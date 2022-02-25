國衛院攜手台北榮總成功研發膽道癌免疫化療複方 (NGS)：降低副作用，整體存活期延長至19個月

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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近期台灣知名藝人巴戈因胰臟癌病逝，又引起國人對此沉默殺手的關注。從蘋果電腦創辦人賈伯斯開始，近年陸續有國內外知名人士被胰臟癌奪去性命，包括世界男高音帕華洛帝、「香奈兒老佛爺」卡爾拉格斐、台灣知名體育主播傅達仁、名嘴劉駿耀……等等；隨著名人隕落，媒體的追蹤報導加上衛教節目，讓國人對胰臟癌也有了一定的認識。然而，同樣是不常見的原發性惡性腫瘤膽道癌，由於少與名人沾上邊，因此媒體鮮少討論，民眾也可能不是很熟悉。但實際上2019年約有2300人被診斷罹患膽道癌，人數直逼胰臟癌，並且仍在逐年增加中，是另一個國人應該多加了解的沉默殺手。

膽道系統遍布整個肝臟，與膽囊匯流後注入十二指腸，負責分泌與貯存幫助分解脂肪與酒精的膽汁。膽道癌依其發生位置，可粗略分為肝內膽道癌、肝外膽道癌及膽囊癌，由於症狀不明顯，不容易及早發現，發現時只有30至40%的患者可接受手術，且因附近的血管及神經相當多，手術難度很高。全身性治療為首選治療方式。

圖1. 膽道系統的位置及膽道癌相關資訊 （資料來源：《研發台灣膽道癌專屬免疫化療複方(NGS)，降低副作用整體存活期延長至19個月》，國家衛生研究院癌症研究所主治醫師暨國立成功大學附設醫院腫瘤部合聘主治醫師蘇勇曄簡報資料）

國衛院癌症研究所主治醫師蘇勇曄指出，膽道癌無法手術的患者，目前國際標準治療為Gemcitabine (健擇、健仕) 搭配Cisplatin (順鉑)之複方化療 (簡稱GC)；然而，使用GC治療只有約25%的患者腫瘤有明顯縮小，且整體中位存活期只有11.4個月，並有25%的病患會發生嚴重白血球低下的副作用。此外，在日本的研究中，約有60%使用GC處方的病患會發生嚴重白血球低下，顯示GC處方並不適合亞洲人使用，因此需要研發適合國人使用的膽道癌處方。

由左至右：國衛院癌研所劉柯俊副所長、主治醫師蘇勇曄、院長梁賡義；國衛院提供

國衛院研發適合國人使用之膽道癌處方

為此，國衛院癌症研究所特聘研究員陳立宗、助研究員級主治醫師姜乃榕與台北榮民總醫院腫瘤醫學部腫瘤免疫治療中心主任陳明晃合作研發改良型GS處方與NGS處方，在臺灣癌症臨床研究合作組織（TCOG）及國內4家醫學中心執行臨床試驗。

相較於國際標準治療，改良型GS處方具有相似療效但較低之副作用，且整體中位存活期較長，達12.7個月；而使用NGS處方有高達45%的病患腫瘤會明顯縮小，整體中位存活期更長達19個月，且只有6%的病患發生嚴重白血球低下的副作用。目前改良型GS處方研究論文已發表於知名國際期刊《Liver International》，NGS處方初步成果亦已發表於2021年歐洲臨床腫瘤學會(ESMO)胃腸腫瘤年會。

改良型GS處方及NGS處方簡介

改良型GS處方是使用每兩周注射一次的Gemcitabine搭配每日口服愛斯萬(TS-1)，服用10日休息4日，在臨床試驗TG1308中總共收治了51名晚期膽道癌患者，約22%的病患腫瘤會明顯縮小，整體中位存活期12.7個月，與GC療法的療效相近，但只有4%的病患發生嚴重白血球低下的副作用，是更適合台灣人的處方。

由於改良型GS處方具有相當良好的耐受性，研究團隊更進一步使用改良型GS處方加上每兩周注射一次免疫治療藥物nivolumab (保疾伏)，簡稱NGS處方，新的臨床試驗T1219總共收治了48名晚期膽道癌患者，初步分析發現，高達45%病患腫瘤會明顯縮小，整體中位存活期長達19個月，有3名患者腫瘤經過NGS治療後甚至成功切除所有腫瘤。NGS處方除了療效令人驚艷外，只有6%的病患發生嚴重白血球低下的副作用，可以做為台灣膽道癌新的標準治療。

圖2. 國際標準GC、改良型GS及NGS之療效和副作用比較 （資料來源：《研發台灣膽道癌專屬免疫化療複方(NGS)，降低副作用整體存活期延長至19個月》， 國家衛生研究院癌症研究所主治醫師暨國立成功大學附設醫院腫瘤部合聘主治醫師蘇勇曄簡報資料）





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