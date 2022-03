光學異構物化學構造的顯而易見性：2018年UCB, Inc. v. Accord Healthcare, Inc. 案

【郭廷濠╱專利師】

醫藥是許多人日常所必須使用到的,但是較少有人會想知道自己使用醫藥的構造為何,更不用說進一步了解其中的化學構造。然而,醫藥的化學構造通常是專利所層層保護的部分,而且是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可見醫藥化學構造有一定程度的重要性。

其中,醫藥化學構造中的光學異構物更鮮有人探討,因此,本文藉由UCB, Inc. v. Accord Healthcare, Inc. (Fed. Cir. 2018)案件來探討光學異構物化學構造的顯而易見性。

本案系爭專利

本案系爭專利為美國再領證專利第38,551號(RE'551專利),此專利的專利權人是優時比 (UCB)藥廠。系爭專利之申請專利範圍總共有13項,其中的第9項、第10項及第13項與本案有關,列出如下:

9. The compound according to claim 8 which contains at least 90% (w/w) R stereoisomer.

10. A therapeutic composition comprising an anticonvulsant effective amount of a compound according to any one of claims 1-9 and a pharmaceutical carrier therefor.

13. The method according to claim 12 wherein the mammal is a human.

然而,主要的化學構造是在第8項,現一併列出如下:

8. The compound according to claim 1 which is (R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide.

圖1. (R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide構造圖 (圖片來源:專利說明書)

圖1中的Ph代表苯環取代基,而*符號則是指這個化合物的化學構造中有立體異構的位置。

事實上,第9項、第10項及第13項是依附在第8項的,也就是說第9項、第10項及第13項隱含了第8項的主要化學構造。

第8項的主要化學構造是(R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide,本案中稱為 (R組態) lacosamide,分類上是一種功能性胺基酸 (functionalized amino acids),相關產品為VIMPAT®,醫療上是一種癲癇症的治療藥物,2009年在美國由食品藥物管理局(FDA)核准上市。

本案先前技術

為了挑戰系爭專利的顯而易見性,使系爭專利無效,本案的被訴侵權人Accord Healthcare提出了一些先前技術,其中,包含有Dr. Kohn一系列的研發過程:

1985年Dr. Kohn發現了具有癲癇症治療活性的化合物AAB,AAB被概念驗證為使用功能性胺基酸來治療癲癇症。

圖2. 功能性胺基酸構造圖 (圖片來源:判決書)

圖2中的R、R1、R3位置代表這三個位置可以作許多的化學修飾。

1987年Dr. Kohn期刊發表公開了癲癇症治療活性的化合物AAB,期刊內使用許多種的修飾方式來改良化合物AAB的活性,例如以芳香族類修飾R3位置、以未被取代的苯甲基修飾R位置、未被取代的甲烷基修飾R1位置。

1988年Dr. Kohn公開了化合物AAB、化合物APB與前兩者的鏡面異構物(enantiomers),化合物APB其實就是化合物AAB以苯基修飾R3位置,在鏡面異構物中的R組態比S組態還要強10倍以上。

1990年Dr. Kohn在研究中確認了化合物AAB、化合物APB對於癲癇症治療的活性主要是來自於鏡面異構物中的R組態。

1991年Dr. Kohn評估了一種外消旋體,化合物3l,化合物3l具有甲氧胺基在R3位置,且表現有優越的癲癇症治療活性,但是化合物3l有著不安定的問題,做成藥物時會有所考量。

在Dr. Kohn的期刊發表中還公開了1987年他指導的學生Philippe LeGall所完成的15種新的功能性胺基酸,其中的一種是化合物107e,化學構造與 (R組態) lacosamide相同,不同的地方是化合物107e是消旋體的lacosamide,也就是化合物107e中含有相等量的R組態與S組態的lacosamide。Philippe LeGall公開了15種化合物的癲癇治療活性,其中的化合物107e幾乎沒有什麼治療效力。

1991年Dr. Kohn申請的美國專利5,378,729號 ('729專利),'729專利是RE'551專利中所引用的參考資料,'729專利說明書公開了功能性胺基酸擁有「中樞神經系統(CNS)活性,可以被用來治療癲癇症或其他的CNS疾病」。'729專利中的功能性胺基酸所擁有共同構造如下:

圖3. '729專利中的功能性胺基酸構造圖 (圖片來源:判決書)

圖3中的R、R1、R2、R3位置代表這三個位置可以作許多的化學修飾,n則是代表可以以相同構造作倍數延伸。'729專利說明書中的表格1也公開了化合物107e。

現將前面敘述的先前技術總結於表1。

表1. 本案相關先前技術 (製表:郭廷濠)





