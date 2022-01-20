漫談流行趨勢及元素的設計保護

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

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之所以產生流行趨勢及元素，不單是消費者偏好雷同於主流風格而形成的事實，有時，也是來自於人為塑造流行意識之結果。無論因何種緣故造成流行，所形成之風潮是否會影響智慧財產權的保護，始終是個值得深入探索的議題。

過去談到流行，往往令人聯想到時尚產業，然而，隨著消費性電子產品日趨普遍（尤其是智慧型手機），其流行趨勢也成為大眾關注的熱門話題。以電腦圖像及圖形化使用者介面（Icon & GUI）為例，自2012年微軟作業系統Windows 8大量採用扁平化設計（flat design）之Metro UI介面後，隔年，Apple作業系統iOS 7、Google商標及版面設計也搭上這股風潮，嗣後眾多企業標誌、網頁平台、App等紛紛跟進改版，捨棄以往盛行之擬真風格（Skeuomorphism），改採色塊飽滿、輪廓清晰簡潔且非立體的設計形式，不再強調陰影、色彩漸變及玻璃反光效果。

又以智慧型手機為例，自Apple發表iPhone以來，可說是極簡主義（Minimalism）當道。但有眼尖消費者便留意到Apple多款產品（包括iPhone在內）外形、表面配置或視覺印象極為雷同50及60年代的Braun產品，Apple前任首席設計師Jony Ive亦承認其確實受Braun首席設計師Dieter Rams啟發良多。此類事例究竟是風格重現、致敬、模仿或抄襲？設計界曾有評論認為這屬於「趨同演化」（convergent evolution）之例，此點意見頗具啓發性：如同Icon & GUI走向扁平化設計，這些結果都是基於類似環境脈絡（例如提供一致性體驗、節省運算資源、提高易用性等）而促成同質性高的設計——在設計界，這或許是再自然不過的發展，但在法律上，恐怕會增添不少變數。以下不妨先從設計保護看起。

能否符合新穎性要件

新穎性要件是屬於「透過比較」所得的差異程度，一般來說，高於著作權之原創性、甚至也高於英國法所稱之「非屬尋常可見」（not commonplace），原則上與發明專利之新穎性相當。雖然有認為設計與美或藝術關係深厚，尤其是時尚產業，新穎性因此不適合作為設計保護要件；但即使設計活動因與流行趨勢關係密切、基於商業考量驅使而形成眾多雷同設計，設計制度是否必然要賦予保護，不無討論餘地（亦即著作權能否成為替代選項）。然而，設計實務上要迴避流行趨勢產生的問題，並非難事，只要整體外觀與先前技藝存在重要差異即可，反而能否通過創作性或獨特性要件，才是較為關鍵。

是否影響創作空間

創作性要件之適用

流行趨勢是否導致設計創作空間受限，主要應在創作性要件上加以判斷，譬如智慧財產法院104年行專訴字第32號判決所稱「系爭申請案後側之外矩形部及內矩形部間仍存有不同之可替代性設計選擇，該後側部位係該類產品之普通消費者會在意的部位，其內之輪廓線條仍有裝飾性設計之創作空間且符合視覺性變化之要件」。

不過，若涉及技術功能（甚至包括降低成本、效能提升、易用性等）時，同時可能牽扯到功能性判斷，前述判決結論也提及：「設計專利係結合設計與產品，產品必然有其功能性，故判斷一設計是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同之視覺效果，即不應認定其為純功能性特徵。」鑑於創作性認定時應排除純功能性之特徵或形式，兩者要件在論述上確實有著複雜關聯，但就該判決結論而言，不同之視覺效果反倒成為非屬功能性的證據。

流行趨勢與創作自由度：Shenzhen Taiden案

創作性（或獨特性）、創作空間與功能性三者的複雜關聯，在歐盟獨創的創作自由度（designer's degree of freedom）概念解釋上尤其明顯。以Shenzhen Taiden案為例：Shenzhen Taiden曾於2004年向歐盟智慧局（EUIPO，時為OHIM）申請註冊會議通訊設備之設計，但遭Bosch以欠缺新穎性且近似已公開設計之整體印象為由主張撤銷。嗣後，歐盟普通法院贊同上訴委員會之裁決意見，認定雖符合新穎性但欠缺獨特性而撤銷註冊。Shenzhen Taiden主張此類產品的創作自由度受到限制，理由有二：

許多產品特徵出自 功能性考量 。

。 普遍的設計趨勢（design trend）偏好小型、扁平、矩形之裝置，且通常包含鉸鏈（hinged）部件。

歐盟普通法院指出，此類會議設備為實現預定目的，確實必須具備揚音器、麥克風以及開關、音量調整等觸控按鈕，並視需求增設投票按鈕、螢幕、卡槽等其他功能。儘管如此，前述應屬於「外觀通常具備若干特徵之需求」，亦即對若干特徵之需要程度未必影響創作自由度，因而不致於造成特徵之配置佈局、表現形式或整體產品外觀極受限制；相對地，若屬於「由特定特徵主宰外觀之需求」，對特定特徵之需要程度若會限制創作自由度。

其次，歐盟普通法院明確表示，普遍的設計趨勢並非創作自由度之限制因素，「最多只是與設計之美學感知（aesthetic perception）有關而可能影響該產品商業成功與否」。

在共同體設計規則草擬過程中編撰之綠皮書（Green Paper）曾提及，影響創作自由度的因素可能來自技術功能或市場行銷方面的侷限，例如標準化、機械或物理限制；考量客戶所堅守之行銷需求、時尚所需特徵等，但先前PepsiCo案已排除「因市場需求造成之限制」，Shenzhen Taiden案則進一步否定設計趨勢、美學感受或商業成功造成之限制，至此，限制創作自由度之判斷顯然已與功能性判斷基準相差無幾。





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