通膨浪潮真的席捲而來 我們該如何應對？　

【劉宏明╱房地產公司專案執行經理】

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這是一個借越多錢，反而賺越多的時代！

最近看到張金鶚教授一篇文章，教大家如何避免通膨，讓筆者忍不住想插嘴。記得在差不多在十年前，筆者曾閱讀過的《張金鶚教授的話為什麼不能聽？》一文，該文提到與其相信一個人的言論，不如相信那個人的行為，因為行為比語言更加可靠，而如今張教授的『戰果』更是一個好的證據。張教授趕在最近這一波房市上漲前，於2019買入4000萬自宅，舒服地過著退休生活，如今大約漲了10%左右。若張教授再晚一點出手，勢必得付出更多血汗錢，因此讓筆者大膽地剖析張教授看到了什麼。

美國實體經濟總算步入長期上升軌道

許多人都沒注意到，美國新屋開工（Housing Starts）數其實是用來觀察美國實體經濟的領先性指標，當然這也是衡量台灣經濟的領先指標，畢竟台灣經濟十分依賴美國市場，連動性極高。美國基本上沒有什麼製造業，因此對於人數最多的美國藍領來說，若有更多新屋開工，意味著這群消費主力，將有更多高薪的工作可以做，他們也將更有消費能力，而台灣經濟正是依靠這群人消費來維持的。也就是，只要良好的經濟狀況維持下去，台灣房市多頭自然能維持下去。

從圖1可以看出2020年時，美國新屋開工才總算穩定站穩在30年平均值以上。也就是說，美國實體經濟反而是在疫情期間才創造出穩定復甦的契機。疫情導致許多國家，特別是美國非常緊張，讓原本爭執不休的美國兩黨，總算達成共識，推動十分驚人的刺激方案，由美國政府帶頭消費，創造出美國經濟的良性循環，如同二戰讓美國從大蕭條泥沼中走出。在大災難下，政治上才容易達成共識，讓政府有條件真正去刺激經濟，從而改變原先的經濟惡性循環。

圖1. 美國新屋開工數，圖中三條紅線分別是30、20、10年平均值 （圖片來源： stock-ai.com）

是的，這次才是美國真正的長期性復甦

在2020年以前，許多人都誤以為實體經濟已經復甦，但讓大家始料未及的是，一場疫情就一棒子打回原形，許多人紛紛都在問到底怎麼回事？為什麼實體經濟如此脆弱？答案一樣可以從美國新屋開工數中找出端倪。

美國聯準會 (FED) 早在2014年結束QE(量化寬鬆)、2015年開始升息、2017年開始縮表 (回收QE時所印發的鈔票)；結果2020年疫情爆發，嚇得FED緊急把利率降到0.00‑0.25%。然而，如果當時有注意美國新屋開工數就不難看出來，在美國實體經濟尚未真正步入穩定復甦，就開始縮表，其實是拿石頭砸自己腳的行為。

2019年，在川普的大降稅政策下，美國新屋開工數曾經一度突破30年平均水準，結果卻在疫情衝擊下，一下子就打回原形。這主要是在當時美國失業率雖然下降，但美國人已放棄找原本較高薪水的工作，導致許多美國人財務狀況其實始終難以真正改善，才會在疫情衝擊下，就陷入困局，無力抵擋。

美國FED為了收拾殘局，緊急宣布無限量QE，而讓美國印鈔規模以史無前例的速度暴增，又加上美國政府史無前例的刺激方案，終於成功讓美國經濟被穩住，同時還把新屋開工率推回30年平均，而且高居不下，持續穩定增長。





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