《IP小辭典》商標延展

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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商標註冊申請需經過審查，並符合商標的註冊要件，申請人才能取得商標權利。商標權期間為10年，但期間屆滿後仍有繼續使用註冊商標的意願者，應依商標法規定申請延展註冊，每次延展為10年，且無延展次數的限制，使持續有使用的商標，得永續享有其註冊權益。為防止商標權未延展註冊而當然消滅，應特別注意法定申請延展的期間，避免因重新申請註冊時可能衍生不必要的爭議。

究竟商標權期間是如何計算的呢？商標經核准審定，申請人於審定書送達後2個月內，繳納註冊費後，智慧局將於商標公報公告商標註冊，並自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為10年(商33)。

申請商標權延展的法定期間

在商標權期滿後，商標權人若想要繼續使用其註冊商標時，可在該權利期間屆滿前6個月內，就註冊商標指定商品／服務之全部或一部，填具智慧局之商標延展註冊申請書，同時繳納延展註冊費後提出申請 (商34；商施35)。商標權每次延展為十年 (商34)。

惟須注意商標延展註冊之申請日，如早於權利期間屆滿前6個月者，或晚於權利期間屆滿後6個月內提出申請者，皆將依法不受理，並予以退還已繳規費。不過，如申請延展註冊法定期間的最後一日為星期六、星期日、國定假日或其他休息日，則在次日／上班日提出申請者，視同於法定期間內提出申請。

延展註冊費用

依商標法規費收費準則，申請延展註冊費，商標或團體商標以每類新台幣4,000元計算；團體標章或證明標章以每件新台幣4,000元計算。依商標法第34條規定：「商標權之延展，應於商標權期間屆滿前六個月內提出申請，並繳納延展註冊費；其於商標權期間屆滿後六個月內提出申請者，應繳納二倍延展註冊費。」也就是說，商標權期間屆滿後6個月內提出申請者，商標或團體商標每類規費新台幣8,000元整；團體標章或證明標章每件規費新台幣8,000元整。

申請延展註冊是按類別繳交規費的，因此，如果註冊商標原指定使用於第3類及第25類商品，但商標權人不打算繼續使用第3類商品，可以單獨就第25類商品申請延展，並只繳納1類的費用4000元。

商標權人於經註冊指定的商品／服務，取得商標權，註冊後，商標圖樣及指定使用的商品/服務，除指定使用商品／服務的減縮，即不得變更(商38Ⅰ)。因此，商標權人不能以多繳納延展註冊類別費用的方式，申請增加指定使用商品/服務類別。

此外，由於延展註冊費屬於權利維持費用，如果有不符合延展註冊規定的情形，或自請撤回等，因權利維持費用並未發生，因此延展註冊費用會予以退還，應退還規費的情形包括：自請撤回申請、提前申請（不在申請延展註冊的法定期間內）、逾期申請（不在申請延展註冊的法定期間內）、重複申請（同一註冊號數，重複提出申請時，後案不予受理者）、商標權消滅、申請人非商標權人（延展註冊申請人為無權申請者，不予受理）。

延展註冊的申請人資格

商標延展註冊應由商標權人或其受讓人提出申請，而商標共有註冊者，除由全體共有人提出申請外，亦得由共有人中的任一人提出延展註冊申請，另外對商標權存續有利害關係的人，同樣可載明理由提出申請。商標權人資料如有變更，得檢附證明文件同時辦理變更，不需另外繳納變更費用(商施35Ⅱ)。





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