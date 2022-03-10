美國專利法直接侵權與引誘侵權之法理一致性—再訪聯邦最高法院Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案
【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】
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在美國專利法的發展中，主要的法理是美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）所發展，而最終審機構美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States）偶爾會解釋專利法的法條內容。
不過，最高法院在定義相關概念之餘，仍開放CAFC建構判斷基準。本文意在介紹最高法院之Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案（稱「Akamai III案」）判決，其涉及「間接侵權」的直接侵權要件判斷之問題。
直接侵權與間接侵權
在美國，專利侵害行為概念上可分為稱為「直接侵權」（direct infringement），即侵權人是直接實施系爭專利之人，以及「間接侵權」（indirect infringement），即侵權人本身不參與直接侵權行為。「直接侵權」（35 U.S.C. § 271(a)）與台灣專利法第58條類似而禁止他人未經同意實施專利。「間接侵權」規定在35 U.S.C. § 271(b)（稱「引誘侵權」）和§ 271(c)等二項，其共同要件為「直接侵權」；亦即必須有「直接侵權」的存在而才有「間接侵權」成立的可能。
Akamai案背景
在本案中，原告為Akamai Technologies公司和麻省理工學院（合稱「Akamai」），而被告為Limelight Networks公司（稱「Limelight」）。所涉及的技術為「內容傳遞網路」（content delivery network，CDN）之技術，而系爭專利為美國專利第6,108,703號（稱「703號專利」）。
2006年6月間Akamai在美國聯邦地方法院麻州分院控告Limelight侵害專利。在地方法院階段，法官裁定侵權不成立，因為Limelight並未執行系爭請求項內的所有步驟，而有些步驟事實上是Limelight的客戶所實施的。專利權人不服地方法院的裁判，並上訴至CAFC。在2010年12月間，CAFC以Akamai I案判決維持地方法院裁判。
Akamai I案判決公告於2010年12月20日，而遲自2011年4月20日時，CAFC廢棄Akamai I案判決，並決定重新審理本案；其界定的議題為§ 271(b)的「直接侵權」要件，而非Akamai I案的法律議題，即§ 271(a)的直接侵權行為。根據§ 271(b)，「任何人其積極地引誘專利侵害行為時應與侵權人一樣負責」。另CAFC同時審理McKesson Automation, Inc. v. Epic Sys. Corp.案（稱「McKesson案」）之上訴。Akamai I案和McKesson案的差異在於，前者是被告親自執行方法請求項的部分步驟，並引誘他人執行了剩下的步驟；後者是被告引誘數個人一起完成方法請求項的所有步驟，但被告本身未參與。
CAFC於2012年8月31日做出Akamai II案判決，認為§ 271(b)的「直接侵權」要件與§ 271(a)不同，而不須要由「單一個體」（single entity）完成直接侵權行為的所有步驟。被告不服，而上訴至最高法院。最高法院在2014年1月10日受理本案，於2014年4月30日舉行聽證，而最後於2014年6月2日推翻Akamai II案判決，稱「Akamai III案」。因而，§ 271(a)的直接侵權行為和§ 271(b)的「直接侵權」要件又成為同一的概念。
最高法院見解
最高法院指出CAFC和專利權人都不否認「直接侵權」是「引誘侵權」成立的前提，而此前提也有最高法院判例所支持。不過，最高法院無奈地表示其無法因此而結案，因為CAFC認為「直接侵權」要件可獨立於專利法直接侵權條文之規範，故在無人直接侵害專利之情況下，引誘侵權也能成立。對CAFC的見解，最高法院一點也不認同，並指責CAFC「根本誤認」（fundamentally misunderstands）侵害方法專利之意義。
最高法院認為CAFC的見解有二個問題。首先，針對方法專利的侵害，由於方法專利係由數個步驟所構成，侵害行為的成立必須是所有步驟皆被執行。CAFC見解的問題在於其將提供超過專利權範圍應有的保護。對此，最高法院重申專利權的範圍僅僅是請求項內所有要件的組合。
既然請求項內所有步驟要件必須被執行才會構成侵害方法專利，CAFC卻認為在引誘侵權的情境下直接侵權行為人不須為「單一個體」。對此，最高法院引CAFC的2008年Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.案（稱「Muniauction案」）判決而指出CAFC亦認為除非步驟的執行皆歸因於同一位被告（無論是親自實施所有步驟，或是指示或控制他人實施），否則方法請求項的步驟即未全部實施。其次，由於Muniauction案判決涉及§ 271(a)而非Akamai III案判決所處理的爭點，最高法院在「假設」Muniauction案判決是正確的情況下，指出在Akamai III案中權利人的專利方法未受侵害，因為專利方法內所有步驟之實施並非歸因於任何一個人。因此，既然無直接侵權發生，引誘侵權當然也不成立。
CAFC見解的第二個問題是§ 271(b)的適用將有不確定性的問題。最高法院指出如果引誘侵權的成立並非導因於直接侵權之行為，法院將無法確認何時權利人受有引誘侵權之害。例如，對一個有12個步驟的方法專利，被告僅付錢請他人執行其中一個最重要的步驟，但其他步驟則無人實施。在這案例中，最高法院認為被告並無鼓勵直接侵權之情勢（亦即被告並非鼓勵他人執行所有步驟），但按照CAFC的Akamai II案判決，該名被告仍會負引誘侵權之責。亦即，根據Akamai II案判決，只要專利方法的某些步驟被實施，則被告即應負引誘侵權之責。最高法院擔憂此將導致法院必須發展二種判例法來分別處理「直接侵權」以及「引誘侵權」的「直接侵權」要件。
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