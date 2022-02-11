促進產業創新 UKIPO對外徵求SEP政策意見

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

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與產業研發、技術競爭息息相關的標準必要專利（SEP），漸漸成為各國產業政策的核心。英國雖然不是ICT產業的大國，但英國法院在專利侵權訴訟上，不時有引領潮流的判決，而且在完成脫歐之後，英國也大力獎勵技術研發，作為產業發展的主軸。那麼，英國未來的SEP政策，又會如何發展呢？

本刊前文（美國SEP政策轉變：為促進產業競爭，不宜核發禁制令）曾介紹過美國司法部（DOJ）和專利商標局（USPTO）對於標準必要專利實施與訴訟上的一連串政策轉變，但其實在同一時間，英國智財局（UKIPO）也對公眾徵求對於標準必要專利（SEP）的政策意見，而且涵蓋的面向比美國更為廣泛，擴及SEP制度本身的透明性與市場競爭性等等，相當值得注意。

從研發的角度來看，英國在科技產業，尤其是半導體、資通訊的成績確實比不上美國，但全球半導體IP龍頭安謀（Arm）就是不折不扣的英國公司，而且英國每年在技術研發上投入的金額也相當可觀。此外，在專利訴訟上，英國法院也相當「勇於突破」，例如由全球第一個由單一國家判定全球專利授權金費率的司法案例，就是在英國完成。

圖1：UKIPO自去年12月初開始，向外徵集對SEP政策的公眾意見 （來源：https://www.gov.uk/government/consultations/standard-essential-patents-and-innovation-call-for-views/standard-essential-patents-and-innovation-call-for-views）

英國相當肯定SEP制度對創新的貢獻

在這份政策意見中，一開始就相當肯定技術標準、SEP與創新之間的關係，認為專利制度可以使企業從研發投資中獲得回報，使它們更願意投入創新，尤其在ICT、通訊等領域，創新往往需要多種技術互補才能實現，代表多種受專利保護的技術發明很可能同時被使用。換句話說，某一項產品背後可能使用了上千個屬於不同所有人的SEP，意味著在現代的產業技術研發裡，互通性（interoperability）已然是核心要素。

然而，在進入SEP法律面的討論之前，UKIPO特別提出了SEP的透明度問題。UKIPO明確地指出，目前對於哪些專利具備標準必要性，並沒有明確的定義，這對技術實施者來說是相當沉重的負擔。「最近在許多法院案例中，相當大量的SEP都被宣告根本不具備標準必要性，」UKIPO認為，從這個現象就可說明，SEP過度宣告的問題確實存在。

更麻煩的是，由於專利授權談判的內容多半不會公開，外界無法得知同一專利先前的授權金條件，自然也無法作為後續談判的參考。因此，UKIPO特別想了解，如何確認專利的技術標準必要性？還有在進行SEP的授權談判時，在遵循FRAND原則的前提下，是否應該讓授權金定價透明化？

至於在SEP的制度面，也就是政府應如何建立法律與監管架構，UKIPO主要著墨在訴訟活動上。首先，UKIPO指出，對於明確的專利侵權行為，法院可以對侵權者施以金錢賠償以彌補權利人的利益，還有核發禁制令兩項手段；但若涉及到SEP，法院在決定賠償金時，就必須引入FRAND原則作為考量；此外，針對日益頻繁的跨國專利訴訟，各國審判結果若發生歧異，也很難真正使權利人獲得補償。

跨國專利訴訟發展，是UKIPO關心重點

因此，對於專利訴訟的制度，UKIPO很明顯地想知道，究竟SEP訴訟在各國之間是否確實有差異？金錢賠償與禁制令等手段，是否真能使權利人獲得補償？還有最重要的，當英國首開先例，產生出第一件的全球授權金費率的判決後，對於產業界（包括專利權人與技術實施者）到底是好是壞？還有在FRAND原則的考量上，國家可以扮演什麼角色？

與美國相比，UKIPO並沒有提出完整的政策方向，而是以七大面向、27個問題的方式廣泛徵求意見，看得出關注的層面更為寬廣，而且觀察角度也更加細膩。平心而論，英國企業在技術標準競逐上，短時間內很難超越其他大國，所以在設計制度時也必須更加小心，才能在後脫歐時代保持優勢。





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