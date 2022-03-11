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全球5G現況與發展：2022年 ICT產業將進入新競合時代

聯合新聞網 / 北美智權報
圖1：日本樂天執行長三木谷浩史（左）在2022年的MWC大會介紹Rakuten Symphony （來源：https://symphony.rakuten.com/）
圖1：日本樂天執行長三木谷浩史（左）在2022年的MWC大會介紹Rakuten Symphony （來源：https://symphony.rakuten.com/）

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

根據全球行動設備供應商協會（GSA）調查，到2021年12月底為止，全球已經有145個國家、487家電信業者進入5G的頻譜標售、網路佈建等前期準備階段，其中更有78個國家、200家營運商已經正式投入商業運轉。換句話說，在全球大部分國家中，5G已經是現在進行式了（表1）。

表1：2021年底全球5G網路發展現況 （資料來源：Evolution from 4G to 5G – January 2022, GSA）
表1：2021年底全球5G網路發展現況 （資料來源：Evolution from 4G to 5G – January 2022, GSA）

不過，目前絕大部分的5G網路，都還是搭建在既有4G LTE網路之上的非獨立組網（Non standalone）。資策會市場情報中心（MIC）產業分析師蘇偉綱指出，網路架構從4G演進到5G最大的變化，就是從單一硬體變成網路功能虛擬化（Network Function Virtualization, NFV）。「過去是靠專用硬體設備來搭建核網，但在5G時代，核網的功能逐漸被伺服器加上軟體取代。」

大部分營運商，對於5G獨立組網仍持謹慎態度

因此，完全脫離4G LTE框架的獨立組網（standalone, SA），才能真正顯示出5G的價值，也是各國營運商的下一階段目標。根據GSA的統計，全球在5G獨立組網的布建速度，明顯地落後5G普及速度：到2021年12月底為止，只有19個國家、20家營運商正式啟動5G SA的商轉服務，也就是說絕大部分的全球營運商還是採用與4G LTE整合的策略，態度顯得相當保守。

不可諱言地，網路佈建成本太高，再加上新冠肺炎疫情重創了各國經濟，使得電信商對於5G的基礎建設大多抱持觀望態度。蘇偉綱觀察，即使是已投入5G SA網路布建的電信商，也分成了一步到位還有循序漸進兩個陣營。「前者像是韓國的KT電信還有美國的T-Mobile，他們就是直接搭建5G獨立組網，但一開始的覆蓋率會比較低，在沒有5G訊號的地方，可能就無法提供網路服務；」蘇偉綱補充，漸進式策略則是較為緩和的4G、5G核網並存，「就算在5G覆蓋範圍之外，還是可以藉由4G接收網路訊號，兩者可以互補。」

不過，隨著全球疫情趨緩，5G SA的布建速度也可望提升。蘇偉綱指出，在非獨立組網階段，5G能夠發揮的價值僅有大頻寬一項，所以應用領域多以影音相關為主，例如高畫質的串流影音、工廠生產光學檢測等；但在獨立組網階段，5G除了大頻寬還會落實低遲延、廣連結等特性，實現更多應用。「例如達到低遲延的目標後，遠距操作、人機協作等等就可以逐漸落實，還有最重要的網路切片（Network slicing）也能實現。」

網路切片技術將強化5G各項應用

由於5G的核心網路功能可以由軟體操作實行，蘇偉綱指出，電信營運商可以進一步分拆各項網路設備，甚至把核心網路完全放在雲端上執行。「這樣可以大幅降低電信商的布建成本，未來如果服務需求增加，也可以隨時向雲端業者採購核網服務，讓自己的營運更具彈性，業務內容也能更加多元，」他指出，除了業界已經熟知的亞馬遜與dish之間的合作關係，連美國老牌電信業者AT&T也開始將5G行動核網轉移至微軟（Microsoft）的Azure雲端平台上。

早在4G時代就採用開放架構的日本樂天電信動作更為積極。憑藉者自身豐富的網路系統整合經驗，樂天在2021年6月啟動了名為「樂天交響曲（Rakuten Symphony）」的新事業，打著「無線網路即服務（RAN as a Service）」的口號，為世界各國有意採行開放架構的電信營運商，提供從設備規劃、網路架構、系統整合到營運管理的全套服務，合作夥伴不乏NOKIA、CISCO甚至高通等ICT產業的龍頭，德國的1&1電信，也已經決定將與樂天合作開發歐洲第一個開放架構的5G網路。

隨著5G獨立網路的布建開展，傳統電信營運商、電信設備商、雲端業者之間的界線將更為模糊，一場ICT業者的大混戰可能才剛要開始。


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