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因應申請加入CPTPP 商標、著作權法將大幅提高保護力道

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

農曆年前，為了替加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP）的談判做準備，行政院啟動了著作權法與商標法的修法進程，一方面加大了對著作權數位侵權的刑事責任，另一方面則是使商標侵權人的範圍擴大，對於商標權、著作權人的保護也因此更加完整。

在現行的著作權法中，大部分的犯罪行為都屬於告訴乃論，也就是犯罪被害人必須告知偵查機關（如檢察官、警察）犯罪事實，並且表達追訴的意思，才能發動偵查以及後續的刑事審判。這種做法固然可以節省司法資源，避免一再出現「以刑逼民」的現象，卻也加重了受害人的舉證責任。因此，這次修法特別比照CPTPP的相關規定，將「重大數位」的侵權犯罪改列為非告訴乃論。

根據修正條文，「重大」被定義成行為人有償提供著作全部原樣進行重製、散布、公開傳輸，並使權利人受有新臺幣100萬元以上的損害。換言之，不論行為人從這些侵害著作權的行為中獲取多少利益，只要權利人所受的損失超過新臺幣100萬元的門檻，就構成了「重大」的條件。

著作權法修正，重大數位侵權改採非告訴乃論

值得注意的是，這次修法將相關條文中，將原本盜版光碟的條文全數刪除，改以涵蓋範圍更廣的「數位格式」代替。畢竟在當前的經濟環境中，實體光碟的銷售數量已經相當稀少，直接利用網路傳輸影音內容（如OTT串流媒體平台）才是主流。因此，新法也順應趨勢變化，將日漸猖獗的網路著作權犯罪納入公訴範圍（表1）。

表1：著作權法修法重點 （資料來源：推動加入CPTPP 政院通過「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案，行政院，2022/1/20）
表1：著作權法修法重點 （資料來源：推動加入CPTPP 政院通過「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案，行政院，2022/1/20）

商標法修正，加重輔助與準備行為人之責任

至於商標法的修正，則是加強了幫助行為人、間接侵權人的侵權責任。商標的主要功能是指示商品或服務的來源，以區別他人的商品或服務。因此，生產相同或近似特定商標的標籤、品牌、包裝等可供識別物品之人，若未經商標權人同意，原本就構成侵權，只是在現行條文中，只限於行為人「明知」未獲得授權的情況商標權人才能主張權利，保護明顯不足。因此在修法條文中，將此類準備或輔助行為人的責任加重，只要行為人具備一般民事侵權責任中的故意或過失要件，就已經構成了商標侵權。

此外，對於這類商標侵權的準備、輔助行為，這次修法也新增刑事責任，並且明定透過電子媒體或網路形式進行者亦構成犯罪，進一步斷絕商標偽造、仿冒的可能（表2）。

表2：商標法修法重點 （資料來源：推動加入CPTPP 政院通過「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案，行政院，2022/1/20）
表2：商標法修法重點 （資料來源：推動加入CPTPP 政院通過「著作權法」及「商標法」部分條文修正草案，行政院，2022/1/20）

這次修法解決了著作權與商標運作實務上兩項痛點。以著作權法來說，原條文的規範方向已經明顯不合時宜，完全無法解決當前各種利用網路平台盜拷、盜播影音創作內容的亂象。未來，只要符合有償、原樣全部重製、損失達100萬元以上之數位侵權等條件，國家的偵查機關就能主動進行偵查，對於侵權者將有相當強大的嚇阻作用。

另一方面，商標法過去的規範重點，大多為商品或服務與標誌結合「後」所產生的混淆、仿冒行為，但此時商標權人的損失已然發生，頂多只能亡羊補牢而已；在這次修法當中，直接把結合「前」的幫助、準備行為視為商標侵權，使得生產這些標籤、吊牌、外包裝的行為人更難推卸責任，對於商標權人的保護也更加完整。


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