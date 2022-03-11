RIMOWA案更審：智財商業法院如何回應最高法院？

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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繼最高法院於2020年就RIMOWA一案發回更審後（可參見前文：從RIMOWA案看著名表徵保護），2021年底，智慧財產及商業法院頗為詳盡地回應最高法院的提問，提出新理由並重為判決。

本文闡述之「110年度民公上更（一）字第2號」判決，是智慧財產及商業法院（後稱原審法院）針對最高法院「109年度台上字第2369號」判決之更審結果，本案上訴人（即一審被告）涉及侵權的八款行李箱中，有三款（即附表2項次2至4，後稱系爭行李箱）維持侵害公平交易法（後稱公平法）第22條之判斷，其餘五款則改為認定與被上訴人（RIMOWA）之百褶設計不相似。

是否為著名表徵？

針對發回理由「平行溝槽與折紋組合有無識別力及其程度」之回應

原審法院在認定百褶設計為著名表徵上，立場並未改變，其主要理由包括「概念強度高」、「始終如一地使用並傳達概念」、「廣告曝光率高」、「經營狀況與品牌形象卓越」、「媒體廣泛報導」、「外國商標註冊及判決肯認識別性」等多點。至於最高法院質疑將被上訴人未主張之商標、（鋁製）顏色、輕巧、耐用、方正外觀、特殊專利輪子設計等要素抽離後，是否仍具識別力此點，原審法院指出：

被上訴人不僅以百褶設計作為行李箱商品外觀，也運用於門市店面裝潢。銷售據點雖有標示商標，但將商標、商品及其表徵共同行銷乃是商業行銷活動之必然，因此，銷售據點可同時視為商標及商品表徵的大型立體廣告，所生效益當然涵蓋商品表徵在內。 被上訴人長期、刻意以百褶設計作為商品表徵，大量使用行李箱商品圖片並於傳媒曝光其商品表徵，藉此將該表徵深植於消費者之意念中，使消費市場將百褶設計表徵與被上訴人產生關聯。即使行銷上是以百褶設計結合商標，或縱使抽離前述非主要部分之多項要素，仍不影響百褶設計資以識別來源之作用。

針對「被上訴人進入市場時存在近似設計（或已成為通用形狀）」之回應

證據時點晚於被上訴人進入市場之時點

無論是上訴人舉證之他牌行李箱相關報導或設計專利申請，均晚於被上訴人進入台灣市場之2003年。再者，他牌行李箱的外觀條紋分布、間距、明暗度等特徵差異甚大，儘管勉強統稱為「條紋設計」，但多半為數種商品款式之一、銷量少、知名度不高，又未見廣告量、行銷時間及範圍、銷售量等證據，不僅這些條紋設計是否足以表彰特定來源存有疑問，也難以藉此動搖百褶設計之著名地位。

百褶設計表徵並無淡化問題

即使被上訴人為持續吸引消費者目光而引入新的設計元素，但仍是以百褶設計為基礎而做適度調整，消費者依舊可從商品上之經典圖形、顏色或設計特徵等辨識其來源，並未因創新而中斷被上訴人品牌之獨特識別性。

針對「消費者能否以百摺設計作為來源識別」之回應

原審法院表示，根據被上訴人委託專業機關所做的市場調查可知（調查時已隱蔽商標），有近四成消費者知道使用百褶設計之行李箱屬於知名品牌，其中八成五明確知悉為RIMOWA商品，顯然百褶設計所表彰之識別性與信譽為消費者所普遍熟知，此事實並不因其他廠商冒用該表徵或攀附其商譽而有所改變。

是否違反公平法第22條（有無致生混淆之具體危險）？

針對發回理由「詳加比對兩造設計異同」之回應

三款行李箱構成近似

原審法院認為，百褶設計之主要部分包括「沿著行李箱表面延伸複數相互平行之等寬長溝槽與長溝槽間之複數個平行折紋」，以及「折紋與溝槽平面明暗反光之不同亮度」，並不包括「長溝槽之實際寬度」、「長溝槽之平面在箱體表面係以平面或斜面呈現」、「折紋係立體或單斜面」等細節，這些細節並非普通知識經驗之消費者施以普通注意即能留存印象。因此，在隔時異地且施予普通注意觀察之下，附表2項次2至4的三款行李箱與百褶設計相同或高度近似，並非僅是抽象或想像上之混淆誤認風險。

儘管該三款行李箱上有上訴人的蝴蝶結標誌及英文商標Rowana，但在選購時所受到「整體寓意」均為「百褶設計」之視覺衝擊，再加上Rowana與被上訴人商標RIMOWA高度近似而有混淆誤認之虞（經104年度民商上字第17號判決確認），消費者極可能認為兩造間存在加盟、關聯或贊助關係。

實際上，在問卷調查中，有八、九成受訪者認為兩者設計外觀上近似或會聯想彼此，超過半數認為兩者來自相同公司或集團、或具某種關聯性，更有超過七成的受訪者表示可能錯買。

五款行李箱未構成近似

不過，原審法院也坦承先前判斷有誤，附表2項次1「星鑽冰糖」、項次5「金屬華麗」、項次6「金燦炫光」、項次7「閃耀律動」、項次8「極致經典」等行李箱設計上均與百褶設計有明顯差異，主要在於寬窄不同的變化設計，因而並未構成近似：





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