2022年市場展望／三大科技巨頭加持 引爆2022年元宇宙商機

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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元宇宙（Metaverse）相關話題從2021年迅速增溫，加上擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）裝置的出貨量將在2022年快速成長，預計將帶動市場創造更多虛擬實境的應用內容，2022年有望成為虛擬世界發展大爆發的一年，企圖心最旺的Meta、創新的蘋果、致力發展AR的Google，都準備發布相關新品……

根據TrendForce預估，2021年全球虛擬實境應用內容市場規模達到21.6億美元，至2025將達83.1億美元，年複合成長率40%。TrendForce表示，其中最主要的應用內容仍以遊戲娛樂、影視、社群互動為主，由於虛擬世界的建設和應用內容發展難以單就少數廠商獨立完成，因而會更加注重使用者生成內容的概念，主導廠商透過平台環境的建設、開發工具與介面的提供，來降低使用者的創作門檻，並提高參與度，以此推動虛擬實境應用內容市場。

圖一、2021~2025年全球VR應用內容市場規模（單位：億美元） （資料來源：TrendForce，2021/12）

建構虛擬世界內容需投入長時間與高成本，若以營利角度為考量，多數廠商仍處於觀望階段。未來元宇宙相關廠商將更關注在架構平台、建設完善的生態模型，並且透過適合的開發工具和介面來降低創作門檻。隨著VR應用內容的發展，促使廠商採用補貼策略來加速擴大用戶數，為了追求更好的沉浸感與互動效果，搭載更多感測器和回饋設計，將成為AR/VR裝置發展的下個重點。

2022年VR/AR裝置出貨量1,202萬台

元宇宙將帶動更多廠商投入虛擬世界，包括社群交流、遊戲娛樂、內容創作、虛擬經濟以及工業應用等，都將是近年發展的重心領域。除了提升半導體運算效能、覆蓋擴大低延遲高速網路之外，用戶端所使用的VR/AR裝置普及，才是發展元宇宙產業的關鍵。TrendForce預估，2022年全球VR/AR裝置出貨量將上看1,202萬台、年成長率達26.4%，Oculus與Microsoft依舊分別占據消費與商用市場的領先地位。

圖二、2020~2025年全球VR/AR裝置出貨量預估（單位：百萬台） （資料來源：TrendForce，2021/11）

Facebook企圖心最旺，今年將斥資百億美元發展元宇宙

2022年將是元宇宙的超級爆發年，Meta、蘋果、Google等科技大頭都將推出新的裝置產品。Facebook 母公司為了發展元宇宙，在2021年10月28日更名為Meta，並宣布2022年將斥資約100億美元開發構建虛擬世界所需的技術。Facebook創辦人馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，希望在未來十年內，虛擬世界將覆蓋10億人口、承載數千億美元的電子商務，並為數百萬創作者和開發者提供就業機會。Meta計劃以成本價或補貼價出售相關設備，盡可能讓更多消費者願意使用Meta的各項裝置產品，並承諾以低廉的費用為開發者和創作者提供服務，共同提高整體創意經濟。

在過去的幾年裡，Meta推出了一系列Portal 的視訊通話設備、與雷朋眼鏡（Ray-Ban）合作打造的智慧眼鏡「Ray-Ban Stories」，並以Oculus推出了各種版本的VR 頭戴式裝置、遊戲與設備，在在顯示Meta將AR和VR視為未來幾年關鍵戰略的企圖心。

繼Quest頭罩之後，Meta公開將於2022年推出的新一代虛擬現實耳機，專案名稱為Project Cambria。Meta表示這不是Quest 2或Quest 3頭罩的替代品，Project Cambria將是一款比Quest 2耳機更高價的高端產品，包含所有最新的先進技術，無論是社交存在感、顏色穿透都大幅改善，新裝置將能進一步創造「混合實境」（Mixed Reality）。

在Connect 2021上，Facebook強調將擴大「元宇宙」佈局，除了日前已公布的旗艦生產力解決方案Horizon Workrooms，更加入最新成員Horizo​​n Home，並提供測試版的Horizo​​n Worlds。透過Meta的虛擬互動社交平台Horizo​​n，可以自行打造個人所屬的虛擬居家環境，還能邀請好友來家中作客、聚會，Horizon Workrooms則可按照企業需求客製化調整，幫助人們在元宇宙中創造和互動。





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