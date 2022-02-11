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申請TIPS智財管理驗證企業數創新高 服務業占比最高

聯合新聞網 / 北美智權報
（經濟部工業局於「2022年度TIPS頒證暨強化企業公司治理及智財管理效益交流會」 中表揚2021年度通過驗證之企業。照片提供：資策會科法所）
（經濟部工業局於「2022年度TIPS頒證暨強化企業公司治理及智財管理效益交流會」 中表揚2021年度通過驗證之企業。照片提供：資策會科法所）

【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

經濟部工業局自2007年開始推動「台灣智慧財產管理制度」(Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS)，2019年底與金管會證期局跨部合作，推動上市上櫃公司治理與TIPS制度作連結，提供分級驗證服務協助企業檢視智財管理落實度，並彰顯不同智財程度之營運能量。2021年共受理100家企業申請驗證，相較於往年增加近3倍，其中金融服務業的增長最為明顯。工業局於1月下旬舉辦了「2022年度TIPS頒證暨強化企業公司治理及智財管理效益交流會」，表揚通過驗證之53家企業。會中，台積電、寶成工業、中鋼、星宇航空及第一商銀等不同產業別的企業代表，分享了其導入TIPS制度的寶貴經驗。

半導體產業分享：台積電

創新是台積電的核心，而創新與智慧財產權更是息息相關，台積電每年投入研發的金額均有數以十億美元，就2020年所投入的研發投資即達37.2億美元；截至2021年底為止，台積電全球專利申請累計超過71,000件，全球專利獲證累計超過50,000件。

（台積電副法務長陳碧莉分享TSMC的智權策略。攝影：李淑蓮）
（台積電副法務長陳碧莉分享TSMC的智權策略。攝影：李淑蓮）

台積電的技術採取了專利及營業秘密的雙軌保護措施。公司副法務長陳碧莉指出，在台積公司，所有東西都是營業秘密，在技術創新的部分，會挖掘具有專利價值的冰山一角，來進行專利保護；另一方面，專利也會採分級保護。

（台積電的技術採取了專利及營業秘密的雙軌保護措施。 資料來源：《TIPS智權管理經驗分享》簡報，台積電副法務長陳碧莉，2022年1月24日）
（台積電的技術採取了專利及營業秘密的雙軌保護措施。 資料來源：《TIPS智權管理經驗分享》簡報，台積電副法務長陳碧莉，2022年1月24日）

台積電的智權團隊共有2大任務，分別是「養兵千日」及「用兵一時」。前者的任務是建構台積電的全球智權戰略版圖，工作包括：專利版圖佈署戰略、戰鬥專利挖掘打造、專利申請擴武建軍、以及專利版圖閱兵整軍。

陳碧莉表示，專利不是申請了就好，最主要是如何靈活運用，將其價值最大化，這就要仰賴成功的專利運用策略。至於「用兵一時」則主要是指其專利攻防保衛作戰計畫。除了締造多件國際智權訴訟勝利戰果外，在無效「敵方」專利的部分，美國專利無效撤銷成功率達100%。此外，也有效利用手上的專利，靈活運用談判策略，成功解決多項爭訟，以及利用其專利軍備，主動多元反制戰略，建立產業防禦聯盟。

（TSMC的專利管理策略。 資料來源：《TIPS智權管理經驗分享》簡報，台積電副法務長陳碧莉，2022年1月24日）
（TSMC的專利管理策略。 資料來源：《TIPS智權管理經驗分享》簡報，台積電副法務長陳碧莉，2022年1月24日）

製造業分享：寶成工業

寶成工業為國內第一家通過TIPS認證的製鞋業者。公司副總經理暨法務長何宇明指出，寶成在前幾年面臨了企業的存亡危機，當時便向董事會報告要參加TIPS這個項目，並順利獲得董事會支持，因此由上而下，全公司都認為這是必須要做的，並且是重要的項目，而這也是寶成之所以能夠成功順利推動TIPS的主要原因。透過董事會的指示，全公司所有部門不管是財務、IT、或是總務，每一個部門都參與了TIPS小組的工作，群策群力去達成目標。

（寶成副總經理暨法務長何宇明。攝影：李淑蓮）
（寶成副總經理暨法務長何宇明。攝影：李淑蓮）

自2021年4月接受資策會輔導開始，寶成從對TIPS一無所知開始，慢慢有了一些紙上談兵的計畫，並一步一步開始實施；再透過資策會的協助，一一檢視，再逐步修正，最後順利通過TIPS認證。

曾經在電子產業待過的何宇明，深明智財權對一家公司有多麼重要，總結下來，TIPS的導入效益有以下幾點：

  1. 落實公司治理，完善智慧財產管理制度，提升企業形象。
  2. 深化與研發人員之交流，保護公司之研發技術，累積智財成果。
  3. 建立專利資產之維護與評價機制，提升智財質量，降低營運成本。
  4. 強化員工智財意識，降低侵權損失及機密外洩之風險。


【詳細內容請見《北美智權報》302期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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