淨零排碳目標下的風險與商機 任何產業都無法輕忽

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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本刊前期文章（三大推力接連出現，通膨問題如何解？）分析過，因替代能源價格高漲造成的「綠通膨」，將是未來數年全球經濟的關鍵要角。不過，若從整個氣候變遷的角度來看，物價上漲恐怕只是最輕微的影響。隨著全球暖化現象日益劇烈，各界對零碳排的呼聲也愈來愈高，對於廣大科技製造業已經形成難以忽視的壓力。

根據世界經濟論壇（WEF）最新出爐的年度全球風險報告，在5至10年內，全球前十大威脅當中，來自氣候、環境面向的就佔據了前五個。「其實，不管在短期的2年內，還是在中期的2至5年內，極端氣候以及氣候變遷因應行動的失敗，都已經是全球的最大威脅，」天氣風險公司總經理彭啟明指出，縱使當前全球危機重重，但氣候變遷無疑是最立即、也最急迫的風險威脅。

圖1：2022年全球前十大風險來源 （資料來源：WEF）

氣候變遷議題已是全球最主要威脅

去年11月剛結束的聯合國氣候變遷大會（COP26），不但重申了巴黎氣候公約之中，把全球升溫控制在1.5度C的目標，與會國家更首次承諾將減少煤炭使用，並且建立全球的碳交易市場。彭啟明觀察，「現在全世界有一百多個國家都宣布要淨零碳排了，但大部分都只是口號，真正重要的是到底怎麼做！」

從企業界的角度來看，彭啟明認為，氣候變遷造成的影響可以分成四個層面：第一是氣候變遷本身造成的損害，例如因為暴雨、水災造成企業生產設備損壞，或是乾旱使得農作物歉收等等，第二項為各國政府為因應氣候變遷而制定了新法規，企業在遵循時必須多支出的成本；第三項則為供應鏈體系中，來自客戶端的減碳壓力，第四項則為資本市場中法人投資人對於企業在ESG（環境、永續、治理議題）上的成績。「不要以為這些法人只是說說而已，他們會很認真檢視你對減碳的承諾並且提出要求，如果沒做到是真的會賣股票，」彭啟明說。

對眾多的台灣科技製造業來說，最難應付的首推供應鏈管理。彭啟明舉例，蘋果公司（Apple Inc.）已經宣布，2030年時每一隻蘋果手機的生產都必須實現碳中和的目標，影響所及除了蘋果公司本身外，還包括廣大的全球蘋果手機生產體系──而且只剩下8年的時間可以因應；如果供應鏈中的業者無法達到蘋果公司對於減碳的要求，很有可能就此被排除在蘋果陣營之外。換句話說，由於淨零碳排，蘋果供應鏈在未來幾年內很可能出現大洗牌。

此外，監管單位的力道也愈來愈強。彭啟明指出，在金管會的「公司治理3.0-永續發展藍圖」當中，就特別要求上市櫃企業加強揭露在ESG的相關資訊，要求實收資本額在20億元新台幣以上的企業，自2023年起應編制永續報告書，今年3月初時更正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分四階段要求全體上市櫃公司在2027年時均完成溫室氣體盤查，第一階段則是先要求資本額在100億元以上的上市櫃鋼鐵、水泥企業對個體公司在2023年前完成盤查。彭啟明透露，「現在台灣這一塊的課程、講座都滿滿的人，因為大部分企業都不知道怎麼做盤查，人才也供不應求。」

資本市場與供應鏈對ESG的要求日漸嚴格

圖2：2050淨零目標下，每階段在各產業所需之投入資金（單位：兆元美金） （資料來源：https://www.gfanzero.com/）

不過，企業也可以試著從因應氣候變遷中找到新商機。就在COP26會議進行的同時，全球43家大型銀行與金融機構發起的格拉斯哥淨零金融聯盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFANZ）也宣布成立，希望能以私人投資的方式，加速零碳經濟目標的實現。「國際能源署（IEA）估計，從2025到2050年為止，每年全球需投入至少4.5兆美元才能達成經濟結構轉型的目標」，彭啟明補充，「GFANZ則是認為，民間部門可以所需的70%資金，為投資人創造新的機會。」

GFANZ分析，在未來五年內，全球必須在運輸業、電業、建設與一般產業上，投資至少3倍於前五年的資金，這樣才能在2030年時，讓零碳科技取得與傳統耗能科技相同的營運效率（圖2）。接下來，GFANZ就會透過銀行融資、私募基金、基礎建設融資……等金融手段，加速全球產業往零碳經濟前進。光從資金規模來看，就是個難以想像的大商機。

很明顯地，企業不能再把節能減碳當作不痛不癢的口號了。如果繼續輕忽下去，不但會錯過一波能源轉型的大好機會，還得面臨監管單位的強力監督以及資本市場的負面評價，最終被市場趨勢所淘汰。





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