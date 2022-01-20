快訊

桃園買菜女足跡驚現統一百貨 國家音樂廳也淪陷

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

淺談寵物產品的設計專利保護和侵權訴訟（二）

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Unsplash.com）
（圖片來源：Unsplash.com）

【葉雪美╱北美智權報　專欄作家】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

由於動物和寵物相關產品的興起，寵物人性化的趨勢，寵物產業也是一片榮景。研究公司歐睿國際（Euromonitor International）指出，過去十年，寵物照料市場成長超過66%，有著顯著影響。投入寵物產品業界的人才越來越多，無論是寵物美容、訓練、有機零食的栽種、線上銷售寵物配件或其他商品，寵物產業永遠歡迎既新穎又有創意的好點子。

對於寵物產品行業而言，設計專利的保護比以往更受歡迎。這些年，美國陸續有專利權人提出寵物產品的設計專利侵權訴訟，我們回顧一下這些寵物產品的侵權訴訟，再檢視2020-2021年間，USPTO核發的各種不同類別的動物產品設計專利，看看寵物產品的各種創意。希望發明人和企業在開發產品時能先檢索設計專利，一方面檢視新開發的產品是否會侵害別人的設計專利，另一方面，也考慮他們的產品是否也要尋求設計專利的保護。

※本文為淺談寵物產品的設計專利保護和侵權訴訟（一）之第二部分

寵物產品的LOC國際分類及美國的設計分類

寵物產業包含多種針對寶貝寵物們提供的產品和服務，例如：寵物碗和餵食裝置、寵物玩具、寵物食品、訓練用品、寵物床、外出籠、健康保健等品項。LOC國際分類的第30類是有關動物的管理與馴養設備的產品，30-01次分類是動物服裝，30-02是圈、籠、窩及類似居所，30-03是餵食器及餵水器，30-04是馬具，30-05是鞭子合刺棒，30-06是動物用床、嵌套及家具，30-07是棲木和其他籠子配件，30-08是烙印器、印記和腳鐐30-09是拴柱，30-10動物相關物品，30-11是清除動物糞便的垃圾箱和設備，30-12是動物玩具，30-99是其他。

不過，美國設計專利第30類的次分類與LOC國際分類的次分類略有差異，予以整理後羅列如下，方便國內廠商和代理人檢索相關專利：30/101是水族館、魚缸或支架，30/108是庇護所、床、圍欄或其他圍欄，30/121是餵食器或飲水器、30/134是馬具、30/144是車身附加保護器或限制器、30/145是動物服裝、30/155是識別標籤或品牌設備、30/158是美容或動物清潔工具、30/160是練習器或玩具、30/161是垃圾收集器（D30/161是鏟式或耙式）、30/199是其他未歸類的。2011年至2021年USPTO總共核准3326件有關動物寵物相關產品的設計專利，申請量及核准量逐年增加（如表1及表2），其中Petsmart Home Office公司申請且獲准設計專利最多（如表3）。以下分別介紹一些不同類別的寵物產品的設計專利：

表1：2011-2021年核准第30類設計專利數量的圓餅圖
表1：2011-2021年核准第30類設計專利數量的圓餅圖

表2：2011-2021年USPTO核准第30類設計專利的數量
表2：2011-2021年USPTO核准第30類設計專利的數量

表3：2011-2021年間申請第30類設計專利的前10大申請人
表3：2011-2021年間申請第30類設計專利的前10大申請人

寵物玩具（D30/160）

2020-2021年11月30日間，USPTO核准的有關寵物玩具的設計專利有889件。大多數有寵物貓或狗的家庭在某處都有咀嚼物或寵物玩具。玩具通常作為禮物贈送，多年來，許多寵物積累了相當多的玩具。如下面的例子所示，寵物玩具的外觀設計專利非常受歡迎。例如，2021年5月18日核准的D919,900專利（如圖5左側所示）是一種圓柱形的動物玩具的裝飾設計。D919,901專利的狗玩具是一種類似環狀培果麵包狀表面有突起的圓形、三角形小凸粒之修飾的玩具（如圖5右側所示）。

D932,114專利的狗玩具是一種類似環狀培果麵包狀表面有突起的圓形、三角形小凸粒之修飾的玩具（如圖5右側所示），2021年9月28日公告的D930,287專利是一種由兩個Y字形牛骨頭造形錯開對街構成的骨頭玩具（如圖6左側所示），其表面有若干平行排列細長條形的長短凹槽之修飾，2021年4月20日公告的USD917,112專利是一款類似於炸玉米餅的玩具（如圖6左側所示）。該玩具是圓形對折的半圓形玉米餅的形狀，中央略為凹陷的區域表面有四個矩形插槽，對應於玉米餅外殼側面進邊緣處的有「EASY」、「HARD」和「MEDIUM」字樣圖形，外殼表面中央處一側有「Bigstar」、另一側有「TACO!」之字樣圖形之修飾。

圖5：寵物玩具的設計專利
圖5：寵物玩具的設計專利

圖6：食物形狀的動物玩具之設計專利
圖6：食物形狀的動物玩具之設計專利

2021年4月27日公告的D917,800專利是一種圓球形寵物玩具（如圖7右側所示），其特徵是在中央有一環形帶狀銜接一個八邊形區域，該區域內有爪子印記，以及從八邊形上下弧形扁面上各有兩個長橢圓形的凹痕修飾。2021年6月8日公告的USD921,997專利是一種球形玩具（如圖7右側所示），球體似乎是空心的，表面有4個上下貫穿的腔室，可以裝滿寵物食品（例如胡蘿蔔）或零食。

圖7：圓球狀寵物玩具的設計專利
圖7：圓球狀寵物玩具的設計專利

貓抓桿玩具

2021年6月8日公告的USD922,002專利是針對貓抓桿的裝飾設計（如圖8左側所示），該專利包括一個矩形底座，底座上有一根垂直的桿子，桿子上有一根繩子綁著一個小毛線球，供貓玩耍。底座距離桿子較遠的角落，配置一隻突出站立的玩具魚。2020年4月14日公告的USD881,483專利是貓抓桿玩具（如圖8右側所示），一個半橢圓形匣狀的本體，較寬端配置一雙較大的輪子，本體後端中央處配置一突出的ㄈ形匣口，匣口處延伸出一細長桿體，桿體外端設有羽毛毽子，本體近圓弧形端上下表面設置有兩個小輪子，前端中央有一方圓形區域之分割配置，該區域向上下延伸出一瓶頸處及兩側斜出的一水平切口。


【詳細內容請見《北美智權報》301期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

三大推力接連出現 通膨問題如何解？

從2020年第3季開始，物價高漲成為最受關注的社會議題。然而與肺炎疫情不同的是，並非每個國家在當前都有物價上漲的問題；就算有，其背後的成因也不盡相同，想要有效緩解自然難上加難。

2022年市場展望／競爭加劇！面板市場進入價格修正期

2021年對面板產業而言，上下半年的市場需求冷暖差異極大。上半年面板市場持續承接2020年延伸而來的強勁需求，更衍生了缺貨問題，加劇面板需求的熱度。但進入下半年後，隨著主要區域疫苗覆蓋率提升，以及消費動能的放緩，持續帶動成長的引擎逐漸熄火，面板市場需求開始出現轉弱的訊號。展望2022年，觀察面板產業供給需求端的變化，劇烈的市場競爭及價格修正恐將難以避免…..

2021年中國智財服務業的機會與挑戰

雖然中國國家知識產權局在這兩年端出了許多打擊不正當申請和導正代理市場秩序的政策，但中國的智財服務業規模，在2020年還是維持過往的高度成長態勢。然而，市場趨於惡性競爭，還有高端人才稀缺等問題，也是智財服務業健康發展的一大隱憂，必須及早因應。

《產業學院系列報導》解決前瞻科技人才荒：高等教育應重新定位再出發

曾經有知名國立大學教授說過：「大學不是業界的員工訓練班，大學最重要的責任是做學術研究。」結果，最終養成了一群不吃人間煙火，拚命想謀取教職一輩子待在校院的博士。然而，這十幾年來隨著少子化問題日益嚴重，大學招生不足，大學減招、合併、停辦的消息無日無之；隨之而來，大學對講師、教授的需求也越來越少，直接或間接促成流浪教師、流浪博士的問題。另一方面，業界一直惋歎人才不足，但面對一群從大學裡出來，「不吃人間煙火」的大學生、碩博士，企業卻不知如何用起，產學落差的鴻溝一時之間難以跨越。雖然這兩年成立產業學院的呼聲響徹雲霄，有部分甚至已有雛型，招生在即，但產業學院屬於研究所課程，對於落實大學本科教育助益不大。

2022年市場展望／三大科技巨頭加持 引爆2022年元宇宙商機

元宇宙（Metaverse）相關話題從2021年迅速增溫，加上擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）裝置的出貨量將在2022年快速成長，預計將帶動市場創造更多虛擬實境的應用內容，2022年有望成為虛擬世界發展大爆發的一年，企圖心最旺的Meta、創新的蘋果、致力發展AR的Google，都準備發布相關新品……

《證據開示專題報導》違反美國聯邦Discovery程序之書面詢問規定時 以視為專利侵權成立為違規之懲戒—Alexsam, Inc. v. IDT Corp.案

本文在介紹美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的Alexsam, Inc. v. IDT Corp.案判決 ，其屬受懲戒方因不遵守法院所核定之書面詢問答覆責任而生之懲戒案例，並以將系爭侵權物視為專利侵權為懲戒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。