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三大推力接連出現 通膨問題如何解？

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

從2020年第3季開始，物價高漲成為最受關注的社會議題。然而與肺炎疫情不同的是，並非每個國家在當前都有物價上漲的問題；就算有，其背後的成因也不盡相同，想要有效緩解自然難上加難。

首先，在全球四大主要經濟體：美國、日本、中國、歐元區中，真正在2021年出現通貨膨脹現象（連續數月CPI年增率超過2%）的，只有美國與歐元區而已：日本是從2020年底開始CPI年增率就維持了近一年的負成長，直到2021年9月才終於轉正，而中國的CPI年增率雖然在2021年之內均維持正成長，但大多都控制在相當溫和的1%上下，物價上漲的壓力並不明顯（圖1）。

細究美國與歐元區的CPI年增率趨勢，也可以發現些許差異。以美國來說，大概從2021年3月就出現明顯的物價上漲，進入5月後雖然出現緩和，但當聯準會（FED）主席鮑威爾（Jerome Powell）宣示加大購債力道以提前結束QE後，CPI年增率就一路從5%攀升到7%；反觀歐元區，在2021上半年之中，物價上漲都還在可控範圍內，是了到8、9月的用電能源旺季，CPI年增率才急速攀升。

美國、歐元區通膨成因大不同

圖1：近兩年來全球四大經濟體（美國、日本、中國、歐元區）逐月CPI年增率變化 （資料來源：各國央行）
圖1：近兩年來全球四大經濟體（美國、日本、中國、歐元區）逐月CPI年增率變化 （資料來源：各國央行）

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，美國與歐元區的通膨成因並不相同。「美國是因為耐久財的過度消費，再加上疫情造成的供應鏈問題所導致，」他指出，因為疫情導致全球供應鏈大亂，海運、陸運也出現遲延，「美國家庭為2021聖誕節訂購的聖誕樹，這一次可能等過聖誕節了都還沒收到！」至於歐洲，林啟超表示，主因在於能源價格高漲。「現在他們正在捨棄傳統的石化能源，轉換成新興的風力、太陽能等替代能源，只要天氣不穩定，發電成本就會上升，物價當然也會受到影響。」

這兩大動見觀瞻的經濟體，能在2022年解決通膨問題嗎？台新投顧總經理李鎮宇認為，以美國的供應鏈問題來說，恐怕還會持續一年才能獲得緩解，「市場的需求夠大，但因為供應鏈斷鏈，就算終端產品價格上升，廠商也無法受惠，」他補充，美國的通膨壓力可能要到2022年的下半季，也就是聯準會順利結束購債計畫，甚至已經啟動升息之後才能獲得緩解，「現在要觀察的就是上半年美國經濟的表現，如果成長速度趨緩，聯準會就有可能推遲升息時點；但如果購債一結束就接著升息，市場很容易出現一波恐慌」。

比較麻煩的是「零碳經濟」趨勢下的綠通膨（Green Inflation）。去年底的聯合國氣候峰會（COP26），正式將「減少化石燃料」作為政策方向，也確立了全球碳權交易的碳市場原則。歐盟更將從2023年開始，對出口至歐盟的高耗能產品收取碳關稅，美國、日本、加拿大等國也將陸續跟進。換句話說，以後台灣每一項出口產品，都難免受到碳稅的衝擊。

「以後沒有什麼黑天鵝、灰犀牛了，都是綠天鵝跟綠犀牛，」李鎮宇指出，綠色通膨影響的層面不只是能源價格，「未來每生產一噸鋼筋或水泥，都必須詳細計算產生了多少二氧化碳，而廠商跟消費者為這些二氧化碳所支付的碳稅，可能跟鋼筋水泥本身的價格一樣高！大家可以想想看，我們的日常生活會受到多少影響？」

最後，別忘了逐漸發酵中的矽通膨。「大家都曉得，人工智慧（AI）的應用正逐漸在各領域中擴散，這也是台灣的強項之一；現在連最傳統的農林漁牧、營建業都曉得用AI進行監測跟分析了，」李鎮宇表示，當百工百業都逐漸AI化後，半導體晶片只會更加供不應求，近期內各大晶圓代工廠紛紛漲價就是最好的印證。

半導體產業發展軌跡與石油產業相仿

從歷史經驗來看，李鎮宇認為，半導體晶片正在複製過去石油的經驗。「人類生命的三要素本來只有陽光、空氣、水，但在1970年之後，因為有石化跟汽車產業，人類生命要素多了一項石油；現在是因為有了物聯網、雲端運算、AI，人類生命要素又多了一個半導體，如果因此造成成本上升，難免經濟帶來負面影響。」

資金造成的通膨問題，還可以靠著適當的貨幣政策，搭配社會經濟自行吸收來緩解，但綠通膨與矽通膨是人類社會結構性的典範轉移，恐怕需要相當長的一段時間才能適應，我們得先做好心理準備了。


【詳細內容請見《北美智權報》301期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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