淺談寵物產品的設計專利保護和侵權訴訟（二）

【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

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由於動物和寵物相關產品的興起，寵物人性化的趨勢，寵物產業也是一片榮景。研究公司歐睿國際（Euromonitor International）指出，過去十年，寵物照料市場成長超過66%，有著顯著影響。投入寵物產品業界的人才越來越多，無論是寵物美容、訓練、有機零食的栽種、線上銷售寵物配件或其他商品，寵物產業永遠歡迎既新穎又有創意的好點子。

對於寵物產品行業而言，設計專利的保護比以往更受歡迎。這些年，美國陸續有專利權人提出寵物產品的設計專利侵權訴訟，我們回顧一下這些寵物產品的侵權訴訟，再檢視2020-2021年間，USPTO核發的各種不同類別的動物產品設計專利，看看寵物產品的各種創意。希望發明人和企業在開發產品時能先檢索設計專利，一方面檢視新開發的產品是否會侵害別人的設計專利，另一方面，也考慮他們的產品是否也要尋求設計專利的保護。

※本文為淺談寵物產品的設計專利保護和侵權訴訟（一）之第二部分

寵物產品的LOC國際分類及美國的設計分類

寵物產業包含多種針對寶貝寵物們提供的產品和服務，例如：寵物碗和餵食裝置、寵物玩具、寵物食品、訓練用品、寵物床、外出籠、健康保健等品項。LOC國際分類的第30類是有關動物的管理與馴養設備的產品，30-01次分類是動物服裝，30-02是圈、籠、窩及類似居所，30-03是餵食器及餵水器，30-04是馬具，30-05是鞭子合刺棒，30-06是動物用床、嵌套及家具，30-07是棲木和其他籠子配件，30-08是烙印器、印記和腳鐐30-09是拴柱，30-10動物相關物品，30-11是清除動物糞便的垃圾箱和設備，30-12是動物玩具，30-99是其他。

不過，美國設計專利第30類的次分類與LOC國際分類的次分類略有差異，予以整理後羅列如下，方便國內廠商和代理人檢索相關專利：30/101是水族館、魚缸或支架，30/108是庇護所、床、圍欄或其他圍欄，30/121是餵食器或飲水器、30/134是馬具、30/144是車身附加保護器或限制器、30/145是動物服裝、30/155是識別標籤或品牌設備、30/158是美容或動物清潔工具、30/160是練習器或玩具、30/161是垃圾收集器（D30/161是鏟式或耙式）、30/199是其他未歸類的。2011年至2021年USPTO總共核准3326件有關動物寵物相關產品的設計專利，申請量及核准量逐年增加（如表1及表2），其中Petsmart Home Office公司申請且獲准設計專利最多（如表3）。以下分別介紹一些不同類別的寵物產品的設計專利：

表1：2011-2021年核准第30類設計專利數量的圓餅圖

表2：2011-2021年USPTO核准第30類設計專利的數量

表3：2011-2021年間申請第30類設計專利的前10大申請人

寵物玩具（D30/160）

2020-2021年11月30日間，USPTO核准的有關寵物玩具的設計專利有889件。大多數有寵物貓或狗的家庭在某處都有咀嚼物或寵物玩具。玩具通常作為禮物贈送，多年來，許多寵物積累了相當多的玩具。如下面的例子所示，寵物玩具的外觀設計專利非常受歡迎。例如，2021年5月18日核准的D919,900專利（如圖5左側所示）是一種圓柱形的動物玩具的裝飾設計。D919,901專利的狗玩具是一種類似環狀培果麵包狀表面有突起的圓形、三角形小凸粒之修飾的玩具（如圖5右側所示）。

D932,114專利的狗玩具是一種類似環狀培果麵包狀表面有突起的圓形、三角形小凸粒之修飾的玩具（如圖5右側所示），2021年9月28日公告的D930,287專利是一種由兩個Y字形牛骨頭造形錯開對街構成的骨頭玩具（如圖6左側所示），其表面有若干平行排列細長條形的長短凹槽之修飾，2021年4月20日公告的USD917,112專利是一款類似於炸玉米餅的玩具（如圖6左側所示）。該玩具是圓形對折的半圓形玉米餅的形狀，中央略為凹陷的區域表面有四個矩形插槽，對應於玉米餅外殼側面進邊緣處的有「EASY」、「HARD」和「MEDIUM」字樣圖形，外殼表面中央處一側有「Bigstar」、另一側有「TACO!」之字樣圖形之修飾。

圖5：寵物玩具的設計專利

圖6：食物形狀的動物玩具之設計專利

2021年4月27日公告的D917,800專利是一種圓球形寵物玩具（如圖7右側所示），其特徵是在中央有一環形帶狀銜接一個八邊形區域，該區域內有爪子印記，以及從八邊形上下弧形扁面上各有兩個長橢圓形的凹痕修飾。2021年6月8日公告的USD921,997專利是一種球形玩具（如圖7右側所示），球體似乎是空心的，表面有4個上下貫穿的腔室，可以裝滿寵物食品（例如胡蘿蔔）或零食。

圖7：圓球狀寵物玩具的設計專利

貓抓桿玩具

2021年6月8日公告的USD922,002專利是針對貓抓桿的裝飾設計（如圖8左側所示），該專利包括一個矩形底座，底座上有一根垂直的桿子，桿子上有一根繩子綁著一個小毛線球，供貓玩耍。底座距離桿子較遠的角落，配置一隻突出站立的玩具魚。2020年4月14日公告的USD881,483專利是貓抓桿玩具（如圖8右側所示），一個半橢圓形匣狀的本體，較寬端配置一雙較大的輪子，本體後端中央處配置一突出的ㄈ形匣口，匣口處延伸出一細長桿體，桿體外端設有羽毛毽子，本體近圓弧形端上下表面設置有兩個小輪子，前端中央有一方圓形區域之分割配置，該區域向上下延伸出一瓶頸處及兩側斜出的一水平切口。





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