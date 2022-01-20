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台灣產業申請商標趨勢與《2021世界智財權指標》之比較分析

聯合新聞網 / 北美智權報
（照片來源：https://pix4free.org/）
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【李淑蓮╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

世界智慧財產權組織（WIPO）於2021年11月8日發布了《2021年世界智慧財產權指標》報告（World Intellectual Property Indicators 2021，簡稱WIPI），報告彙整了2020年全球商標的申請總量、註冊總量、平均首通及審結期間、審理結果統計、部分國家的主要產業類別、各國GDP平均類別數及人均類別數等資料。WIPI報告指出全球的商標申請量仍持續成長，顯示2020全球跨國貿易與經濟活動雖受Covid 19疫情嚴重影響，但產業界仍持續於世界各國提出更多的商標申請案。為了確切瞭解商標案件受Covid 19疫情的影響程度，智慧局 (TIPO) 以WIPI 2021數據基期之2020年與疫情前2019年數據比較，來分析台灣與世界前20大國之商標申請趨勢。

WIPO前二十大國與台灣商標申請及註冊案類別數比較

圖1顯示，中國蟬連世界商標第1大國，於2020年申請類別數達934萬類 (與2019年相比，增加19.3%)，為第2大國美國的87萬類10餘倍之多；第3至5位分別為伊朗54.1萬類、歐盟43.8萬類、以及印度42.4萬類。此外，日本、法國、加拿大、越南這幾個國家在2020年均衰退，就衰退率來說，以加拿大減少達23.96%為最高，但如以數量觀之，日本從2019年排名第3位的54.6萬類，下降至2020年排名第6位的42.1萬類，減少了超過12.5萬類最為可觀。

台灣在疫情影響之下，2020年商標申請達11.9萬餘類，與2019年相比增加了6.8%，列全球第18位，介於印尼12.3萬餘類及越南10.8餘類之間。

圖 1. 2020年WIPO前二十大國與台灣商標申請案類別數 （資料來源： 《WIPI 2021與我國產業申請商標趨勢之比較分析》，TIPO商標權組，2021 /12 /22）
圖 1. 2020年WIPO前二十大國與台灣商標申請案類別數 （資料來源： 《WIPI 2021與我國產業申請商標趨勢之比較分析》，TIPO商標權組，2021 /12 /22）

商標註冊類別數可以參考圖2。從圖2可見，中國為2020年世界註冊商標第1大國，達577萬類(與2019年相比，減少9.8%)，比第2大國美國的40萬類多出10多倍；第3至5位分別為歐盟38.4萬類、印度25.8萬類、以及法國23.6萬類。總的來說，前20大國家的註冊類數量有增有減，但即使增加，幅度亦不大。

台灣於2022年商標註冊案有10萬餘類(與2019年相比，增加7.4%)，列全球第17位，介於加拿大的10.2萬餘類與瑞士9.5的萬餘類之間。

圖2. 2020年WIPO前二十大國與台灣商標註冊案類別數 （資料來源： 《WIPI 2021與我國產業申請商標趨勢之比較分析》，TIPO商標權組，2021 /12 /22）
圖2. 2020年WIPO前二十大國與台灣商標註冊案類別數 （資料來源： 《WIPI 2021與我國產業申請商標趨勢之比較分析》，TIPO商標權組，2021 /12 /22）

外國人申請案主要產業類別與WIPI 2021比較

就外國人申請案部分，2020台灣申請案類別數之外國人整體占比為30%，較2019年的36%下降6%；註冊案類別數之外國人占比2020年為35.5%，較2019年39.2%下降3.7%。

至於產業申請趨勢方面，台灣外國人之申請案與WIPO 非母國申請案的前4 大產業類別相同，僅「農業食材」及「服飾配件」排序相異。此外，兩者之外國人在「技術研究」產業申請占比相當(約19%)，同列首位。

表１. 2020年台灣之外國人申請案與WIPI非母國申請案之主要產業類別比較 （資料來源： 《WIPI 2021與我國產業申請商標趨勢之比較分析》，TIPO商標權組，2021 /12 /22）
表１. 2020年台灣之外國人申請案與WIPI非母國申請案之主要產業類別比較 （資料來源： 《WIPI 2021與我國產業申請商標趨勢之比較分析》，TIPO商標權組，2021 /12 /22）

受Covid 19疫情，全球主要國家均致力於研發疫苗、新藥及各種醫療監控防護商品，重視健康醫療照護，因此「健康醫事」產業類的商標申請量在2020年的成長率明顯優於其他產業。另一方面，因經濟成長趨緩，所得減少而有緊縮支出，或因各種封城、停業等措施而減少商業活動，與民生有關的「農業食材」及「服飾配件」呈現減少趨勢。與國際平均水準相較，TIPO外國人申請之「健康醫事」領域占比高於WIPI數據，顯示外國申請人對我國醫療照護、健康相關領域的品牌發展投入甚為積極。

將台灣與WIPI 相關數據進行比較時，發現2020年世界主要國家及台灣商標申請案類別所屬前3大產業類別如圖3所示。

圖3. 2020年WIPO世界主要國家與台灣商標申請案前三大產業類別 （資料來源： 《WIPI 2021與我國產業申請商標趨勢之比較分析》，TIPO商標權組，2021 /12 /22）
圖3. 2020年WIPO世界主要國家與台灣商標申請案前三大產業類別 （資料來源： 《WIPI 2021與我國產業申請商標趨勢之比較分析》，TIPO商標權組，2021 /12 /22）

從圖3可見，歐、美、日等先進工業國家申請商標第1大的產業別均為「技術研究」。此外，「健康醫事」領域於2020 年在歐盟及中國大陸竄起，升至前3大，占比為12.3%。台灣2020年商標申請案類別所屬前3大產業類別為「農業食材」、「健康醫事」、「商業金融」，與2019年趨勢相當，產業占比結構仍與韓國極為相近。


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