中為1A族,分別有鋰、鈉、鉀、銣、銫、鍅等元素 (附圖1中紅色區域),而鹼金屬鹽則是這些元素的鹽類。alkaline earth metals salt是指鹼土金屬鹽,鹼土金屬在化學元素週期表中為2A族,分別有鈹、鎂、鈣、鍶、鋇、鐳等元素 (附圖1中橘色區域),而鹼土金屬鹽則是這些元素的鹽類。an alkali or alkaline earth metal carbonate則是指前述的鹼金屬或鹼土金屬的碳酸鹽。

圖1 化學元素週期表 (圖片來源:維基百科wikipedia.org)

禁反言與本案

禁反言 (estoppel),或稱申請歷史禁反言 (prosecution history estoppel),是指專利權人於申請過程中或維護專利的過程中所做出的修正、更正或申復,導致申請專利範圍限縮,之後不得再次主張此部分的權利,若使專利權人可以再次主張其所放棄的部分,則將使申請專利範圍更加不確定。

在本案件中,被訴侵權人的產品中使用了氧化鎂 (magnesium oxide)。而上訴時,原告Schwarz藥廠主張系爭專利的修正過程中,從來未直接出現(或使用)「氧化鎂」一詞,所以,修正時並未捨棄掉氧化鎂的部分。再者,所屬領域中具通常技術之人可以由申請專利範圍中的"an alkali or alkaline earth metal carbonate"詞語來預見氧化鎂,所以氧化鎂落入其均等範圍之中。

上訴法院則是認為在系爭專利修正前所使用的"metal containing stabilizer" 與 "an alkali or alkaline earth-metal salt"等詞語,明確地可以涵蓋氧化鎂,然而,系爭專利修正後所使用的"an alkali or alkaline earth metal carbonate"詞語,已經將涵蓋氧化鎂的部分拋棄了,因此,本部分有禁反言的適用。上訴法院表示Schwarz藥廠需要舉證證明其未拋棄氧化鎂的部分,但最終Schwarz藥廠仍無法對此做出有力的反駁。故上訴法院維持了地方法院的判決,即被訴侵權人並無侵害系爭專利。





