俄羅斯以智慧財產權作為被制裁的報復手段

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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作為對聲援及支持烏克蘭的國家的反擊，俄羅斯採取了罕見的手段，以智慧財產權作為國家的戰爭策略。

俄羅斯政府於3月初發布法令表示，俄羅斯企業已沒有義務向「不友好」國家的專利、實用新型和工業設計所有者提供損害賠償，這些「不友好」國家都是對俄羅斯實施制裁的國家。

這意味著俄羅斯企業可以無需支付授權金或徵求權利人的同意，任意使用「不友好」國家的智慧財產權（Intellectual property，IP），包括發明專利、商標及工業設計等等；而受影響的公司無法針對俄羅斯的侵權者主張任何權利。由於台灣也在俄羅斯「不友好」國家名單之列，因此台灣專利/商標權人應多加注意。

在法令公告不久，一家俄羅斯連鎖餐廳於3月12日即採用了一個與麥當勞著名的金色拱門非常相似的標誌，並在俄羅斯當地申請註冊。

俄羅斯在2021年才被美國政府列入對美國智慧財產權保護不足國家的「優先觀察名單」；如此一來，俄羅斯更是快速有效地將盜竊智慧財產權合法化。普丁此舉顯然是對西方經濟制裁和中止對俄羅斯貿易特權的反擊，同時也是對許多跨國公司決定中止與俄羅斯企業業務行為的回應。

可預見的是，在麥當勞被開了第一槍之後，接下來其他美國知名品牌像是星巴克、迪士尼、漢堡王……等等的IP，也可能很快在俄羅斯境內被「合法」盜用。

對智慧財產權的重大衝擊

在最近幾十年，從沒發生過在衝突背景下以中止智慧財產權保護作為經濟武器。歷史可以追溯到第一次世界大戰時，美國推出了《與敵貿易法》(Trading with Enemy)；該法案沒收了版權以及敵國擁有的專利，包括著名的德國發明阿司匹林 (aspirin) 的專利。戰後，德國製藥公司拜耳（Bayer）擁有的阿司匹林專利及商標被美國、法國、英國免費徵用，作為德國在《凡爾賽條約》(Treaty of Versailles) 中同意的戰爭賠款的一部分。

這次俄羅斯的反擊行動也導致俄羅斯法官駁回了製作動畫系列佩佩豬 (Peppa Pig) 的英國公司提起的著作權和商標侵權訴訟。法官在庭上表示，「美國及其聯盟國的不友好行為」影響了他的決定。

是否違反國際法？

俄羅斯停止對特定國家擁有的專利和其他智慧財產權的保護可能違反了在全球範圍內保護智慧財產權的國際條約，世界貿易組織（WTO）所有成員國都需要遵守一些條約的承諾，並保證外國企業可以針對侵權者行使維護智慧財產權的權利。

受俄羅斯措施影響並導致損失的國家可能會將俄羅斯告上世貿組織，要求對其實施額外制裁，這將再次打擊俄羅斯企業，尤其是依賴品牌和專利技術的企業，以及其創意產業。

俄羅斯要證明該措施合理的唯一方法可能是引用 WTO 本身提供的安全例外 (security exception)，該例外允許各國採取他們認為必要的任何行動，以在戰時保護其基本安全利益。然而，此條例從未被任何國家在武裝衝突的背景下被引用，而WTO官員也沒有這方面的經驗。。

不過，烏克蘭總統曾提出禁止俄羅斯參與WTO活動的提案，如果俄羅斯真的像提案那樣被逐出WTO，那俄羅斯反而可以免受全球智慧財產權的挑戰，當俄羅斯已經不是WTO成員國的時候，WTO對智慧財產權的制約也拿他沒辦法。

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