2021台灣專利統計分析：外商力挺 發明專利申請量止跌回升

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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在2020年呈現大幅萎縮的台灣專利申請量，在2021年呈現小幅反彈。不過，在三個專利類別裡，除了發明專利以外，新型、設計都還是呈顯萎縮，而且本國人的申請數量也年年減少，是個不容忽視的警訊。

2021年在新冠肺炎疫情的持續影響下，台灣專利的總申請量只比2020年微幅成長375件，離2017至2019年間的高峰期仍有一段距離。然而，若個別細究發明、新型、設計三種專利的申請量變化，卻呈現出截然不同的面貌（圖1）。

以最具指標性的發明專利來說，2021年台灣發明專利的申請量高達49,116件，比起前一年成長了2,000件以上，也比2019年的48,268件還高，可望在2022年挑戰一年5萬件申請案的關卡。另一方面，新型與設計專利的申請量都呈現大幅衰退，其中又以新型專利衰退了10%最為嚴重，設計專利的申請量也在連續五年維持8千件之後，在2021年首次降至7,701件。

圖1：2016~2021年台灣三種專利（發明、新型、設計）申請量變化 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw）

2021年台灣新型、設計專利申請量均呈現衰退

發明專利申請量雖然成長明顯，但主要都是由外國申請人所貢獻。從2016年至今，雖然本國人在台灣發明專利的申請量年年成長，但與外國申請人相比，始終有著將近1萬件的差距。以2021年來說，本國人的申請量來到19,547件，已經比2020年成長了2.8%，但外國人的申請量卻是29,569件，年成長率為6.9%，未來本國申請人想要迎頭趕上，已經愈來愈不容易了（圖2）。

圖2：2016~2021年台灣發明專利本國人、外國人申請量變化 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw）

呼應發明專利整體的好表現，去年前十大發明專利申請人在申請量上均比前一年有著明顯成長，例如再度蟬聯專利王的台積電，在2021年的申請量就高達1,950件，比起前一年大幅躍升了78%，另外像是韓國的三星電子（成長106%）、前身為東芝記憶體事業的日商鎧俠（成長36%）表現也相當可觀。

記憶體產業在2021年發明專利申請量明顯提升

事實上，如果把申請量也有290件、但成長率高達116%的第12名南亞科技一併納入考慮，可以發現記憶體大廠不約而同地在2021年加大在台灣的專利布局力道，後續動態值得密切觀察（表1）。

表1：2021年台灣發明專利前十大申請人 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw）

在發明專利前十大申請人名單中，本國企業法人佔了4名，但在設計專利領域，本國籍申請人只剩下汽車外觀零件廠商巨鎧精密以及資訊硬體業龍頭宏碁，外國申請人取得了8名的壓倒性優勢（表2）。其中最引人注意的，就是法商PSA汽車（旗下包括標緻、雪鐵龍等品牌）、福特環球以及BMW三大汽車廠，共同在2021年提出了400件設計專利申請，看中的很可能是台灣廣大的汽車零組件產業，國內相關業者實在不可不慎。

表2：2021年台灣設計專利前十大申請人 （資料來源：https://www.tipo.gov.tw）





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