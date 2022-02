2021年美國專利法規相關事件回顧 (下)

【黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組】

編按:2021年疫情影響並未退燒,但對美國專利業界的衝擊由2020年的線下線上調整,升級為制度面檢討。北美智權報將分上下兩期刊出,回顧2021年美國專利法規相關事件,包括法院判決、PTAB動態、政府行政決策、一般IP政策、國會修法、疫苗IP政策、美國總統拜登動向……等等。

拜登政府專利事務跨部門合作

美國前總統歐巴馬主政時期,專利價值懷疑論大盛,並由此催生出AIA修法,意欲打擊危害創新的Patent Troll及其劣質專利。被人戲稱歐巴馬政府2.0的拜登政府上台後,美國內部似乎再度唱起專利危害論舊調,2021年5月的IP Waiver政策宣告,可能可解讀為回應國際輿情壓力,2021年7月9日拜登親自頒布的第14036號行政命令,或許更可反應白宮如何看待專利制度。

這紙總統行政命令第一條,開宗明義點名美國用藥醫療費用過高,專利常被用以阻止或延後學名藥、生物相似藥品上市競爭。第五條並「鼓勵」檢討2019年標準必要專利(SEP)政策聲明,以避免有人濫用踰越SEP保護。

關於第一條,去年9月1日適有Fed. Cir.作成Belcher Pharms., LLC v. Hospira, Inc.案判決:Belcher所擁有的編號9283197美國專利,因申請期間對FDA、USPTO所提聲明矛盾,被認定專利申請作為確有不正行為(Inequitable Conduct),致使其專利權無法行使。美國參議院司法委員會智權次級委員會正副主席Patrick Leahy、Thom Tillis為此要求USPTO研擬辦法,敦促專利申請人在審查程序揭露額外資訊,包括申請人在其他機關就其發明或審查程序引證案所作相關陳述。美國食品暨藥物管理局(FDA)主管官員隨後順勢致函USPTO,申明FDA關切議題,尋求兩局合作機會,比方協助USPTO指導審查官使用FDA資料庫檢索相關先前技術文獻,同時詢問USPTO是否考慮對延續案申請制度加以限制?

而針對SEP政策聲明,2013年前版聲明偏重解決SEP所有權人專利箝制(Patent Hold-up)問題,川普政府上任後發布2019年版聲明,改重制衡侵權行為人反向箝制(Patent Hold-out)操作,而2021年12月6日美國司法部聯合USPTO、國家標準暨技術研究院(NIST)發布拜登政府關於SEP授權及賠償的政策聲明,則試圖在兩種極端裡走出中庸之道:當SEP所有權人主動表明願意遵循F/RAND原則談判授權,而第三方專利發明實施行為人表明願意接受F/RAND原則取得授權,依美國最高法院eBay案判決四項分析要素,除非專利發明實施行為人不願依法院肯認的F/RAND條件取得授權,一般應無禁制令之適用。

USPTO新局長上任挑戰

跨部門的專利事務溝通,有賴USPTO新局長盡速上任指揮接手。USPTO前局長Andre Iancu選在2021年年初政權交接之際去職,之後即由USPTO原專利行政長官(Commissioner for Patents)Drew Hirshfeld代行局長之職,代理局長囿於其職權,能做的事畢竟有限,直到2021年10月26日,美國總統拜登才提名Winston & Strawn LLP事務所專利訴訟律師Kathi Vidal接任USPTO局長一職。

Vidal原在Winston & Strawn LLP矽谷分所任職,先前在提名聽證會上的現場答詢及事後書面答詢,都顯得四平八穩,2022年1月13日,經美國參議院司法委員會投票,以17比5的票數順利獲得初步通過,但截至本文撰寫之時為止,這項任命案尚未正式過關。其實Vidal學經歷背景皆優,可是他先生曾任Apple副總裁兼首席法律顧問,且Vidal本人多次代表Microsoft、Netflix、Dell等大公司出庭,事實上,歐巴馬主政期間,促成AIA修法的Kappos,曾在IBM服務20年,而另一位前局長Michelle K. Lee也有Google背景,包括投下反對票的部分參議員在內,不少人質疑:USPTO是否需要再出一位與高科技大廠淵源如此深厚的新局長?

Iancu在USPTO局長任上的種種改革措施,有人鼓掌叫好,也有人不以為然,專利適格性審查基準及PTAB公告後審理程序規則調整,就是其中極具爭議性的兩例,也是新局長上任後必定須優先處理的挑戰。在PTAB公告後審理程序規則調整部分,面對被挑戰專利另有法院訴訟進行中的IPR請求,為避免產生資源浪費及不同審理結果,也為避免有人持續挑戰同一專利騷擾專利所有權人,Iancu以Apple Inc. v. Fintiv, Inc.案六項分析要素為基礎,在IPR程序是否應予成案一事上,授予APJ較大裁量空間,反對者認為Fintiv要素分析充滿APJ主觀心證,很多人都等著看新局長會如何處理這項棘手議題。

而前述美國最高法院Arthrex案判決後新增的PTAB決定局長檢視程序,同樣需要新局長給出較具透明度、可預測的行政指引。事實上,被拒重新檢視的程序參與方,已有人以代理局長無權作此決定為由向Fed. Cir.上訴尋求翻案機會,專家指出,這點非有經過完整國會任命程序的新局長上任處理,否則無法解套。

國會修法

IPR等程序自AIA修法導入後,一直有高使用率、具高話題性,參議員Tillis認為Iancu任內改革導正了原先失衡的遊戲規則,但AIA共同提案人Leahy卻不作如是觀。Leahy是現任最資深美國參議員,先前宣布無意再競選連任,但在正式退休前,仍提出編號S. 2891的專利法修正提案《恢復美國發明法》(“Restoring the America Invents Act”),意欲在AIA生效十年後重新扳正他眼中已經走偏的AIA修法目標,若照他的想法執行,幾乎抹去Iancu任內所做變革。

S. 2891提案預定修法項目包括但不限於:(1)將Arthrex案教示正式寫入法條,(2) PTAB公告後審理程序考量範圍新增顯而易見型重覆授權(Obviousness-type Double Patenting)拒予專利事由,且可利用參考所有權人說明書、圖式、專利範圍承認的先前技術,(3)排除PTAB按Fintiv要素酌情拒予IPR、PGR等程序成案的空間,強烈建議法院暫停PTAB審理中專利相關訴訟案件程序,(4) IPR程序專利所有權人新增替代項時,需負責舉證該替代項具可專利性,推翻美國最高法院Aqua Products案判例見解。

不過Leahy、Tillis不是所有見解都不同調,兩人在2021年9月21日聯名出兩項修法提案,一是編號S.2774的Pride in Patent Ownership Act,即欲修訂35 U.S.C. 261條文,要求專利授權、轉手之日起90天內登錄實際所有權人,否則自隔日起到完成登錄之日止,不適用35 U.S.C. 284提高損害賠償辦法。換言之,未依規定辦理的罰則,僅是在登錄前無蓄意侵權三倍損害賠償之適用,有美國專利律師認為力度太小,不足以產生行為引導效果。另一項是編號S. 2773的Unleashing American Innovators Act 2021 (UAIA),內容包括但不限於要求USPTO擴大提供小實體及微實體申請人規費減免。

另方面,美國眾議員Thomas Massie再接再厲提出2018、2020即曾嘗試但未有進展的專利修法提案Restoring America’s Leadership in Innovation Act,這項提案之所以一直無太大進展,與其修法內容的高爭議性有關,例:推翻美國最高法院Alice、Mayo案專利適格性相關教示、自發明人先申請制(First Inventor to File;FITF)回歸先發明制(First to Invent;FTI)、USPTO程序也一律採有效推論及清楚且具說服力的高證據標準、Reexamination程序非經專利所有權人同意無法成案、遇有無效訴訟時自動暫停專利存續期間倒數等。因提案內容相對極端,一般認為,未必有利促成真正需要的修法。





