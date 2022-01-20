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2022年市場展望／競爭加劇！面板市場進入價格修正期

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
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【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

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2021年對面板產業而言，上下半年的市場需求冷暖差異極大。上半年面板市場持續承接2020年延伸而來的強勁需求，更衍生了缺貨問題，加劇面板需求的熱度。但進入下半年後，隨著主要區域疫苗覆蓋率提升，以及消費動能的放緩，持續帶動成長的引擎逐漸熄火，面板市場需求開始出現轉弱的訊號。展望2022年，觀察面板產業供給需求端的變化，劇烈的市場競爭及價格修正恐將難以避免……

全球Monitor市場概況

近兩年終端對於面板需求強勁，帶動筆電顯示面板市場出貨表現暢旺，根據TrendForce統計顯示，2021 年全球筆記型電腦顯示面板市場出貨量預估將高達2.8億片，年成長達25.3%。回顧2021上半年需求強勁、料況緊缺，全球筆電出貨總量約1.19億台，以Chromebook為主的教育筆電，及電競、創作者筆電等消費性機種為主要成長動能。

TrendForce產業分析師陳俊弦表示，疫情帶動在家上班、上課需求，從2020年開始液晶顯示器（Monitor）連續兩年成長超過5%，隨著疫苗接種率大幅提高，遠距需求已明顯降低，液晶顯示器、筆電面板訂單縮減，2022年液晶顯示器劇烈競爭難以避免，未來面板價格更有可能逐年緩步衰退。但面板價格加速落底會成為下半年的支撐關鍵，因此不見得是壞事。

陳俊弦解釋，2021 年下半年遇到終端旺季，第4季液晶顯器面板出貨優於第3季，在需求大於供給和出貨的情況下，上游驅動IC缺貨，又遇到塞港問題，只要能拿到驅動IC就出多少面板，因此第4季面板比主機出貨多出兩成；2022上半年開始進入淡季，驅動IC缺貨和塞港情況也陸續緩解，客戶對於面板超額需求減少，第1季訂單量已出現雙位數下降，但面板廠第1季並未有減產打算，庫存增加對面板價格造成壓力，目前所有尺寸都出現跌價，今年上半年供給大於需求的情況仍將持續擴大。

雖然面板在今年上半年面臨價格修正的風險，但陳俊弦認為，因先前因面板價格過高、產品售價提高，到了下半年會因為跌價而有多的利潤空間、刺激新一波需求，液晶顯示器價格可能在第2季落底，有機會在第3季止跌回升，價格高漲後回跌會帶動今年下半年或明年的需求回溫，但仍不排除面板價格有可能出現崩跌。

整體而言，2022年全球Monitor市場規模將比2021年縮小，在IC供應不足問題得到改善之後，今年面板供應能力將明顯增強，供應瓶頸已不復存在，發貨總量主要受2022年市場需求的影響。

圖一、2020~2025全球Monitor出貨及成長率預測 （圖片來源：TrendForce，2022/01）
圖一、2020~2025全球Monitor出貨及成長率預測 （圖片來源：TrendForce，2022/01）

值得注意的是，雖然整體液晶顯示器出貨漸減，但電競專用的液晶顯示器屬於重要的利基型產品，需求仍可望成長，2022年預估出貨2760萬台，年成長22%；同屬利基型產品的還有曲面面板，市場需求依然看增，今年出貨預估1770萬台，比去年成長25%。

2022年手機用AMOLED面板市場滲透率上看46%，供貨持續緊張

受惠於蘋果（Apple）、三星（Samsung）與其他中國品牌擴大導入AMOLED機種，2021年手機用AMOLED面板市場滲透率為42%，在各家面板廠持續投資AMOLED產線擴張下，預計2022年滲透率將攀升至46%。

AMOLED DDI製程需使用40nm與28nm中壓8V的專用製程，但去年專用製程產能供給有限，造成嚴重的缺貨問題，2022年雖有新增產能，但擴產之後無法有效滿足品牌對AMOLED DDI的需求，且三星晶圓廠未來持續縮減OLED DDIC的生產規模，預期2022年AMOLED DDI仍存在缺貨問題。由於AMOLED DDI供貨持續緊張，以及手機品牌擴大採用AMOLED面板的意願程度，都將是影響今年AMOLED市場滲透率的關鍵。

Mini LED價格位居金字塔頂端，三星市占最高

Mini LED產品挾帶高對比及高亮度等優點來勢洶洶，因此幾家品牌廠商也在高階產品推出Mini LED背光的液晶監視器，但Mini LED價格受限於成本高昂，2021年Mini LED背光液晶監視器價格約落在2,300~5,000美元之間，以31.5吋Mini LED背光機種為例，售價約為傳統同尺寸LED背光規格的4~8倍，價格上屬於金字塔頂端的產品。

進一步觀察2021年搭載Mini LED品牌的市占率，三星位居第一名，其Mini LED液晶監視器的目標客群為電競玩家，三星以高性價比達到近60%的市占率。戴爾（Dell）則以專業創作者為其主要客群，產品以高規格為主要訴求，以市占率近30%拿下第二名。第三名為同樣以專攻電競玩家為主的華碩（ASUS），市占率約12%。

以Mini LED不同尺寸的市占率來看，目前市面上有49吋、31.5吋以及27吋三種尺寸產品。其中，49吋的市占率最高，只有三星獨家推出49吋32:9機種，故58%市占率由49吋產品全由三星拿下；其次是市占率39%的31.5吋產品，戴爾及華碩皆推出相關產品；27吋產品市占率僅3%。

由於Mini LED價高且產品剛起步，市場規模相對較有限，預估2021年搭載Mini LED背光液晶監視器出貨量為5.1萬台。陳俊弦認為，展望2022年，在QD OLED液晶監視器及OLED 液晶監視器將加入搶食高階液晶監視器市占的局面下，預估2022年Mini LED液晶監視器出貨量將僅達6.5萬台，年成長率27%。

圖二、2022Mini LED液晶監視器出貨量預估 （圖片來源：TrendForce，2022/01）
圖二、2022Mini LED液晶監視器出貨量預估 （圖片來源：TrendForce，2022/01）


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