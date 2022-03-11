快訊

台南+4「Ct值皆小於20」 足跡遍及新營第一市場、安平老街

扶植新創 智財權先行：《新加坡IP策略2030》帶來的啟示

聯合新聞網 / 北美智權報
（照片來源：Wikimedia Commons）
（照片來源：Wikimedia Commons）

【蘇翰揚╱資策會產業分析師】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

根據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）發布的《2021全球創新指數報告》指出，新加坡排名全球第八，亞洲第二。面積只有2.5個台北大的新加坡，深知自身天然資源不足，因此創新成為該國生存法則。有鑑於此，星國政府其中之一的目標為成為亞洲技術研發中心。由於特殊的地理位置、貿易環境，與政治系統，吸引許多國際大廠如Dell、Siemens、Bosch、Johnson & Johnson、Intel等業者紛紛在當地設立研發中心，同時與新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University，NTU）、新加坡科技研究局 （Agency for Science, Technology and Research，A*STAR），以及當地企業共同執行各種研究專案。根據新加坡科技研究局2021年成果報告指出，單是2020年該國就啟動6,000多個企業研發專案、吸引超過1.8億新加坡幣的R&D投資，疫情無疑成為促成星國創新的最佳推手。

扶植新創　不遺餘力
新加坡已成為東南亞地區最大的創新中心

事實上，這樣的佈局對於新創而言極具吸引力，主因在於東南亞龐大的市場與具備許多開發中經濟體的成長潛力。此外，在永續浪潮的發酵下，星國也大力投入深科技（Deep Tech）的發展，鼓勵如企業投入食物科技（人造肉、植物肉）、氣候科技、農業科技、綠色材料、3D列印等永續技術發展，以解決未來糧食不足與極端氣候風險的負面影響。

圖1. 疫情下新加坡一躍而上成為全球創新中心 （資料來源：KPMG）
圖1. 疫情下新加坡一躍而上成為全球創新中心 （資料來源：KPMG）

在扶植新創企業方面，2017年新加坡成立Startup SG作為新創資源整合窗口，新加坡強調整體生態系 (ecosystem) 之建立，如完整的金融環境與智慧財產權保護機制、提供便利的無形資產融資管道。在法規部分，星國政府採取先嘗試後監管的態度，無論是人工智慧、5G、區塊鏈，乃至加密貨幣等技術，都採取開方式態度，讓企業自由設定應用場域，政府再依照實際情況適時推出監理機制，減少新創在技術開發與商業化的阻力。

同時，政府發現到當前企業新創合作（Corporate Startup Engagement，CSE）的趨勢，為鼓勵企業在數位經濟下投入創新，故推出企業風險工作室（Corporate Venture Launchpad，CVL）計畫，該計劃由新加坡經濟發展局（Economic Development Board，EDB）推動企業與新創合作的創新模式，由五家顧問機構：Mckinsey、BCG、Rainmaking、FutureLabs、Mach 49，擔任風險投資工作室（Venture Studio），加速大型企業快速開發新產品與技術，並引進相關新創合作，提高數位轉型效能。當前如新加坡電信、法商施耐德、德商Bosch等大廠紛紛投入技術研發與商業化，透過與當地新創合作，建立新商業模式。

建立新創無形資產的銅牆鐵壁：《新加坡IP策略2030》

筆者發現在整個新加坡創新體系中相當重視無形資產，特別是智慧財產權的保護，該重責大任由新加坡智慧財產局（Government of Singapore and Intellectual Property Office of Singapore，IPOS）擔當。新加坡智慧財產權相關立法和行政框架符合世界貿易組織的《與貿易有關的智慧財產權協定》（Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPS），同時，該國也是以下智慧財產權國際條約的簽署國：《巴黎公約》、《馬德里協定》、《專利合作條約》、《世界知識產權組織版權條約》、《NICE 協定》以及《伯爾尼公約》；不過，簽署上述條約對於智慧財產權的保護仍較為被動，星國需要更主動出擊的策略。

由於新加坡目前已經出現Grab、 Acronis、Trax、Bigo Live、Lazada、Carousell、Ninja Van、PropertyGuru等獨角獸，星國新創具備充足的資金與暢通出場管道後已開始進入正向循環，加上該國的多數新創類型屬於新商業模式與平台型公司，相較於過去大量硬體設備投資的企業，這類輕資產的公司對人工智慧、雲端、RPA等技術的智慧財產權保護的需求逐年成長，也間接促成新加坡政府在2021年4月公佈其十年智慧財產權保護計畫：《新加坡IP策略2030》（The Singapore IP Strategy (SIPS) 2030）。

圖２.新加坡IP策略2030使星國在無形資產保護上能主動出擊 （資料來源：新加坡智慧財產局）
圖２.新加坡IP策略2030使星國在無形資產保護上能主動出擊 （資料來源：新加坡智慧財產局）

該策略藍圖涵蓋法務部、財政部、貿易和工業部、企業發展局、經濟發展局、新加坡智慧財產局在內的十多個政府機關，以及1,000位來自顧問、法律、會計、金融、科技，與其他產業界人士討論後所做出之決定。策略的目標有二：其一為強化新加坡在無形資產（Intellectual Asset，IA）的國際競爭力，第二為運用IA／IP來吸引新創企業在星國設點與營運，同時帶動相關人才流動與技能培養。同時，從另個角度來看，作為亞洲區名列前茅的金融中心，星國希望提升無形資產競爭力能強化企業運用無形資產籌資／融資的能力。由於新創在募資上缺乏許多實體資產作為抵押，要向銀行貸款難度高，而讓創投參與投資則需要釋出股權，減少其控制能力，星國希望新創建立完整的無形資產機制，未來能更快向銀行取得融資，使資金來源多元化。這些新創的良性發展最終回饋到星國身上：帶動新創蓬勃發展、建立無形資產產業鏈，以及鼓勵更多外資到該國設立研發中心，完成該國成為亞洲創新樞紐的最終目標，可謂一氣呵成。


【詳細內容請見《北美智權報》304期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

異質整合系列-1：藍圖及應用概觀

集體電路 (IC) 發明至今已有50多年，自1991年問世以來，國際半導體技術藍圖 (International Technology Roadmap for Semiconductors，ITRS) 一直是半導產業往前邁進的指南，藍圖預測半導體技術會遵循摩爾定律 (Moore's Law) 的縮放節奏邁進。不過，在2016年7月ITRS所釋出的半導體產業「未來藍圖」報告顯示，估計微處理器中的電晶體體積將在 2021 年開始停止縮小，這意味著微處理器中的電晶體數量將不會再如摩爾定律所說的會逐步增加，也就是說摩爾定律已宣告死亡。隨著摩爾定律的死亡，國際半導體技術藍圖ITRS也將步入歷史。取而代之的，將是異質整合藍圖（Heterogeneous Integration Roadmap，HIR）。

RIMOWA案更審：智財商業法院如何回應最高法院？

繼最高法院於2020年就RIMOWA一案發回更審後（可參見前文：從RIMOWA案看著名表徵保護），2021年底，智慧財產及商業法院頗為詳盡地回應最高法院的提問，提出新理由並重為判決。

美國著作權局拒絕AI畫作申請登記著作權

由英國的Ryan Abbott教授所領導的人工智慧發明人團隊，在2018年開始，就宣稱由人工智慧DABUS自己完成的二項發明，在全世界申請專利。同時，由於美國仍對著作權保留了登記制度，該團隊也宣稱由人工智慧完成的一幅平面美術著作，向美國著作權局申請著作權登記。2022年2月14日，美國著作權局公布正式的審查決定，否定該團隊所申請的人工智慧美術創作。

5G結合藝文娛樂 文化科技跟上數位轉型潮流

COVID-19疫情加速了文化娛樂領域的5G應用，由於疫情嚴重時禁止各種文化娛樂現場活動，但透過線上虛擬化，滿足過去現場活動的觀賞、互動需求，成為吸引用戶參與文化娛樂的防疫替代方案。文化科技跟上數位轉型潮流，是各國電信業者規劃5G應用時的優先項目，長期將可發展出付費性質的文化娛樂產業，讓原先嘗試性質的5G商業模式，增添更多永續運轉的可能。

扶植新創 智財權先行：《新加坡IP策略2030》帶來的啟示

根據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）發布的《2021全球創新指數報告》指出，新加坡排名全球第八，亞洲第二。面積只有2.5個台北大的新加坡，深知自身天然資源不足，因此創新成為該國生存法則。有鑑於此，星國政府其中之一的目標為成為亞洲技術研發中心。

《產業學院系列報導》那些校園創投在意的事

聽到有關大學技術的最大抱怨之一是：通常比其他初創公司需要更長的時間才能進入市場，因此投資風險比較大，吸引力比較小。」究竟為什麼會有這種現象？創投公司究竟想要的是什麼？身為校園創業家要如何抓住投資人的心？本文將深入探討這些議題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。