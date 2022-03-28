UPCA進入臨時適用階段 歐洲專利申請人及所有權人現在該做什麼？

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

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歐盟統合專利法院協議（UPCA）2022年1月19日進入臨時適用階段，距離協議生效、歐盟統合專利法院（UPC）、單一專利（Unitary Patent）正式運作又再邁出重要一步。依EPO Unitary Patent特別委員會規畫，相關準備工作預定2022年6月30日前完成。官方準備工作既將就緒，歐洲專利所有權人、申請人現在該做些什麼？

歐盟統合專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court；UPCA）2022年1月19日進入臨時適用階段（Provisional Application Period；PAP），距離協議生效、歐盟統合專利法院（Unified Patent Court；UPC）、單一專利（Unitary Patent；UP）正式運作的歷史時刻，又再邁進重要一步。EPO及UPC籌備委員會官員2月7日特別為此舉行會談，商討UPC、UP啟用準備事宜，依EPO Unitary Patent特別委員會規畫，相關準備工作預定2022年6月30日前完成。官方準備工作既將就緒，歐洲專利（European Patent；EP）所有權人、申請人現在該做些什麼？

首先，UP類似EUIPO就核發的RCD設計專利保護，可一案在全部批准UPCA的歐盟國家取得發明專利保護，有機會壓低翻譯及其他行政服務開支，每年年費金額等同EP案進入四個指定國需繳交費用。因此，針對審查中的EP申請案，申請人可開始考慮分類：哪些要循傳統EP進入指定國（National Validation）途徑，分別取得個別指定國的專利保護？哪些又要採未來將生效的新辦法，統一在批准UPCA的歐盟國家取得UP單一專利保護？若屬後者，這些EP申請案可能需先放慢申請節奏，因為只有UPCA生效日起公告授權的EP案有機會轉作UP。

其次，UPC開始運轉後，不只是UP案侵權、舉發等訴訟將集中於UPC審理，除例外狀況，傳統EP案在歐盟多國的專利侵權、舉發之類訴訟，也可在UPC一次搞定，傳聞有非專利實施實體（Non-Practicing Entities；NPE）正加緊補充EP案庫存，摩拳擦掌準備等UPC開張後一試身手。但水能載舟，亦能覆舟，UPC集中審理，可以省下分頭到各國法院興訟的成本負擔，卻也有多國專利保護一次全滅的風險。不管是申請中或已授權的EP案，若不希望其舉發、侵權訴訟統一由未來的UPC審理，EP所有權人及申請人也應開始與相關人員協商，研擬Opt-out預備清單。

EP案改請UP過渡期新辦法

歷經多年等待，UPCA進入臨時適用階段的第一天，EPO立即發布兩項過渡期新辦法。若有EP案申請人打算等EPO授權後改請UP，不用等到UPCA正式生效，依EPO規劃，只要德國完成UPCA相關批准文書交存程序，即可向EPO遞交以下請求：

暫緩授權公告

凡是已依Rule 71(3) EPC寄發核准預先通知的EP申請案，申請人於回覆EPO確認授權文本當天或當天前，可提制式表單FORM 2025、請求EPO把授權公告日押至UPCA生效後，以俾該EP申請案准證後能適用新制，有資格在授權公告日起1個月內另提Form UP 7000，把所取得的EP改請作UP。

未在規定期間遞件或未使用規定表格，EPO皆視為未收件。已請求暫緩授權公告者，之後可視情況需求撤回這項請求。另應注意，EP申請案暫緩公告期間，若有第三人提出觀察意見或遇其他狀況，EPO審查官隨時可再重啟實審。 提前改請UP

而如前段所述，EPO授權公告日起1個月內，EP案所有權人需再以Form UP 7000正式提出申請，所取得的EP才能轉換作UP。在UPCA正式生效前，EPO開放收到核准預先通知的申請人搶先行動、提前遞交這份改請請求書。

EPO收到Form UP 7000改請表單後，若判斷符合各項改請要件，將待UPCA生效、UP啟用，依法把相關EP案件登錄為UP；但若有文件遞交瑕疵，EPO也將視情況通知補正，或直接宣告拒予登錄作UP。

UPC Opt-out

UPC誕生啟用後，將成為UP專利侵權、舉發訴訟的管轄法院，而傳統EP案的侵權舉發訴訟，若未先在進入的指定國法院開戰或利用Opt-out排除UPC管轄，也可能在UPC單一戰場比拼輸贏。對此，有人躍躍欲試，也有人想先作壁上觀，假使想先避開UPC，在UPCA正式生效前的3個月日出期間可先辦理Opt-out，排除以UPC作EP案侵權、舉發訴訟管轄法院的風險。

當然，Opt-out不是只有UPCA正式生效前的3個月日出期間可辦理，除例外狀況，這段期間結束後，一般仍有Opt-out機會，可是UPC畢竟是無任何歷史數據經驗可資參考的新法院，如果擔心較具市場戰略價值的歐洲專利被盯上，被迫在UPC啟用第一天就需在這裡捍衛自家專利，不妨考慮提前在這3個月的期間先行Opt-out。

Opt-out需由EP案全體申請人、所有權人共同提出，如有授權協議、用作融資擔保，可能需先知會利害關係人並取得其同意，因此EP案申請人及所有權人現在應可開始篩選Opt-out案件名單，並與相關案件共同申請人、共同所有權人、被授權人、放款人等，就其認知意向展開協商。

然而，Opt-out儘管需由前段所述之資格人等共同提出，但實務上，官方資料庫不見得能正確反映實際EP案所有權人及其代理人資料，所以按UPC Case Management System這套官方申請系統的設計，非官方記錄的EP案所有權人及其代理人仍可請求Opt-out。因此，為預防萬一，建議所有權人注意監控自家EP案件，要是發現自家EP案莫名其妙有Opt-out記錄，可先釐清是否是共同所有權人在未知會相關單位、未取得全部利害關係人共識的情況下擅自辦理？若真是有第三方錯填案號資料，UPC開始接受Opt-out申請前，會先擬妥更正辦法，讓這類烏龍事件有更正機會。





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