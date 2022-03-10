「申請人所承認的先前技術」適用之確認－2022年Qualcomm Inc. v. Apple Inc.案

【李秉燊／北美智權報 專欄作家】

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2022年2月1日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）以司法審查確認專利審判及上訴委員會（PTAB）在審理專利權之挑戰者提出之多方複審（IPR）程序時，PTAB不得將「申請人所承認的先前技術」（AAPA）視為用以證明系爭專利不具新穎性和非顯而易見性之獨立的先前技術證據，但可以將該AAPA作為所屬技術領域中，具有通常知識者所認知之一般常識的佐證依據。本文將簡介本件美國案例，並搭配台灣最高行政法院的實務見解（最高行政法院106年度判字第266號判決），具體提出相關申請人撰寫專利說明書，和專利權之挑戰者或專利權人在專利無效爭訟攻防上的建議。

2022年2月1日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）以司法審查確認了美國專利商標局（USPTO）在2020年8月18日對轄下專利審判及上訴委員會（PTAB）發布的指導備忘錄。本判決確立PTAB在審理專利權之挑戰者提出之多方複審（IPR）程序時，依據美國專利法第311條第b項規定，應如何看待申請人在系爭專利中所承認的先前技術的具體解釋與規範。

案件緣起

美國專利法第311條第b項規定，「申請人只能基於『由專利或印刷出版物組成的先前技術』下，以專利法第102條新穎性或103條非顯而易見性等事由為基礎，對一個或多個無效專利請求項提起IPR請求撤銷之。」

但在實務上，PTAB對上述「由專利或印刷出版物組成的先前技術」範圍，是否包含申請人所承認的先前技術之解釋莫衷一是，造成專利權之挑戰者和專利權人在專利無效爭訟上無所適從。因此，USPTO利用高通公司與蘋果公司間專利無效紛爭等重大矚目案件，對PTAB發布具有拘束力的指導備忘錄，並在本文介紹的2022年Qualcomm Inc. v. Apple Inc.案經CAFC確認後，終告塵埃落定。

前述所謂「申請人所承認的先前技術」（applicant admitted prior art，AAPA），係指專利申請人在撰寫專利說明書時，自行記載於「先前技術」欄位（在美國專利說明書中為Background欄位）的技術，或載於其他欄位但有自認為先前技術之意思表示，且此類陳述或圖式多未明確揭示特定專利或期刊等文獻。

本文以下將透過案件歷程與案情簡介，為大家整理CAFC最終確認之AAPA於PTAB審查IPR時所擔任的角色，並搭配台灣最高行政法院的實務見解，具體提出相關申請人撰寫專利說明書，和專利權之挑戰者或專利權人在專利無效爭訟攻防上的建議。

案情與歷程

高通公司為美國第8,063,674號發明專利（下稱系爭專利）的專利權人。高通公司於申請專利時，於該專利說明書的背景技術欄位（Background，在台灣為「先前技術」欄位），描述了一種具有電源升降檢測器（power up/ down detector，如圖1中FIG. 1和FIG. 4綠色標記處所示）的標準電源開關控制（POC）系統，並附有圖1，該圖括號中註明其為先前技術。系爭專利則在該先前技術的基礎下提出增設升壓晶體管作為反饋電路（feedback network），以調節電源升降檢測器的電流容量並提高檢測速度，具體如圖1中FIG. 4藍色標記處所示。上述高通在背景技術欄位和FIG. 1所陳述的POC系統，即可作為AAPA的適例。

圖一、系爭專利FIG. 1和FIG. 4對照 （資料來源：美國第8,063,674號專利和蘋果公司在本案PTAB審理過程中的簡報）

2018年6月，蘋果公司向PTAB提起IPR，請求撤銷系爭專利。由於高通在描述POC系統和繪製FIG. 1時並無揭露任何具體的專利或期刊等文獻，因此蘋果公司在IPR攻防時直接以FIG. 1所示的POC系統及其文字描述作為最接近的先前技術，結合另一篇已公開的專利申請案（下稱Majcherczak文獻），據此主張系爭專利未具有美國專利法的103條非顯而易見性，相關圖說可見下圖2和圖3蘋果公司在本案PTAB審理過程中的簡報。

圖二、系爭專利FIG. 1和Majcherczak文獻比對圖 （資料來源：美國第8,063,674號專利和蘋果公司在本案PTAB審理過程中的簡報）

圖三、蘋果公司在本案PTAB審理時的主張 （資料來源：美國第8,063,674號專利和蘋果公司在本案PTAB審理過程中的簡報）

2020年1月3日，PTAB對本案作出最終書面決定（FWD），認為本案中AAPA是專利權人自認的先前技術且記載在專利文獻中，屬於專利法第311條第b項所規定的「由專利或印刷出版物組成的先前技術」，所以可以作為IPR無效審查的基礎。基於此，PTAB認為，系爭專利背景技術欄位中所陳述的POC系統和Majcherczak文獻之組合可以證明系爭專利是顯而易見的。高通公司不服，上訴至CAFC。

從過往PTAB作出的FWD案例來看，PTAB對上述「由專利或印刷出版物組成的先前技術」範圍是否包含申請人所承認的先前技術之解釋及其適用莫衷一是。雖然，PTAB在多數案件中認為AAPA不能單獨作為IPR審理時的先前技術專利（prior-art patents），但PTAB亦有承認AAPA可單獨作為IPR審理時的證據基礎者。或有與本文所簡介的案例見解相同，允許AAPA與各種先前技術專利或印刷出版物結合使用，以主張系爭專利不具非顯而易見性者。





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