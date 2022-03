美國專利法直接侵權與引誘侵權之法理一致性—再訪聯邦最高法院Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案

【陳秉訓/國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

※如欲轉載本文,請與北美智權報聯絡

在美國專利法的發展中,主要的法理是美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)所發展,而最終審機構美國聯邦最高法院(Supreme Court of the United States)偶爾會解釋專利法的法條內容。

不過,最高法院在定義相關概念之餘,仍開放CAFC建構判斷基準。本文意在介紹最高法院之Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案(稱「Akamai III案」)判決,其涉及「間接侵權」的直接侵權要件判斷之問題。

直接侵權與間接侵權

在美國,專利侵害行為概念上可分為稱為「直接侵權」(direct infringement),即侵權人是直接實施系爭專利之人,以及「間接侵權」(indirect infringement),即侵權人本身不參與直接侵權行為。「直接侵權」(35 U.S.C. § 271(a))與台灣專利法第58條類似而禁止他人未經同意實施專利。「間接侵權」規定在35 U.S.C. § 271(b)(稱「引誘侵權」)和§ 271(c)等二項,其共同要件為「直接侵權」;亦即必須有「直接侵權」的存在而才有「間接侵權」成立的可能。

Akamai案背景

在本案中,原告為Akamai Technologies公司和麻省理工學院(合稱「Akamai」),而被告為Limelight Networks公司(稱「Limelight」)。所涉及的技術為「內容傳遞網路」(content delivery network,CDN)之技術,而系爭專利為美國專利第6,108,703號(稱「703號專利」)。

2006年6月間Akamai在美國聯邦地方法院麻州分院控告Limelight侵害專利。在地方法院階段,法官裁定侵權不成立,因為Limelight並未執行系爭請求項內的所有步驟,而有些步驟事實上是Limelight的客戶所實施的。專利權人不服地方法院的裁判,並上訴至CAFC。在2010年12月間,CAFC以Akamai I案判決維持地方法院裁判。

Akamai I案判決公告於2010年12月20日,而遲自2011年4月20日時,CAFC廢棄Akamai I案判決,並決定重新審理本案;其界定的議題為§ 271(b)的「直接侵權」要件,而非Akamai I案的法律議題,即§ 271(a)的直接侵權行為。根據§ 271(b),「任何人其積極地引誘專利侵害行為時應與侵權人一樣負責」。另CAFC同時審理McKesson Automation, Inc. v. Epic Sys. Corp.案(稱「McKesson案」)之上訴。Akamai I案和McKesson案的差異在於,前者是被告親自執行方法請求項的部分步驟,並引誘他人執行了剩下的步驟;後者是被告引誘數個人一起完成方法請求項的所有步驟,但被告本身未參與。

CAFC於2012年8月31日做出Akamai II案判決,認為§ 271(b)的「直接侵權」要件與§ 271(a)不同,而不須要由「單一個體」(single entity)完成直接侵權行為的所有步驟。被告不服,而上訴至最高法院。最高法院在2014年1月10日受理本案,於2014年4月30日舉行聽證,而最後於2014年6月2日推翻Akamai II案判決,稱「Akamai III案」。因而,§ 271(a)的直接侵權行為和§ 271(b)的「直接侵權」要件又成為同一的概念。

最高法院見解

最高法院指出CAFC和專利權人都不否認「直接侵權」是「引誘侵權」成立的前提,而此前提也有最高法院判例所支持。不過,最高法院無奈地表示其無法因此而結案,因為CAFC認為「直接侵權」要件可獨立於專利法直接侵權條文之規範,故在無人直接侵害專利之情況下,引誘侵權也能成立。對CAFC的見解,最高法院一點也不認同,並指責CAFC「根本誤認」(fundamentally misunderstands)侵害方法專利之意義。

最高法院認為CAFC的見解有二個問題。首先,針對方法專利的侵害,由於方法專利係由數個步驟所構成,侵害行為的成立必須是所有步驟皆被執行。CAFC見解的問題在於其將提供超過專利權範圍應有的保護。對此,最高法院重申專利權的範圍僅僅是請求項內所有要件的組合。

既然請求項內所有步驟要件必須被執行才會構成侵害方法專利,CAFC卻認為在引誘侵權的情境下直接侵權行為人不須為「單一個體」。對此,最高法院引CAFC的2008年Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.案(稱「Muniauction案」)判決而指出CAFC亦認為除非步驟的執行皆歸因於同一位被告(無論是親自實施所有步驟,或是指示或控制他人實施),否則方法請求項的步驟即未全部實施。其次,由於Muniauction案判決涉及§ 271(a)而非Akamai III案判決所處理的爭點,最高法院在「假設」Muniauction案判決是正確的情況下,指出在Akamai III案中權利人的專利方法未受侵害,因為專利方法內所有步驟之實施並非歸因於任何一個人。因此,既然無直接侵權發生,引誘侵權當然也不成立。

CAFC見解的第二個問題是§ 271(b)的適用將有不確定性的問題。最高法院指出如果引誘侵權的成立並非導因於直接侵權之行為,法院將無法確認何時權利人受有引誘侵權之害。例如,對一個有12個步驟的方法專利,被告僅付錢請他人執行其中一個最重要的步驟,但其他步驟則無人實施。在這案例中,最高法院認為被告並無鼓勵直接侵權之情勢(亦即被告並非鼓勵他人執行所有步驟),但按照CAFC的Akamai II案判決,該名被告仍會負引誘侵權之責。亦即,根據Akamai II案判決,只要專利方法的某些步驟被實施,則被告即應負引誘侵權之責。最高法院擔憂此將導致法院必須發展二種判例法來分別處理「直接侵權」以及「引誘侵權」的「直接侵權」要件。





【詳細內容請見《北美智權報》304期;歡迎訂閱《北美智權報》電子報】