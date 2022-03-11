扶植新創 智財權先行：《新加坡IP策略2030》帶來的啟示

【蘇翰揚╱資策會產業分析師】

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根據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）發布的《2021全球創新指數報告》指出，新加坡排名全球第八，亞洲第二。面積只有2.5個台北大的新加坡，深知自身天然資源不足，因此創新成為該國生存法則。有鑑於此，星國政府其中之一的目標為成為亞洲技術研發中心。由於特殊的地理位置、貿易環境，與政治系統，吸引許多國際大廠如Dell、Siemens、Bosch、Johnson & Johnson、Intel等業者紛紛在當地設立研發中心，同時與新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University，NTU）、新加坡科技研究局 （Agency for Science, Technology and Research，A*STAR），以及當地企業共同執行各種研究專案。根據新加坡科技研究局2021年成果報告指出，單是2020年該國就啟動6,000多個企業研發專案、吸引超過1.8億新加坡幣的R&D投資，疫情無疑成為促成星國創新的最佳推手。

扶植新創 不遺餘力

新加坡已成為東南亞地區最大的創新中心

事實上，這樣的佈局對於新創而言極具吸引力，主因在於東南亞龐大的市場與具備許多開發中經濟體的成長潛力。此外，在永續浪潮的發酵下，星國也大力投入深科技（Deep Tech）的發展，鼓勵如企業投入食物科技（人造肉、植物肉）、氣候科技、農業科技、綠色材料、3D列印等永續技術發展，以解決未來糧食不足與極端氣候風險的負面影響。

圖1. 疫情下新加坡一躍而上成為全球創新中心 （資料來源：KPMG）

在扶植新創企業方面，2017年新加坡成立Startup SG作為新創資源整合窗口，新加坡強調整體生態系 (ecosystem) 之建立，如完整的金融環境與智慧財產權保護機制、提供便利的無形資產融資管道。在法規部分，星國政府採取先嘗試後監管的態度，無論是人工智慧、5G、區塊鏈，乃至加密貨幣等技術，都採取開方式態度，讓企業自由設定應用場域，政府再依照實際情況適時推出監理機制，減少新創在技術開發與商業化的阻力。

同時，政府發現到當前企業新創合作（Corporate Startup Engagement，CSE）的趨勢，為鼓勵企業在數位經濟下投入創新，故推出企業風險工作室（Corporate Venture Launchpad，CVL）計畫，該計劃由新加坡經濟發展局（Economic Development Board，EDB）推動企業與新創合作的創新模式，由五家顧問機構：Mckinsey、BCG、Rainmaking、FutureLabs、Mach 49，擔任風險投資工作室（Venture Studio），加速大型企業快速開發新產品與技術，並引進相關新創合作，提高數位轉型效能。當前如新加坡電信、法商施耐德、德商Bosch等大廠紛紛投入技術研發與商業化，透過與當地新創合作，建立新商業模式。

建立新創無形資產的銅牆鐵壁：《新加坡IP策略2030》

筆者發現在整個新加坡創新體系中相當重視無形資產，特別是智慧財產權的保護，該重責大任由新加坡智慧財產局（Government of Singapore and Intellectual Property Office of Singapore，IPOS）擔當。新加坡智慧財產權相關立法和行政框架符合世界貿易組織的《與貿易有關的智慧財產權協定》（Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPS），同時，該國也是以下智慧財產權國際條約的簽署國：《巴黎公約》、《馬德里協定》、《專利合作條約》、《世界知識產權組織版權條約》、《NICE 協定》以及《伯爾尼公約》；不過，簽署上述條約對於智慧財產權的保護仍較為被動，星國需要更主動出擊的策略。

由於新加坡目前已經出現Grab、 Acronis、Trax、Bigo Live、Lazada、Carousell、Ninja Van、PropertyGuru等獨角獸，星國新創具備充足的資金與暢通出場管道後已開始進入正向循環，加上該國的多數新創類型屬於新商業模式與平台型公司，相較於過去大量硬體設備投資的企業，這類輕資產的公司對人工智慧、雲端、RPA等技術的智慧財產權保護的需求逐年成長，也間接促成新加坡政府在2021年4月公佈其十年智慧財產權保護計畫：《新加坡IP策略2030》（The Singapore IP Strategy (SIPS) 2030）。

圖２.新加坡IP策略2030使星國在無形資產保護上能主動出擊 （資料來源：新加坡智慧財產局）

該策略藍圖涵蓋法務部、財政部、貿易和工業部、企業發展局、經濟發展局、新加坡智慧財產局在內的十多個政府機關，以及1,000位來自顧問、法律、會計、金融、科技，與其他產業界人士討論後所做出之決定。策略的目標有二：其一為強化新加坡在無形資產（Intellectual Asset，IA）的國際競爭力，第二為運用IA／IP來吸引新創企業在星國設點與營運，同時帶動相關人才流動與技能培養。同時，從另個角度來看，作為亞洲區名列前茅的金融中心，星國希望提升無形資產競爭力能強化企業運用無形資產籌資／融資的能力。由於新創在募資上缺乏許多實體資產作為抵押，要向銀行貸款難度高，而讓創投參與投資則需要釋出股權，減少其控制能力，星國希望新創建立完整的無形資產機制，未來能更快向銀行取得融資，使資金來源多元化。這些新創的良性發展最終回饋到星國身上：帶動新創蓬勃發展、建立無形資產產業鏈，以及鼓勵更多外資到該國設立研發中心，完成該國成為亞洲創新樞紐的最終目標，可謂一氣呵成。





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