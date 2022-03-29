《2022台灣新創醫療學會》科技的專利檢索與專利佈局

【葉咨甫／國立中央大學跨領域轉譯醫學博士生】

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專利數據庫是免費且蘊含大量情報的數據庫，如果能善用相關資源，不僅能夠幫助企業掌握競爭情報，也能從中找尋新的合作機會以及解決方案。早期美國及日本的企業常通過專利情報來監督競爭對手的技術發展；近年來中國大陸也積極培訓科研人員掌握專利檢索與信息情報蒐集的能力。創新的基礎不再是從0到1的發想，而是通過前人的經驗積累，站在巨人的肩膀上大步邁前。

專利分析是一門公開的競爭情報學

台灣近期在修訂《國安法》，要重懲經濟間諜，防止核心關鍵技術外洩，但條文中所針對的是「營業秘密」而非專利。專利制度鼓勵「公開換保護」，發明人向政府提交專利申請，經過審核通過後，國家給予該專利範圍內的獨占權，專利權人可以從中獲取收益的權利，但是必須將技術公之於眾，以利技術的疊代創新。專利檢索及分析就是建立在專利公開的基礎上，進行技術的蒐集及競爭對手的監控。

當今專利檢索與分析已經可以做到遠端操作與分析，技術情資人員可以遠端監控與查找世界各國、各個領域與其研究主題相關的信息。掌握專利檢索能力如同進入技術領域的寶山，醫療新創業者若能善用該檢索資源，對於自身技術領域的研究與商業合作必能有所助益。

圖１. 世界智慧財產權組織的統計報告 （資料來源：WIPO）

根據WIPO的統計，專利說明書紀載了世界上90%-95%的研發成果，善用專利資料庫，可以縮短60%的研發時間及節省40%的研發經費。我們可以把專利數據庫視作一個技術情報的數據庫，在這個數據庫中具有以下幾個特點：

(1) 跨越時空維度：從中可以看到早期愛迪生燈泡專利，福特亨利有關汽車的專利，也可以看到太空電梯或VR隱形眼鏡等黑科技。

(2) 涵蓋各個領域：從電學到化學，從土木到生醫領域，與創新發明相關的技術都包含在其內。

(3) 超越國界：專利的公開不僅限於該國，而是全球的公開。

(4) 包含不同語言：Google翻譯的誕生化解了語言的隔閡，近年來日本、韓國、歐盟的專利局都開始使用Google翻譯協助使用者更方便閱讀。

(5) 專利是領先指標，提前市場5到7年，所以業界常有報導指出通過專利公開的方式了解IPHONE造型和其他科技領域最新的技術發展方向。

配合技術的發展，專利數據庫也有大規模的整合，更多的商業軟體以及分析軟體的釋出，每個研究者都可以嘗試著檢索或學習，入門者可以嘗試著使用Google Patent 或智慧財產局在2020年所推出的全球專利檢索系統，以上都是免費的資源。

專利檢索的類別與差異

專利檢索的類型很多，不同的檢索需求關注的重點也不大相同，坊間有人進行相關的分類，細分為33類或66類之多，本文在此針對比較常見的4類進行介紹，如圖2所示。

圖2. 專利檢索分類 （資料來源：葉咨甫製圖）

產業檢索： 產業檢索主要是針對特定的產業或大趨勢進行分析，該檢索分析會偏重在產業的背景資訊與專利競爭情報之間的鏈接，秉持抓大放小，趨勢方向必須正確的方針，呈現產業發展脈絡，核心技術的分支圖，以及相關技術核心專利權人的專利佈局概況，檢索內容會針對相關專利權人的技術實力進行整體的綜合分析，包含申請數量、專利屬性、核准率、技術競爭優勢等內容進行分析與評比。

產業檢索主要是針對特定的產業或大趨勢進行分析，該檢索分析會偏重在產業的背景資訊與專利競爭情報之間的鏈接，秉持抓大放小，趨勢方向必須正確的方針，呈現產業發展脈絡，核心技術的分支圖，以及相關技術核心專利權人的專利佈局概況，檢索內容會針對相關專利權人的技術實力進行整體的綜合分析，包含申請數量、專利屬性、核准率、技術競爭優勢等內容進行分析與評比。 技術檢索： 技術分析是專利檢索中常見的一種類型，該檢索類型通常是針對前案專利進行檢索，案件比對數量不需要很多，但是要能精準切中比對的專利。最常見的案例是各國智慧財產局的審查委員對於專利技術進行的審查，通過找尋與該專利相近似的前案，以評定該專利是否具備新穎性、進步性等要件，是否應授與專利。關於技術檢索的應用類別還有許多，例如：業界常用的迴避設計則是建立在補足現有技術缺陷，經過改良或迴避所提出新的解決方案。

技術分析是專利檢索中常見的一種類型，該檢索類型通常是針對前案專利進行檢索，案件比對數量不需要很多，但是要能精準切中比對的專利。最常見的案例是各國智慧財產局的審查委員對於專利技術進行的審查，通過找尋與該專利相近似的前案，以評定該專利是否具備新穎性、進步性等要件，是否應授與專利。關於技術檢索的應用類別還有許多，例如：業界常用的迴避設計則是建立在補足現有技術缺陷，經過改良或迴避所提出新的解決方案。 法律檢索： 法律檢索通常是基於訴訟事件延伸的檢索行為或者提前預防的行為，是最辛苦但是收益也最大的一種檢索方案。值得注意的是專利本身乃是將技術內容以類似法律文件的方式撰寫而成，因此專利撰寫者如何將相關技術「轉化」為文字上最大權利的保護範圍，與經驗的積累有高度的關係，因此，聘用一個好的專利撰寫者對於技術的保護有重要的影響。

法律檢索通常是基於訴訟事件延伸的檢索行為或者提前預防的行為，是最辛苦但是收益也最大的一種檢索方案。值得注意的是專利本身乃是將技術內容以類似法律文件的方式撰寫而成，因此專利撰寫者如何將相關技術「轉化」為文字上最大權利的保護範圍，與經驗的積累有高度的關係，因此，聘用一個好的專利撰寫者對於技術的保護有重要的影響。 合作檢索：專利可以買賣也可以授權，在中國大陸的專利還可以質押或借貸，這些資料有些會反映在專利文件上，有些不會，所以檢索起來並不容易，需要通過專門的軟體協助查詢才行。但是合作專利不僅限於上述法律狀態的查找，其實還有一個很好用的功能，是查詢是否存在新的潛在合作機會，例如：一家新創公司想要找尋與自身技術領域相關的企業合作，可以通過專利檢索進行搜尋，相關專利的專利權人可能有機會成為合作的對象，另外，合作檢索也能協助企業拓展新的市場或應用，例如：一家安全氣囊的公司在汽車市場已經達到飽和，想要了解該商品是否還有其他用途，可以通過合作專利檢索找尋該技術在全球的專利申請案中是否有其他的應用。





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