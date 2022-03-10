光學異構物化學構造的顯而易見性：2018年UCB, Inc. v. Accord Healthcare, Inc. 案

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17071045）
（圖片來源：https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17071045）

【郭廷濠╱專利師】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

醫藥是許多人日常所必須使用到的，但是較少有人會想知道自己使用醫藥的構造為何，更不用說進一步了解其中的化學構造。然而，醫藥的化學構造通常是專利所層層保護的部分，而且是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可見醫藥化學構造有一定程度的重要性。

其中，醫藥化學構造中的光學異構物更鮮有人探討，因此，本文藉由UCB, Inc. v. Accord Healthcare, Inc. (Fed. Cir. 2018)案件來探討光學異構物化學構造的顯而易見性。

本案系爭專利

本案系爭專利為美國再領證專利第38,551號(RE'551專利)，此專利的專利權人是優時比 (UCB)藥廠。系爭專利之申請專利範圍總共有13項，其中的第9項、第10項及第13項與本案有關，列出如下：

9. The compound according to claim 8 which contains at least 90% (w/w) R stereoisomer.

10. A therapeutic composition comprising an anticonvulsant effective amount of a compound according to any one of claims 1-9 and a pharmaceutical carrier therefor.

13. The method according to claim 12 wherein the mammal is a human.

然而，主要的化學構造是在第8項，現一併列出如下：

8. The compound according to claim 1 which is (R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide.

圖1. (R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide構造圖 （圖片來源：專利說明書）
圖1. (R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide構造圖 （圖片來源：專利說明書）

圖1中的Ph代表苯環取代基，而*符號則是指這個化合物的化學構造中有立體異構的位置。

事實上，第9項、第10項及第13項是依附在第8項的，也就是說第9項、第10項及第13項隱含了第8項的主要化學構造。

第8項的主要化學構造是(R)-N-Benzyl 2-Acetamido-3-methoxypropionamide，本案中稱為 (R組態) lacosamide，分類上是一種功能性胺基酸 (functionalized amino acids)，相關產品為VIMPAT®，醫療上是一種癲癇症的治療藥物，2009年在美國由食品藥物管理局(FDA)核准上市。

本案先前技術

為了挑戰系爭專利的顯而易見性，使系爭專利無效，本案的被訴侵權人Accord Healthcare提出了一些先前技術，其中，包含有Dr. Kohn一系列的研發過程：

1985年Dr. Kohn發現了具有癲癇症治療活性的化合物AAB，AAB被概念驗證為使用功能性胺基酸來治療癲癇症。

圖2. 功能性胺基酸構造圖 （圖片來源：判決書）
圖2. 功能性胺基酸構造圖 （圖片來源：判決書）

圖2中的R、R1、R3位置代表這三個位置可以作許多的化學修飾。

1987年Dr. Kohn期刊發表公開了癲癇症治療活性的化合物AAB，期刊內使用許多種的修飾方式來改良化合物AAB的活性，例如以芳香族類修飾R3位置、以未被取代的苯甲基修飾R位置、未被取代的甲烷基修飾R1位置。

1988年Dr. Kohn公開了化合物AAB、化合物APB與前兩者的鏡面異構物(enantiomers)，化合物APB其實就是化合物AAB以苯基修飾R3位置，在鏡面異構物中的R組態比S組態還要強10倍以上。

1990年Dr. Kohn在研究中確認了化合物AAB、化合物APB對於癲癇症治療的活性主要是來自於鏡面異構物中的R組態。

1991年Dr. Kohn評估了一種外消旋體，化合物3l，化合物3l具有甲氧胺基在R3位置，且表現有優越的癲癇症治療活性，但是化合物3l有著不安定的問題，做成藥物時會有所考量。

在Dr. Kohn的期刊發表中還公開了1987年他指導的學生Philippe LeGall所完成的15種新的功能性胺基酸，其中的一種是化合物107e，化學構造與 (R組態) lacosamide相同，不同的地方是化合物107e是消旋體的lacosamide，也就是化合物107e中含有相等量的R組態與S組態的lacosamide。Philippe LeGall公開了15種化合物的癲癇治療活性，其中的化合物107e幾乎沒有什麼治療效力。

1991年Dr. Kohn申請的美國專利5,378,729號 ('729專利)，'729專利是RE'551專利中所引用的參考資料，'729專利說明書公開了功能性胺基酸擁有「中樞神經系統(CNS)活性，可以被用來治療癲癇症或其他的CNS疾病」。'729專利中的功能性胺基酸所擁有共同構造如下：

圖3. '729專利中的功能性胺基酸構造圖 （圖片來源：判決書）
圖3. '729專利中的功能性胺基酸構造圖 （圖片來源：判決書）

圖3中的R、R1、R2、R3位置代表這三個位置可以作許多的化學修飾，n則是代表可以以相同構造作倍數延伸。'729專利說明書中的表格1也公開了化合物107e。

現將前面敘述的先前技術總結於表1。

表1. 本案相關先前技術 （製表：郭廷濠）
表1. 本案相關先前技術 （製表：郭廷濠）


【詳細內容請見《北美智權報》304期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

2022年EPO審查指南更新概述

我們即將迎來EPO審查指南的2022版本，該版本已於3月1日起正式生效。本刊期將為專利領域從業人員快速瀏覽一番，以利撰稿、答辯，同時一窺EPO的政策方向。

美國專利法直接侵權與引誘侵權之法理一致性—再訪聯邦最高法院Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案

在美國專利法的發展中，主要的法理是美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）所發展，而最終審機構美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States）偶爾會解釋專利法的法條內容。

「申請人所承認的先前技術」適用之確認－2022年Qualcomm Inc. v. Apple Inc.案

2022年2月1日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）以司法審查確認專利審判及上訴委員會（PTAB）在審理專利權之挑戰者提出之多方複審（IPR）程序時，PTAB不得將「申請人所承認的先前技術」（AAPA）視為用以證明系爭專利不具新穎性和非顯而易見性之獨立的先前技術證據，但可以將該AAPA作為所屬技術領域中，具有通常知識者所認知之一般常識的佐證依據。

唱呼銷售型商品(服務)申請商標 ~ 不能忽視申請地官方語言讀音近似的問題

商標近似與否的判斷，取決於商標給予相關消費者之整體印象，而外觀、意涵及讀音通常為整體評估之依據；然而商業習慣的標示以及消費者的購買方式，可能會影響商標在形、音、義上判斷的比重，像是商品或服務以唱呼為主要促銷方式者，讀音會被賦予比重較重之考量，而在多語通行之地區如歐洲，更要考慮到不同語言間外觀不近似，但發音可能近似的問題。

光學異構物化學構造的顯而易見性：2018年UCB, Inc. v. Accord Healthcare, Inc. 案

醫藥是許多人日常所必須使用到的，但是較少有人會想知道自己使用醫藥的構造為何，更不用說進一步了解其中的化學構造。然而，醫藥的化學構造通常是專利所層層保護的部分，而且是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可見醫藥化學構造有一定程度的重要性。

搶攻元宇宙虛實整合商機 麥當勞、維多利亞的秘密、巴黎萊雅、比亞迪商標先行

2021年10月29日，前身為Facebook (臉書) 的科技巨頭更名為Meta（Meta Platforms, Inc.），並宣布打算創建一個名為Metaverse（元宇宙）的虛實整合世界，這可以稱之為元宇宙元年。雖然元宇宙仍在暖身階段，但許多企業已瞄準新虛實世界中的電子商務商機；其中，又以服務業及民生消費品業者最為積極。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。