2022年《全球百大創新機構》出爐 通訊和工業系統將主導未來產業創新

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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科睿唯安（Clarivate）針對企業持續的卓越創新能力，揭曉2022全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators 2022），從今年的榜單可以發現，全球創新活動重心持續東移，亞洲在全球創新版圖的主導地位日益增強，而台灣今年總共有九間機構入榜，僅次於日本與美國，並與德國同列全球第三，再創下歷史新高。

隨著全球創新模式及評估方法的演變，今年全球百大創新機構有一半以上（54家）來自亞洲，凸顯了亞洲在全球創新舞臺上日益增強的主導地位，其中日本企業上榜35家、台灣9家，中國和韓國各有5家機構上榜。亞洲在全球創新版圖中的主導地位，尤其在電子和電腦設備產業表現特別突出。電子和電腦設備也是今年百大中所屬企業最多的產業，共有28家企業上榜，其中有26家來自亞洲。另一方面，隨著電動車技術的加速發展，今年上榜的汽車企業數量增加到12家，成為今年百大中企業數量排名第二的產業。

科睿唯安每年評選全球百大創新機構，至今已長達十年，過去都是採用同樣的方法評選名單，對每個機構自上而下的整體評估，並未考慮每一件發明的獨特性，今年起則有所改變。2022年全球百大創新機構評選改採雙軌制，首先進行全球遴選，必須從2000年以來公佈的發明專利總量達到500件，且在2022年度的5年評估期內獲准專利數量達100件，才能取得候選資格；接下來針對德溫特世界專利索引（Derwent World Patents Index）收錄的所有專利進行四項指標評估，指標項目為 影響力 （influence）、 成功足跡 （success）、 全球化 （globalization） 以及 技術獨特性 （technical distinctiveness）進行評估，其中，技術獨特性首次被納入評估指標。根據以上四個因素，每件專利會得到一個「德溫特強度指標」（Derwent StrengthIndex）分數，與其他專利進行比較。創新機構的排名也是基於「德溫特強度指標」， 將創新機構過去五年創新活動的平均中位數，然後再利用「國際創新機構權重因子」進行加權得出結果。

圖一、全球百大創新機構評比指標 （圖片來源：科睿唯安）

2022年度名單主要亮點

2022全球百大創新機構來自12個國家∕地區。日本上榜機構數量最多（35家），其次是美國（18家）、台灣（9家）、德國（9家）、法國（8家）、中國大陸（5家）、韓國（5家）。隨著能源公司沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）上榜，中東地區首次進入榜單，地區多樣性繼續增加。

今年改採新方法論後，提高了對於日本公司在創新方面的認可。今年有5家日本公司首次上榜：Screen Holdings公司（前身為 Dainippon Screen）、體育用品公司禧瑪諾（Shimano）、住友化學（Sumitomo Chemical）、電子成像公司柯尼卡美能達（Konica Minolta）， 以及三年前從東芝（Toshiba）分拆出來的新興記憶體製造商鎧俠（Kioxia）。

圖二、2022年全球百大創新機構的國家∕地區分佈 （圖片來源：科睿唯安）

電子和電腦設備是涵蓋創新機構最多的產業（28家），汽車產業12家入榜、化學製品和材料10家、工業系統共8家 。隨著勞斯萊斯（Rolls-Royce）、賽峰（Safran）和空中巴士（Airbus）等歐洲公司的加入，航空和國防產業的公司上榜數量翻倍，2022年達到6家。

圖三、2022全球百大創新機構的產業分佈 （圖片來源：科睿唯安）

基於汽車產業強大的技術開發能力，汽車企業上榜數量從2021年的6家增加到12家，整整增加一倍，除了新崛起的通用汽車（General Motors）和現代汽車（Hyundai），還有福特汽車（Ford）、福斯汽車（Volkswagen）和起亞汽車（Kia Motors）進入百大，日本的本田（Honda）和豐田（Toyota）更是連續11年入選。

台灣電子製造和半導體產業表現突出，入榜機構包含多次蟬聯的工研院、鴻海、廣達，重返百大行列的台積電及聯發科技，以及首度入選的友達光電、台達電子、緯創資通及瑞昱半導體。中國方面，曾在2021年預測名單的中國大陸電子商務巨頭阿里巴巴，以及數位支付巨頭螞蟻集團，都在2022年首次上榜。

另外，還有三家政府研究機構入圍百大創新機構，除了台灣的工業技術研究院、法國原子能和替代能源委員會（CEA），還有法國的國家科學研究中心（CNRS）。

進一步放大看千大創新機構

若將視野擴大到排名位於前1000名的創新機構，則會發現歐洲機構數量多且多元化，加上持續性的創新能力，在千大機構中的平均排名最高，奇異（GE）、樂金（LG）、日立（Hitachi）和西門子（Siemens）等大型企業集團展現了強大的創新實力和規模，交通運輸、電子和半導體技術領域的創新節奏快、突破性強。另一方面，學術研究為重點的機構研發規模大，但仍賴產業界對研發成果進行進一步商業化。

未來的創新方向

專利數量是評估創新速度的一個通用指標， 科睿唯安預估，未來四年可能會看到專利數量上的深刻變化。根據2022年全球百大創新機構所表現出的趨勢來看，今後四年公佈的發明專利數量將達到歷史總量的近三分之一（不包括實用新型專利），其中三分之二的專利將來自中國。

圖四、1974～2025年基於區域的發明專利公佈累積量（不包含實用新型專利） （圖片來源：科睿唯安）

今後全球創新步伐可能會明顯加快，通訊和工業系統將是創新的主要產業，其平均排名上升迅速、進步顯著，其次是汽車產業也處於上升趨勢。以上創新產業所累積的技術基礎對全球貢獻巨大，也提供了許多創新的原動力。在資料共用的基礎下，未來全球創新型態可能更依賴互聯互通，尤其是在自動化程度和生產力成熟的領域。





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