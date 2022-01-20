《產業學院系列報導》解決前瞻科技人才荒：高等教育應重新定位再出發

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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曾經有知名國立大學教授說過：「大學不是業界的員工訓練班，大學最重要的責任是做學術研究。」結果，最終養成了一群不吃人間煙火，拚命想謀取教職一輩子待在校院的博士。然而，這十幾年來隨著少子化問題日益嚴重，大學招生不足，大學減招、合併、停辦的消息無日無之；隨之而來，大學對講師、教授的需求也越來越少，直接或間接促成流浪教師、流浪博士的問題。另一方面，業界一直惋歎人才不足，但面對一群從大學裡出來，「不吃人間煙火」的大學生、碩博士，企業卻不知如何用起，產學落差的鴻溝一時之間難以跨越。雖然這兩年成立產業學院的呼聲響徹雲霄，有部分甚至已有雛型，招生在即，但產業學院屬於研究所課程，對於落實大學本科教育助益不大。

筆者認為在科技日新月異，時代變遷快速的今天，教育部應從新審視高等教育的定位，將之視為全國產業人才的搖籃，而非「崇高」的學術研究殿堂；另一方面，大學的經營角度也應該改變，從追求國際學術論文排名轉向國際創新排名。如此一來，台灣高科技人才荒的困境才能有一絲曙光。

智權報295期「一文解構世界大學排名：教育部該醒一醒了」一文中，點出了教育部一個迷思：追求頂大的光環。然而，經過了多年的追逐、5年5百億的投資，台灣不但沒有一所大學能進入世界頂大之列，甚至連可用人才也是缺缺，這應該是教育部重新省思，找出切合台灣現實需求的高等教育體制的時候了。

同期另一篇「《產業學院系列報導》為產業學院建立合宜的評鑑機制 各產業公協會責無旁貸」一文中，另外點出了一個值得關注的重點：「成大是台灣上榜THE世界大學排名前10大的大學中，『引文』的績效是最低的；但另一方面，成大在產學合作、技轉績效、專利申請的部分，卻是傲視同儕的，而且又是企業界最愛，這代表了什麼？」筆者認為代表了大量的論文對產業界根本毫無幫助，培養出只會寫論文的學生只會加深產學落差，一定程度上浪費教育資源。

大學教授升等制度的影響

除了追求大學的排名，大學教授的升等制度也是讓台灣的大學淪為論文工廠的一大主因。每所大學的教授升等辦法是大同小異的，主要分研究項目、教學項目及服務項目三部分，但各校於不同項目的占比都不太一樣。論文及著作發表的部分為研究項目下之工作，但不會明訂比例；然而，如果稍為翻閱一下頂大教師升等辦法中的學術著作審查部分，即可發現要求不低，除了數量外，更有指定要在列入SCI或EI之期刊系列或同等級發表之論文。

其實，「研究」的績效可以從很多方面呈現，不一定是論文或著作發表，那為什麼許多大學的評鑑標準獨厚論文及學術著作呢？這應該與世界大學排名的評分標準有很大關係，因為其評分標準中「引文」的比例占了30%，而且是比較容易操作的項目，想搶排名的大學都會在上面著墨，但成大早在多年前已有另類思維。

成大認為「研究」的績效除了看論文產出外，也可以看專利產出、技轉成效、以及與產業的媒合能力，畢竟用心研究的技術如果只是紙上談兵根本是資源的浪費。從《產學合作專題報導》-２ 成大申請專利之終極目標：不是技轉就是成立新創公司讓專利商品化及《產學合作專題報導》-1 專利授權量比獲證量重要 成大打破數大就是美的迷思兩篇文章即可了解成大是如何改變教授申請專利的制度，使教授專利的授權機率大增；同時又將專利貨幣化，良性循環的再將授權金投入作為研究經費。

大學育成中心的角色

很多人把大學的育成中心視為一個提供廉價資源（如租金、辦公設備）的地方，其實這是不對的。大學的育成中心扮演著一個很重要的角色，就是輔導學生創業或是就業，也因為如此，硬體的設施只是次要，最重要的是「人」，而這個「人」指的就是老師。一名成大教授認為，在老師的升等制度中，除了學術論文產出外，與產業媒合能力及執行力同樣重要。唯有有執行力的老師，才能帶動產學合作，也唯有產學合作，才能建立學生與產業鏈結、縮短產學落差；也唯有產學合作，才能有效將技術商品化，減少研發資源的浪費。

然而，如果老師執行力強，在促進產學合作方面有重大貢獻，那在論文產出方面自然較弱，因為已投入大量時間在前者。因此，當時代改變、社會及產業需求改變的時候，大學對老師的要求也應該隨之改變；像是鼓勵老師與產業互動，而不是只管埋頭寫論文。而大學對老師的需求最後應反映在升等制度上，如此一來，才可達到老師、學生、產業界三贏的局面。

不過，如果要達到三贏的局面，教育部的思維必須先作改變，因為不是每所大學都能像成大一樣務實，能抱著「自反而縮，雖千萬人吾往矣」的決心，拋棄對論文及排名的迷思，在專利產出及產學合作的部分努力耕耘。畢竟現在論文產出除了攸關老師升等外，也關係到學校排名及教育部經費補助的問題。

另外一個從育成中心延伸出來的問題就是創業投資的問題：為什麼大學中的創業團隊很難獲得國外創投的青睞？是因為技術問題還是人的因素？這個問題會在接下來的刊期詳細探討。此外，也會探討台灣學術界如何進行前瞻技術研究的問題。





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