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2021年中國知識產權統計出爐

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、中國國務院新聞辦公室舉行2021年知識產權相關工作統計資料發佈會。 （圖片來源：中國國新網）
圖一、中國國務院新聞辦公室舉行2021年知識產權相關工作統計資料發佈會。 （圖片來源：中國國新網）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

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中國國務院新聞辦公室在上月舉行2021年知識產權相關工作統計資料發佈會，截至2021年底，中國發明專利有效量為359.7萬件、有效商標註冊量為3724萬件，外國申請人的申請數量仍保持快速成長。另一方面，2021年中國加強打擊非正常專利申請和商標搶註，專利商標質押融資金額則是首次突破人民幣3000億元規模！

中國知識產權局副局長胡文輝指出，從統計數字來解讀，2021年中國知識產權總體呈現以下四大特點。

一、中國市場主體創新活力得到進一步激發。截至2021年底，中國擁有有效發明專利的企業達到29.8萬家，較2020年成長5.2萬家。中國企業擁有有效發明專利190.8萬件，比去年成長22.6%，其中，高新技術企業擁有有效發明專利121.3萬件，占中國企業總量的63.6%，顯示中國市場主體創新創造能力不斷增強。

二、中國專利商標質押融資登記金額首次突破人民幣（下同）3000億元。由於中央高度重視知識產權質押融資工作，中國國家主席習近平多次表示要加大對中小微企業的金融支持力度，在政策措施、市場環境、企業需求等多重因素疊加下，2021年中國全國專利商標質押融資金額達到3098億元，融資專案達1.7萬項，共有1.5萬家企業受惠，比去年成長約四成（42%）。其中，有1.1萬家企業獲得1000萬元以下的普惠性貸款，占總數的71.8%，顯示質押融資服務中小微企業的普惠特點。

三、中國數位經濟、醫療領域專利儲備進一步加強。按照世界知識產權組織劃分的35個技術領域統計，截至2021年底，中國發明專利有效量成長最快的三個領域，分別是資訊技術管理方法、計算器技術和醫療技術，分別比去年成長100.3%、32.7%和28.7%，關鍵核心技術領域專利的不斷增加，成為中國產業升級的支撐。

四、外國企業對中國知識產權保護信心進一步增強。2021年，外國申請人在華發明專利授權11萬件，比去年成長23%。商標註冊為19.4萬件，較去年成長5.2%。其中，美國在華發明專利授權、商標註冊同比分別成長32.1%和17.3%，外國申請人在華知識產權數量仍保持快速成長。

圖二、中國知識產權局副局長兼辦公室主任胡文輝 （圖片來源：中國國新網）
圖二、中國知識產權局副局長兼辦公室主任胡文輝 （圖片來源：中國國新網）

進一步觀察2021年中國知識產權統計的具體數據，中國發明專利有效量為359.7萬件。其中，不含港澳的發明專利有效量為270.4萬件。每萬人口高價值發明專利擁有量達到7.5件，較2020年提高1.2件。2021年中國受理的PCT國際專利申請7.3萬件，其中有6.8萬件來自中國申請人提交。專利複審結案為5.4萬件、無效宣告結案0.71萬件。

在商標申請方面，2021年中國有效商標註冊量為3724萬件。2021年，收到中國申請人馬德里商標國際註冊申請5928件、完成商標異議案件審查16.4萬件、完成各類商標評審案件審理38.3萬件。

地理標誌方面，中國累計批准地理標誌產品2490個，累計核准地理標誌作為集體商標、證明商標註冊6562件。積體電路布圖設計方面，中國積體電路布圖設計累計發證5.2萬件。

表一、2021年中國知識產權統計 （資料來源：中國知識產權局）
表一、2021年中國知識產權統計 （資料來源：中國知識產權局）

在知識產權保護、運用和服務方面，中國累計成立57家知識產權保護中心和30家知識產權快速維權中心，並設立國家海外知識產權糾紛應對指導中心，以及22家地方分中心。截至2021年底，中國實現31個省（區、市）專利商標業務的「一窗通辦」，省級的知識產權資訊公共服務機構達到52家，地市級綜合性的知識產公共服務機構達到104家。


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