電子商務情境下的商標維權使用—美國Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc.案判決

為防止消極的維權使用,台灣商標法第63條規定「因知悉他人將申請廢止,而於申請廢止前三個月內開始使用者」,仍將成立「未使用」之廢止事由。另15 U.S.C. § 1127提到「使用」必須是在交易的通常過程中的善意使用(bona fide use),而不能僅是為了保留商標權而使用。

台灣商標法第63條要求商標權人使用商標;否則「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年」時,智財局可依職權或依申請廢止該商標。美國商標法則從「放棄商標」的角度定義「未使用」。根據15 U.S.C. § 1127,如果商標停止使用且權利人具有不再重起使用之意圖時,該商標視為被放棄。另連續三年不使用則是放棄商標的初步證據(prima facie evidence)

在電子商務的情境下,商標權人透過電腦軟體來提供服務,則商標應指定服務類或物品類,其攸關該商標是否判定為「未使用」。本文在介紹美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit,CAFC)的Lens.com, Inc. v. 1-800 Contacts, Inc.案(稱「Lens.com案」);在該案中,CAFC維持美國專利暨商標局(United States Patent and Trademark Office,USPTO)的商標審判暨上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board,TTAB)廢止商標註冊的處分,因為系爭商標所指定的「物品」未能讓消費者辨識其來源。

審查基準

在「商標廢止」程序中,對於商標之放棄,申請人的舉證責任為「優勢證據」(a preponderance of the evidence)。於程序中,TTAB得在當事人聲請下以「中間裁定」(summary judgment)做出相關處分。CAFC在審視該裁定之合法性時所採的基準為自為(de novo)審查,亦即依卷內相關證據直接決定爭議。

相較於民事訴訟程序中,上訴法院於審理中間裁定時會檢視有無涉必須由陪審團來認定的事實,且會以中間裁定聲請人的「對造」為有利的考量,來檢視相關證據是否支持下級法院的裁定。在TTAB程序中,僅視中間裁定聲請人是否證明「關鍵事實的並無爭議」(no genuine issue as to any material fact)即可。

系爭商標「LENS」

系爭商標「LENS」為原商標權人Wesley–Jessen公司在註冊當時指定於第9類商品,具體商品為用於眼科學、視力測定等領域之隱形眼鏡之電子訂購電腦軟體。

本案商標權人Lens.com公司為隱形眼鏡和相關產品之網路零售商,其設有網站以讓消費者透過網路下訂單來購買產品。Lens.com公司於2002年9月間從Wesley–Jessen公司處受讓而得到「LENS」商標。此受讓緣起於2001年1月間Lens.com公司欲申請「LENS」商標,並指定於零售商店服務,且特別透過全球電腦網絡來販售隱形眼鏡產品。不過,USPTO卻引用Wesley–Jessen公司的「LENS」商標而認為有混淆誤認之虞而核駁Lens.com公司的申請案。

之後,2002年3月間Lens.com公司申請廢止Wesley–Jessen公司的「LENS」商標。但雙方卻和解,並且Wesley–Jessen公司移轉「LENS」商標給Lens.com公司。Lens.com公司因而撤回廢止申請。

爭議緣起

根據TTAB的裁定,原商標權人Wesley–Jessen公司在90年代的電子商務模式是將購物軟體磁片(附有「LENS」商標)寄給客戶,以讓客戶使用其服務。但現今由於網際網路,相關購物軟體不再依賴郵寄方式提供,而是消費者從網站上下載軟體到個人電腦中。

2008年9月,1-800 Contacts公司提出商標廢止申請,並主張Lens.com公司已放棄「LENS」商標或以欺騙方式取得系爭商標。TTAB以中間裁定方式認定Lens.com公司的軟體對其網路行銷來說是可有可無的,而該軟體無法視為可交易的物品。因此,2011年1月間,USPTO做出廢止商標的處分。商標權人不服並提出上訴,但CAFC維持TTAB的裁定而認為系爭商標因未使用而被放棄。

CAFC見解

針對本案爭議,CAFC首先解釋「使用」(use)的意思。CAFC從15 U.S.C. § 1127對「商業上使用」(use in commerce)的定義來討論「物品」(good)的商標使用。

針對「物品」的商標使用,§ 1127要求該物品本身已為商業上販售或運送(transported)。因而,CAFC認為「商業上使用」不要求商品的銷售,而只要商品已為商業上「運送」,即可構成「商業上使用」。至於「運送」(transport)的文義範圍,CAFC認為並非任何商品的「運送」都是法律上的「運送」。透過運送商品所進行的商標使用,其成立的要件包括「公眾注意」(public awareness)。亦即,公眾必須認明該型態的商標使用。

此外,CAFC指出並非任何「物件」(article)皆可視為「物品」。如果該物件僅是商標權人提供服務的管道(conduit),則其非用來判斷是否有「商標使用」的「物品」。如果該物件並無獨立於商標權人服務外的「價值」,則該物件不可能單獨做為可交易用的「物品」。

CAFC舉三個案例,其皆非屬「已為商業上運送之物品」。第一例是In re Shareholders Data案,該案商標申請人已有「PERSONALYST」商標,並指定於服務類,且關連於財務報告服務。當時,該申請人欲再就「PERSONALYST」商標申請,並指定於「定期的、由電腦製備的報告,且內容關於訂戶的有價證券規劃之價值」。該案法院認為該項指定的商標申請不應核准,因為「報告」並非交易上的物品或消耗品。該案法院指出該申請人所提供之財務報告因為是針對個別訂閱戶所製作,故該報告本身相當背離交易上物品的性質,而僅僅是其服務個別訂閱戶的管道。因此,該案法院判定該報告並不能另外販售因而不具有獨立於服務之外的價值。





