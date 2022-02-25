2022電動車三大亮點

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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想像一下，未來只要按下一個按鈕，您的電動車在炎熱的日子裡是白色的、在寒冷的日子裡是黑色的，誰說車子的外觀只能一成不變？這是BMW在2022年美國消費性電子展（CES 2022）所展示的創新技術，也是今年電動車發展的三大亮點之一……

過去CES是每年消費性電子新產品與技術的展演舞台，隨著汽車朝向電子化、數位移動的發展大勢，越來越多電動車的最新概念選擇在CES展上曝光於世，CES 2022約有300家汽車相關企業參展，電動車及自動駕駛無疑是CES展上一大熱門。

電動車亮點一：BMW推出E ink變色技術

今年CES展上，德國汽車大廠BMW透過一款iX Flow概念車展示了讓車體瞬間變色的技術。這項技術是BMW與台灣電子紙領導廠商元太科技（E Ink）攜手合作，以E Ink可變色電子紙包覆BMW iX Flow車體外觀，結合BMW的智慧設計演算法，可讓iX Flow外觀車色以動態流動方式，從黑色轉變至白色。

圖一、CES 2022 BMW展出的概念車款iX Flow。 （圖片來源：BMW官網）

元太科技表示，電子紙薄膜技術是專為建築與設計領域所開發，可透過程式編碼進行設計，進行各種不同的應用，將原本靜態表面轉換至動態表面，同時兼顧永續節能。元太科技這次與BMW進行專案合作，從複雜的雷射切割，打造出可精準貼合車體曲線的可變色電子紙，展示未來車體表面將可隨心轉換，呈現個人化風格、可客製化等特性。

E Ink電子紙具有超低耗電、耐用和軟性可撓的特性，除了可以改變車體外觀顏色展現個人化特色，亦有助於提升車輛的效率。多數顯示器都具有自發光特性，而電子紙不會自發光，透過反射環境光源顯示內容的反射式特性，讓電子紙顯示器具有如同印刷顯示與自然的視覺體驗。此外，E Ink電子紙主打超低耗的技術，BMW iX Flow改變外觀車色的過程採用高效模式，只有在更換顯示色彩時才耗電，畫面持續顯示時則零耗電，僅使用些微電力就能改變外觀車色，亦符合純電動車款永續發展的訴求。當外觀車色為白色時，可在炎熱氣候反射陽光；而外觀車色為黑色時，可在寒冷氣候可吸收陽光，有效減少車內升溫與降溫所需消耗的電力。

圖二、元太科技與BMW合作可更換車輛顏色的的概念車款iX Flow。 （圖片來源：元太科技）

BMW希望打破既有的規則，讓車子不需總是看起來一樣，BMW認為iX Flow 就是答案。iX Flow是一個開創性項目，它為汽車設計和個性化開闢了全新的可能性，未來汽車的顏色可以隨車主心情改變，並使用正確的外部顏色調節車內的氣候。BMW正在努力實現這項技術，並在CES 2022展示了初步的成果。

電動車亮點二：SONY Mobility宣布進軍電動車市場

2022 CES展上電動車的另一大焦點，正是日本Sony趁此機會正式公開成立新公司投入電動車開發。雖然Sony不是現在才投入電動車領域，2020年就曾揭露概念電動車Vision-S的Sony，今年進一步宣佈成立了“Sony Mobility Inc.”，從今年春季開始，成為Sony加速發展移動體驗的全新部門。新公司的目標是利用人工智慧和機器人技術，實現一個人人都能與機器人和諧相處的世界，像是為移動性進化推出的VISION-S、自主娛樂機器人aibo、無人機Airpeak等各項創新產品，Sony將在各個領域不斷創造新價值。

過去一年裡，Sony鮮少有發展電動車的進一步消息，但在CES 2022上，Sony直接展示了新款7人座的SUV原型車VISION-S 02，該車與前一代原型車VISION-S 01使用相同的電動車平台，目前正在公路上進行測試。

圖三、Sony 原型車VISION-S 01（圖右）、VISION-S 02。 （圖片來源：Sony）

安全可靠的移動性是電動車最重要的課題，Sony的安全繭（Safety Cocoon）概念解決了安全問題，透過車輛內外的持續檢測，提高駕駛過程的安全性和舒適性，Sony以傳感器和通訊技術系統提供車輛周圍360度全方位視野，同時仔細監控駕駛員的狀況和車內的其他狀況，包括高靈敏度、高分辨率、寬動態範圍的CMOS圖像傳感器，以及準確感知3D空間的LiDAR傳感器。

隨著5G的普及和自動駕駛的成熟，未來的出行空間將成為像客廳一樣的休閒場所。但在實現這樣的演進之前，以創意娛樂聞名的Sony，將最大限度地利用車內的封閉客艙空間，成為更舒適、更刺激的空間。VISION-S 02前座充滿車寬的全景螢幕，可提供音樂、影片，甚至是全尺寸的遊戲娛樂，後排座椅安裝了兩個單獨的螢幕，也可以在全車三個螢幕上同步提供內容，讓駕乘者可以在車內充分享受各種形式的娛樂。藉由360 Reality Audio的媒體服務，乘客可以在車內體驗身臨其境的3D聲場；為了提供高品質的電影體驗，VISION-S以“BRAVIA CORE”提供數位影片服務。此外，VISION-S的遊戲功能已經能遠端連線家中的PlayStation遊戲，豐富了車載娛樂的可能性。





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