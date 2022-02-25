WIPO跨國智財權布局統計：專利申請持平 商標、設計明顯成長

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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每年年初正是各國專利和商標主管機關陸續公布前一年業績數字的時候，而世界智慧財產權組織（WIPO）也在2月10日，對外公開了2021年由WIPO管理的國際智財權服務統計，包括專利領域的專利合作條約（PCT）、商標領域的馬德里體系（Madrid System）以及商標領域的海牙體系（Hague System）。

與一般國家智財權不同的是，這三項國際系統除了增進跨國申請的效率外，本身並沒有實施的效力，但仍然可以從每年的統計數字變化，看出智財權所有人進行國際佈局的意願高低，對於觀察各主要專利、商標、設計權人的申請動向，是個很有價值的指標。就拿2020、2021年的數據來看，PCT、馬德里體系、海牙體系三項的申請量，都在新冠肺炎疫情衝擊下逆勢成長（圖1）。

圖1：2021年全球PCT、馬德里體系、海牙體系申請量變化 （資料來源：WIPO）

受疫情影響，2021 PCT申請量僅小幅成長

其中，量體最大的PCT申請量，在2021年僅成長了1%，遠遠不及的馬德里體系的14%和海牙體系的20%。事實上，在前10大PCT申請國當中，就有4國家在2021年呈現衰退，其中更不乏日本（減少318件）、德國（減少1177件）等工業大國。因此，如果今年跨國經濟活動無法重啟，已經是微幅成長的PCT申請量，恐怕將出現負成長。

不過，PCT主要申請人的統計卻呈現另一番面貌。首先，華為仍然位居第一名，再加上歐珀（OPPO）、京東方，在前十大PCT申請人名單中，中國企業就佔了3名；日本、韓國加起來雖然也有5家企業進榜，但三星、三菱等大型電子電機廠均呈現衰退；唯一的美國企業代表：高通（Qualcomm）反而成為亮點，因為在2021年一口氣提出了近4,000件的PCT申請案，比起前一年大幅成長了80%，搶佔國際市場的企圖心非常明顯（表1）。

表1：2021年全球前十大PCT申請人 （資料來源：WIPO）

PCT全球前十強的榜單上，中、日、韓企業聯手包辦了8家，但是商標領域的馬德里體系卻相當分散，前十大申請人分布在8個國家當中。此外，產業分布也相對多元，有萊雅（L’OREAL）這樣的消費品、美妝品牌，也有諾華（Novartis）、先正達（SYNGENTA）等生技公司，當然還包括全球最強大的消費電子品牌：蘋果公司（表2）。

中國企業在國際商標布局上，力道明顯不及專利

表2：2021年全球前十大馬德里體系申請人 （資料來源：WIPO）

值得注意的是，華為雖然在國際專利佈局上一直領先群雄，但在國際商標佈局上，2021年反而從前一年的197件大幅萎縮至不到100件。就算加上榮耀終端（HONOR DEVICE）在2021年的38件申請，整個泛華為體系在馬德里體系的表現還是差強人意。事實上，華為與榮耀終端正是唯二在2021年能進入馬德里體系前50名的中國企業，對比在PCT的強大能見度，中國企業在國際品牌經營上還有很長一段路要走。

表3：2021年全球前十大海牙體系申請人 （資料來源：WIPO）

在設計領域上，三星電子一直是佼佼者，連續第五年位居海牙體系申請量的第一名，而荷蘭的飛利浦、韓國的LG電子也保持穩定成長。值得注意的是，德國的燈具照明設備公司LUQOM GMBH於2020年時還沒採用海牙體系的國際設計申請，但在2021年就躍昇到全球第9名，也許再過一兩年，就會成為國際設計領域的新興勢力。





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