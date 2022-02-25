搶攻元宇宙虛實整合商機 麥當勞、維多利亞的秘密、巴黎萊雅、比亞迪商標先行

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

2021年10月29日，前身為Facebook (臉書) 的科技巨頭更名為Meta（Meta Platforms, Inc.），並宣布打算創建一個名為Metaverse（元宇宙）的虛實整合世界，這可以稱之為元宇宙元年。雖然元宇宙仍在暖身階段，但許多企業已瞄準新虛實世界中的電子商務商機；其中，又以服務業及民生消費品業者最為積極。

雖然元宇宙是以數位化的形式發生在虛實世界中，但其運作確定會影響到現實世界中的商標權。

面對元宇宙來勢洶洶的浪潮，以創新研發為主的科技大廠多搶先布局專利，但對於服務及民生消費產業而言，商標比專利來得更重要；因為商標代表的不僅是企業品牌、形象、商譽，也是企業與顧客間最直接的連繫：當顧客一看到某一個商標時，就會聯想到某一家企業。從2021年底開始，已有包括麥當勞、維多利亞的秘密、巴黎萊雅、比亞迪、及Nike……等多個知名品牌，紛紛開始布局元宇宙商標。

以商標保護虛擬商品和服務

自科技巨頭前Facebook 更名為Meta，並宣布打算創建Metaverse元宇宙以來，美國專利商標局 (USPTO) 、中國知識產權局 (CNIPA)及智慧局 (TIPO) 所收到的虛擬商品和服務相關的元宇宙商標申請數激增，特別是USPTO。顯然有不少企業企圖在元宇宙市場中創建一個新的線上虛擬現實市場。值得注意的是，這些申請元宇宙商標的企業跨越不同行業，不限於單純提供數位商品和服務的公司。

Metaverse元宇宙由交互式虛擬現實空間組成，即使你不與其互動，它們也會繼續存在和變化，以及增強現實空間。虛擬世界源於電動遊戲和電腦遊戲，且具有數位經濟的特點。儘管現在虛擬貨幣（如加密貨幣Bitcoin和非同質化代幣NFT）仍面對很多質疑，但仍有不少個人及企業計劃在元宇宙市場中經營銷售和提供虛擬商品及服務。

USPTO：Walmart、麥當勞、維多利亞的秘密……加強元宇宙商標布局

像是世界上最大的零售商Walmart沃爾瑪已作好準備要進入新的數位市場，計劃開始銷售虛擬商品 (推出自己的 NFT及加密貨幣)，並已於2021年12月30日向USPTO提出一系列商標申請 (分類號IC 009、IC 035、IC 036)。

其實早在Walmart之前，Nike在2021年10月27日已針對元宇宙的虛擬現實市場經營註冊了商標 (IC 009、IC 035、IC 041)。

接下來，速食業巨頭麥當勞於2022年2月4日以MCDONALDS名義提交了10件商標申請案，其中包括經營一家以實體和虛擬商品為特色的虛實餐廳，允許速食店 「在線上和親自交付實體食品、及銷售NFT」。這些商標還涵蓋了 McCafé 品牌，允許餐廳舉辦音樂會等虛擬娛樂活動 (分類號IC 009、IC 041、IC 043)。

除了麥當勞計畫透過數位化銷售食品的計劃來開闢新市場外，美國的加盟連鎖麵包店Panera Bread早在麥當勞遞交申請案的前一天 （2022年2月3日）也提交了「PANERAVERSE」商標申請 (IC 009、IC 041)，企圖以新品牌形象進入元宇宙。Panera連鎖麵包店計劃出售 NFT、舉辦虛擬獎勵計劃，並透過Paneraverse銷售食物。

接下來焦點轉向時尚界。2022年2月8日，美國最大的連鎖女性內衣及泳裝零售店維多利亞的秘密 (Victoria's Secret)向USPTO遞交了數件商標申請案，計畫在虛擬世界中出售商品，可能包括線上服裝及數位收藏品 (如以NFT形式銷售虛擬內衣、鞋類和時尚配飾等產品)，正式成為虛擬時尚界中的一元。

還有全球化妝品巨頭巴黎萊雅L'OREAL PARIS於2月7日至2月10間，以NFT及元宇宙類別，遞交了數份商標申請文件，申請人包括萊雅旗下子公司Kiehl 's、Maybelline、Pureology、Urban Decay 及Redken等等17個品牌。

萊雅的申請文件中提到計畫「為消費者提供一個虛擬世界來瀏覽、積累、購買、銷售和交易虛擬化妝品。」像Kiehl 的申請文件提到「不可下載的虛擬香水」的權利，以及「包括在一個元宇宙在內的虛擬環境中的頭髮及身體護理作業」。

CNIPA：比亞迪、華為搶先布局商標；TIPO：東森新媒體最積極

在中國的部分，也有不少企業搶先在商標上布局元宇宙，比較知名的包括比亞迪於2021年12月27日在CNIPA申請註冊了「比亚迪元宇宙」商標 、華為技術分別於去年12月20日及今年1月4日遞交了「元服务」及「META-FI」等註冊商標申請。

就台灣的部分，筆者上TIPO的商標檢索系統以「元宇宙」三個字查詢，得出227筆資料 ( 檢索日期2022/2/18)，不過，除了網易之外，許多申請主體的產品或服務幾乎都與「虛擬現實」沒有任何實際關聯性；其中一些以個人名稱申請的更明顯是搶註行為。

在企業及機構部分，比較知名的包括：

驊訊電子（以「元宇宙ＫＴＶ」、「元宇宙卡拉吧」及「卡拉元宇宙」提出申請)

東森新媒體（以「ET元宇宙」、「ETtoday元宇宙」、「東寵元宇宙」、「電競元宇宙」提出申請)

新加坡網易 (以「元宇宙 + 會展」、「雷火元宇宙」、「瑤台元宇宙」提出申請)

香港網易（以「網易元宇宙」、「伏羲元宇宙」提出申請

中華民國對外貿易發展協會 （以「經貿元宇宙」、「台灣經貿元宇宙」提出申請）

大學光學（「眼宇宙」提出申請）

總結

從以上IPO的元宇宙商標申請趨勢來看，2022年很有可能是元宇宙相關商標申請達到高峰的一年。這些商標申請人來自各行各業，儘管有些品牌在現實世界中已擁有長達數十年的商標權，但仍積極布局虛擬現實市場，以確保其計劃在元宇宙中提供的虛擬商品和服務的相應權利。要知道虛擬及現實市場是兩碼事，如果企業經營要涵蓋不同的虛擬商品和服務，現有商標的個別單獨申請才可確保品牌所有者在像元宇宙這樣的虛實市場中之權利獲得承認。

不過，筆者觀察在現階段而言，台灣業者申請「元宇宙」商標傾向於僅是一個「logo」的呈現，並不是如美國許多企業巨頭般，要跨足虛擬現實市場及發行自家NFT，後續值得觀察。

可預見的是，元宇宙相關商標的申請在今年一定會快速增長，有意涉足虛擬現實市場的業者應及早行動。





【詳細內容請見《北美智權報》303期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】