2021年中國智財服務業的機會與挑戰

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

雖然中國國家知識產權局在這兩年端出了許多打擊不正當申請和導正代理市場秩序的政策，但中國的智財服務業規模，在2020年還是維持過往的高度成長態勢。然而，市場趨於惡性競爭，還有高端人才稀缺等問題，也是智財服務業健康發展的一大隱憂，必須及早因應。

本刊在前文（2020中國智財服務業調查：業者大者恆大，但競爭也無法避免）曾經分析過中國龐大的專利和商標量體，催生出代理、信息分析、法律服務在內的龐大智財產業。雖然這兩年來中國官方不再鼓勵盲目申請專利，也對代理行業進行整頓，但從機構設立加入、從業人員、營業額等指標來看，中國智財服務產業的整體發展依然相當興盛。

伴隨著中國整體專利、商標案件量的上升，在2020當中，專利與商標代理機構的數量仍然維持增長的態勢。以專利代理機構來說，2020年達到了3253家（圖1），而商標代理機構更高達55000家以上，成長率均突破20%（圖2）。

中國專利、商標代理機構數量仍持續增長

圖1：2010~2020年中國專利代理機構數量變化 （資料來源：《2021年全國知識產權服務業統計調查報告》，中國國家知識產權局（CNIPA），2021/12/20）

圖2：2014~2020年中國商標代理機構數量變化 （資料來源：《2021年全國知識產權服務業統計調查報告》，中國國家知識產權局（CNIPA），2021/12/20）

與前一年相仿的是，這些智財服務機構仍然集中在沿海省份，尤其是科技業最多的廣東就佔了14000家，比第二、第三名的北京市、江蘇省加總還要更多。如果只看近1至2年才成立的新服務機構，地區的集中程度更明顯：有將近6成分布在北上廣（京津冀、長三角、粵港澳）地區，集中化的趨勢可見一斑。

不過，或許正因為國內業務的規模太過龐大，中國智財服務業的國際化程度並不高。根據調查，只有11.6%的業者表示服務對象涉及海外客戶，而在其他將近9成的業者當中，也有近4成的服務範疇限於所在的省份（圖3）。

圖3：中國智財服務業客戶地域分布狀況 （資料來源：《2021年全國知識產權服務業統計調查報告》，中國國家知識產權局（CNIPA），2021/12/20）

值得注意的是，智財服務業中的法律服務業，海外客戶的佔比高達28.3%，超出其他智財服務業的一倍以上。法律服務業者的業務內容除了最核心的侵權訴訟糾紛外，也包括權利歸屬糾紛、授權契約糾紛、不正當競爭糾紛等，顯示在中國經營的外國企業，愈來愈有可能面對到複雜的智財權法律風險。

另一方面，連年暴增的專利和商標申請案量雖然為整體智財服務業帶來榮景，卻也造成了市場秩序混亂、服務品質良莠不齊的亂象。在這次調查中，有超過7成的業者認為正遭遇市場的惡性競爭，也有4成認為市場需求不足。

市場惡性競爭，恐將影響智財服務業長期發展

此外，人才的培養和留用也是一大問題，有38%的業者表示高端人才稀少，也有32%認為人員的流動性過高。總而言之，智財服務業者一方面得靠殺價或其他更激烈的手段才能爭取到業務，但在爭取或留住優秀人才上又得付出高昂的成本，業者的經營壓力其實相當大。

主管機關不是沒看到這些問題。為了整治智財服務產業的市場秩序，從2019年開始國家知識產權局（CNIPA）就推出了一系列管制措施，其中最具代表性的就是打擊專利不正當申請的「藍天」行動，從2020年也開始出手整治商標的惡意註冊；不過，從近半年來中國湧現「元宇宙」相關的商標申請案，還有專利的年度授權不斷攀高等現象來看，管制的手段恐怕得更加嚴厲才能確實導正市場秩序。





【詳細內容請見《北美智權報》301期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】