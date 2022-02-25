從亞洲供應鏈市值100強觀察半導體產業競爭

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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DIGITIMES Asia團隊近期發表「亞洲供應鏈100大市值調查報告」，其中，半導體與汽車製造業超過半數，2021年亞洲半導體產業表現依然亮眼，總市值比2020年成長36.3%，除了台積電不負眾望奪下百大市值榜首，2021年入榜的五家台灣半導體企業，市值合計達到7,053億美元，超過中國、日本和韓國的總和。但另一方面，中國和日本半導體市值成長最多，是台灣不可小覷的強勁對手……

市值排名是反映企業價值創造績效和競爭力的重要指標，DIGITIMES以2021年12月31日為截止日期，對在亞洲供應鏈中從事製造活動的上市公司的市值數據進行排名。前100名公司分為科技產品/設備、消費品等行業。電子、半導體、電器元件、電子元件、汽車製造、汽車零部件、機械工業。結果顯示，入圍市值100強的公司中，有67家市值較上年成長，31家市值下降。儘管面臨新冠肺炎、極端天氣、地緣政治不確定性和晶片短缺等挑戰，有些公司甚至比以往任表現都還出色。

2021亞洲市值100強，台積電傲視群雄

從整體榜單來看，截至2021 年最後一個交易日，台積電（TSMC）以5,763億美元的市值位居亞洲百大市值榜首，較2020年成長17.8%。三星電子（科技產品和設備）以3,928億美元位居第二，但同期下降11.6%。豐田汽車以2,986億美元位居第三，儘管晶片緊縮嚴重影響了全球汽車行業，仍實現了17.9%的成長。在亞洲供應鏈製造商中，市值排名第四至第十大的公司則為：寧德時代CATL（電子元件）、Sony（消費電子）、基恩斯Keyence（科技產品和設備）、比亞迪BYD（汽車製造）、東京電子Tokyo Electron（半導體）、美的（消費電子）和 SK海力士（半導體）。

表一、2021年亞洲供應鏈市值100強排名前十大 （資料來源：DIGITIMES，2022/1）

除了市值佔比最高的半導體設備製造商，包括電池和電動汽車製造商在內的電動汽車、電池公司，顯然是2021年亞洲資本市場的寵兒。中國的寧德時代、比亞迪的市值，分別成長了72.1%和44.2%；日本東京電子是最大的半導體設備製造商之一，2021年成長55.1%。歸功於PS5遊戲機的熱賣，排名第五的Sony是少數成長的消費電子產品製造商，去年該行業大多數公司市值均下滑，Sony卻逆勢創造出市值成長26%的佳績。

伴隨著電動車的興起，位居第二的汽車製造業加上汽車零組件產業，佔據百大名單中約1/4，影響力不容小覷。亞洲汽車產業供應鏈的脈動，亦牽動著全球電子及硬體產業的走向。

2021 年仍為亞洲半導體行業的黃金時代

2021年亞洲半導體產業表現依然亮眼，穩居產業市值龍頭，其中以中國半導體企業入榜9家最多；台灣有5家上榜、日本4家和南韓1家。百大排名中的半導體業，總市值較2020年成長36.3%，中國和日本成長最多，分別為63.2%與56.9%。

根據亞洲供應鏈市值100強估算，2021年亞洲半導體行業的總價值為11,569億美元，光是五家台灣半導體企業，市值合計就達7,053億美元，超過中國、日本和韓國的總和4,516億美元。

表二、亞洲半導體行業的市值排名 （資料來源：DIGITIMES，2022/1）

觀察台灣半導體公司，在全球科技領域仍占據不可替代地位。除了百大龍頭台積電，擠進「亞洲供應鏈100大」的台灣半導體企業，還有聯發科、聯電、日月光集團、環球晶圓，實力不容小覷。數位化、AI、專業人才提升、落實CSR，是台灣半導體的核心競爭力，這些上榜公司主要集中在半導體、第三代半導體、HPC、5G/6G高速傳輸、未來汽車等領域，都符合當今熱門行業的發展趨勢。

表三、2021年台灣半導體公司市值排名 （資料來源：DIGITIMES，2022/1）

台灣半導體競爭對手：中國、日本和韓國

隨著中美地緣政治局勢惡化，中國政府將繼續政策性支援半導體晶圓生產。根據中國的「十四五規劃」，中國正在獨立推動其半導體產業，強調科技自力更生與強勁內需市場的重要關聯，中國將研發支出重點指向生物技術、半導體和新能源汽車等戰略部門，以實現自給自足、避免過度依賴西方進口。因此，受益於中國龐大的消費和5G市場，包括中國高端半導體設備製造商晶盛機電、IC設計公司矽力杰、半導體設備和服務供應商北方華創，2021年都創下超過100%的市值成長。

在日本方面，東京電子、Lasertec和Advantest是日本最大的半導體設備供應商，總市值為1,384億美元；瑞薩電子是汽車和電子等行業的半導體產品的製造商和分銷商，2021年該公司的市值為240億美元。根據Market Reports World發布的半導體設備市場報告，全球半導體設備市場規模，預計從2020年的650.3億美元，2027年達到730.4億美元，2021~2027年的複合年成長率為1.7%。

韓國方面，SK海力士去年市值為801億美元，DRAM和NAND佔SK海力士收入的90%以上，是僅次於三星的全球第二大DRAM供應商。SK海力士正在進行長期投資，2025年投資金額將達到41.4億美元（4.75萬億韓元），用以擴大其在半導體製造過程中使用極紫外線（EUV）技術。雖然EUV技術前期成本更高，但從長遠來看將能減少製造開銷。

隨著全球供應鏈的重新洗牌，企業對生產佈局與上下流供應鏈的掌握日趨重要，透過厚植核心競爭力讓營運規模最大化，將使以亞洲為核心的製造生產體系，在全球市場中持續站穩腳步。





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