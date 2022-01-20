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《專利無形資產系列》如何利用人工智慧進行專利盡職調查 – 以投資併購為例

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：flickr）
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【孚創雲端】

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成熟企業為拓展市場並取得競爭優勢，常以投資併購（Merger and Acquisition，M&A）的方式獲取優質專利資產和優秀的研發人才，以推進技術發展，讓專利資產組合更為完整。例如：博通在 2019 年收購了賽門鐵克的企業安全部門及其品牌名稱、NVIDIA 收購了以色列芯片製造商 Mellanox、恩智浦半導體收購了 Marvell 的藍牙/ WiFi 無線晶片業務…等等。這些都是近年來企業透過投資併購有效擴展事業的案例。

企業在進行投資併購時，必須先進行盡職調查（Due Diligence），以對被併方進行資料收集及分析。透過盡職調查，可以緩和併購方及被併方資訊不對等的現象。調查內容包含明確併購標的、釐清核心競爭力、找出潛在風險、彙整協商的依據、規劃後續整合與資源配置……等。其中，涉及資產盤點時，有形資產如土地、廠房、設備等相對具體可查，而無形資產的盤點則相對較為複雜。

如先前在《讓無形資產可見、可測、可管理—— 以美敦力收購 Mazor Robotics 為例》一文中所介紹的，無形資產又可分為可辨識（Identifiable）無形資產與不可辨識 （unidentifiable）無形資產。可辨識的無形資產是由合約或特定法定權利所產生，可被出售、轉移或授權的無形資產，例如：專利權、商標權等。在盡職調查中，會運用國際上幾種常見的鑑價手法，對可辨識的無形資產進行估價，而剩下無法辨識的無形資產，則會歸類於商譽（Goodwill）。

在不同商業目的的投資併購案件中，也會著重於不同類型的無形資產盡職調查，如著作權、商標、商譽，及專利權等。本文主要針對「專利無形資產」的盡職調查，說明實務上經常會遇到的挑戰以及可參考之解方。

「專利無形資產」盡職調查實務上之挑戰

(1) 尋找併購標的
大型企業的投資併購部門，會透過關注產業新聞、市場報告、競爭對手動態，以隨時主動尋找可能的併購標的。過程當中，商業相關的新聞、報告資訊，多數可以從網路或者是付費的第三方資料庫獲取；然而，以往若需要對於潛在併購標的專利技術進行調查，通常需由組織內的專利人員進行專利檢索，獲取專利清單並製作專利地圖，與研發人員進行一定程度的技術分類與解析後，再回報給投資併購的團隊。這樣的流程往往曠日費時，需要經過層層關卡，投資併購團隊因此難以即時直接檢視特定企業的技術資產狀況，在面臨大量待評估資料及時間壓力時，如何藉由科技的幫助以得到及時且直觀的資料便成了重要的課題。

(2) 資訊的不對等
經驗豐富的投資併購專業人士都知道，深入調查的時間是有限的；通常，一方或雙方都面臨著盡快完成交易的壓力，有時候文件甚至在最後一刻才送到。因此，要準確且高效地進行盡職調查，是併購團隊經常面臨的挑戰。此外，賣方或是賣方仲介有可能對於以下的資訊有所保留，即使提供完整資訊，買方也需在短時間對所提供之資料真實性進行驗證：

  • 併購標的所有的專利組合範圍、全球佈局、法律狀態？家族專利是否全部都包含在清單中？是否有一部分專利留在其他集團法人？或者是否近期有把重要的專利轉到其他公司？
  • 專利組合著重於哪些技術領域？未來短、中、長期，維持無形資產權利可能的費用預估？
  • 專利組合當中的權利歸屬於誰？是否有轉讓、訴訟、授權的紀錄？
  • 家族專利中過去是否被審查委員核駁或被無效的紀錄？權利項內容被專利及非專利資訊的揭露程度為何？是否能提出使用證據（Evidence of Use，EOU）或是專利侵權對照表（Claim Chart）?
  • 專利組合中，各專利家族及其成員曾被哪些權利人引用？

智慧財產的鑑價

在無形資產盡職調查方面，買賣雙方多數會要求委託第三方的鑑價公司，以國際上幾種業界慣用的無形資產鑑價方法進行鑑價，作為雙方最終價格的協商依據。然而，會計師所採用的無形資產鑑價方式主要是對智慧財產的價值（Value）進行評價，卻忽略了專利資產的潛在品質（Quality）的問題。但是，「專利品質是專利價值的前提，而專利價值才是專利品質的實踐。」簡言之，沒有品質的智慧財產亦難保其價值，因為沒有品質的智慧財產更容易被主張無效或撤銷。因此，這樣的鑑價報告難以完全反映無形資產真正的價值。

以Patentcloud的專利品質指標（Quality Ranking）檢視2015~2021年間美國專利局公告的發明專利資料發現，每年獲證專利有將近有7成的比例品質低於Ａ，而專利的價值又是建構於專利的品質之上。這意味著專利交易當中，會有很高的機率專利組合當中包含低品質、低價值的專利資產，這樣的資產可能較難以維護自己的權利，也較難再轉賣給其他第三方。特別是，當專利涉及侵權訴訟時，所需花費的成本可能動輒幾千幾百萬美金的高風險，這時無論是專利的權利範圍、或是有效性，都會被一字一句的仔細檢視、這意味著無論對任何的專利問題，都應該進行嚴格的審查。

從正確的訊息中做出適切的判斷，對於併購的盡職調查至關重要。大多數情況下，專利資產的盡職調查仍僅限於法律狀態分析，難以調動各領域專家對專利的技術、品質和價值進行評估。即使專利資料是公開的，也很難快速準確地分析目標公司、其競爭對手和潛在挑戰者的大量資料，更難為決策者提供可據以行動的報告。


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