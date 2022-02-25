歐洲晶片法案宣示歐盟誓保半導體產業要角的決心

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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2022年2月8日，歐盟委員會 (European Commission) 公佈了歐洲晶片法案(A Chips Act for Europe)，除了預計投入超過430億歐元（約480億美元）的補貼外；另提供110億歐元 (約125億美元)，以加強現有半導體研究、開發與創新技術，企圖帶動歐盟各國投資半導體產業。歐洲晶片法案的目標乃將歐盟全球半導體市場市占率從現階段的10%，在2030年前提升至20%。歐洲晶片法案可以說是全球半導體晶片戰略地圖的最後一塊拼圖。

隨著數位化轉型加速，全球對晶片的需求也迅速增長。預計到21世紀末，全球對晶片需求將翻一倍。不可否認的是，半導體正處於強大的地緣戰略利益和全球技術競賽的中心，因此在半導體技術具領先地位的經濟體都竭力確保其地位不被取代，甚至是更進一步的引領市場，包括：

美國 晶片法案（CHIPS for America Act）提案規定在 2026年11月前，針對半導體晶片製造和研發提供520億美元補貼及貸款。

晶片法案（CHIPS for America Act）提案規定在 2026年11月前，針對半導體晶片製造和研發提供520億美元補貼及貸款。 中國 正加速縮小與其他半導體強國之間的技術差距，根據「中國製造2025」一系列的策略目標，預計中國到2025年將在半導體領域投資達1500 億美元。

正加速縮小與其他半導體強國之間的技術差距，根據「中國製造2025」一系列的策略目標，預計中國到2025年將在半導體領域投資達1500 億美元。 日本 2021年中季宣佈為本國半導體產業投資提供80億美元的國家資金，為其半導體產業補充額外資金。

2021年中季宣佈為本國半導體產業投資提供80億美元的國家資金，為其半導體產業補充額外資金。 韓國 於2021年5月宣佈，將透過稅額抵減來支持其國內公司在研發和製造方面的私人投資，藉以支持本國半導體產業；至 2030年為止估計金額達 4500億美元。

於2021年5月宣佈，將透過稅額抵減來支持其國內公司在研發和製造方面的私人投資，藉以支持本國半導體產業；至 2030年為止估計金額達 4500億美元。 台灣於自2019年1月起陸續推動「投資台灣3大方案」，在台商回台投資大量資金的挹注下，政府期打造台灣成為「高科技研發」、「亞洲高階製造」、「半導體先進製程」及「綠能發展」4大中心，總投資金額超過1兆新台幣 (約360億美元)。針對「半導體先進製程中心」部分，力拚2030年產值達新台幣5兆元 (約1800億美元)。

從以上各國的「政策宣示」可以看出，半導體已成各國高科技發展的核心及最強後盾，歐盟由於成員國眾多，因此產業政策形成需要較多溝通，也要花更多時間才能達成共識。

圖1. 半導體市場占比：按設備類型（左）和終端應用領域 (右) （圖片來源：A Chips Act for Europe，Brussels, EUROPEAN COMMISSION，2022年2月8日）

歐洲在半導體領域的地位及優勢

其實，歐盟推出「歐洲晶片法案」的動機與美國很類似，在北美智權報281期《痛定思痛：美國計畫提升本土半導體製造能力》一文中，「美國重新審視其半導體產業的發展現況，發現其本土半導體生產能力嚴重不足，……美國的半導體製造能力已從1990年的37％下降到2020年底的12％。」；同樣的，歐盟最近發現其於全球半導體晶片營收中的份額從1990年的超過20%，跌到只剩10%，察覺大事不妙，因此決意要奮力追趕。當然，在晶片（尤其是高端晶片）持續缺貨的情況下，是否能掌握半導體的關鍵核心技術／設備／材料／人才……對國家許多高科技產業之發展有關鍵性的影響。

圖2. 全球半導體供應鏈：歐盟在相關領域中之全球市場占比 （圖片來源：A Chips Act for Europe，Brussels, EUROPEAN COMMISSION，2022年2月8日）

無可否認的是，歐洲是世界領先的設備和原材料供應商的所在地，像是基板和氣體。在半導體供應鏈這部分，某些歐洲製造設備商在各自的細分市場中佔有領導性的地位，一些晶圓廠如果沒有歐盟製造的設備（像是ASML的EUV微影設備），就無法生產晶片。

此外，歐洲也有專門設計特定半導體零件的高階晶片供應商 (像是NXP、Infineon、STMicro)；而這些晶片供應商在汽車和工業用晶片也是全球領導者。

然而，儘管有這些優勢，但今天歐盟在全球半導體晶片營收總體百分比卻從1990年的超過20%下降至10%，歐洲製造業規模縮減間接影響了其半導體晶片的收入，而製造業縮減的部分原因是大型電腦及手機製造商的流失（像是Medion、諾基亞、西門子），不是被併購了就是部門結束營業。此外，歐洲製造成本高昂也讓許多企業將生產重心轉移至亞洲。雖然在過去幾年間，歐洲半導體產業也有持續在晶圓製造業上投資，但整體製造規模仍不足以支撐未來市場的預期增長。

數位時代的晶片策略：歐盟的願景及擁有的戰略資源

鑒於晶片在數位經濟中發揮的核心作用、其地緣政治維度以及目前產能的高度集中，歐盟委員會認為歐盟必須緊急加強其半導體生態系統，提高其彈性和供應安全性，並減少對外部的依賴。

歐盟22 個成員國於2020年12月簽署了一項關於處理器和半導體技術的歐洲倡議宣言。歐盟成員注意到歐洲在全球半導體市場的份額遠低於其經濟地位，因此同意「特別努力來加強處理器和半導體生態系統，並擴大整個供應鏈的工業影響力，以應對關鍵的技術、安全和社會挑戰」。在此基礎上，歐盟委員會於2021年3月發佈的數字指引設定了一個目標：即到2030年半導體份額至少占世界產量的20%；2030年政策計畫「通往數位化十年之路」（Path to the Digital Decade）的提案也重申了這一雄心。

為了實現此一雄心壯志，歐盟需要主動管理其與世界其他地區的相互依存關係，當中有兩個目標：(i) 確保歐洲產品在全球市場中擁有可靠的地位，以及 (ii) 確保即使在危急狀況也能供應無虞。

要確保以上目標必須要與志同道合的國家建立平衡的半導體夥伴關係。這些夥伴關係的目的是為共同感興趣的倡議制定合作框架，並尋求在危機時期確保供應無虞的承諾。

作為計畫的第一步，歐盟將利用現有或新的管道與志同道合的合作夥伴（如美國、日本、韓國、新加坡、台灣等）探討上述問題。此外，歐盟將與周邊國家建立強有力的合作，以增強半導體供應鏈的彈性。





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