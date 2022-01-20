網路印製平台是否構成商標侵權？美國2021年Ohio State University v. Redbubble案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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Redbubble網站是一個新興的網路印製平台，其讓獨立藝術家上傳設計的圖像，消費者可以選擇喜歡的圖像，印製在衣服帽子等產品上。Redbubble平台會協助媒合製造公司、運輸公司等，製造好訂購產品並寄送到消費者手上。但當某些獨立藝術家上傳的圖像侵害他人商標時，Redbubble平台可否宣稱自己是被動的平台，不是製造銷售者而不負侵權責任？美國第六巡迴法院2021年的Ohio State University v. Redbubble案認為，要看平台參與交易的程度，認定其是否屬於直接侵權。

當有商家在大型電子市集（例如拍賣網站上）上販售侵害商標的產品，不論國內外均認為，電子市集原則上不負侵害商標責任，因為其只是提供平台，且不可能知道其上商家所銷售的每個商品。這些大型平台大多會採取「通知取下」機制，若商標權人認為其上販售的商品侵害其商標，可通知平台取下，平台若儘速取下，一般而言不會認為平台要負侵權責任。

但是，新的網路平台提供的支援服務越來越多，除了金流服務外，也可以協助寄送服務，甚至含包括訂購商品後的代製服務。此時，網路平台是否還可宣稱自己不負侵害商標之責？美國第六巡迴法院2021年的Ohio State University v. Redbubble案，涉及此種新型網路印製平台的商標侵權責任問題。

Redbubble網站印製平台

本案被告Redbubble是一家全球營運的線上市集網站，超過60萬名藝術家使用該網站的服務，將自己設計好的圖形上傳該網站。消費者則可上該網站，挑選這些設計圖形，選擇要印製到衣服、壁畫或其他配件上。消費者下訂單後，Redbubble網站就會聯絡藝術家，並負責尋找第三方公司，協助製造產品並寄送到消費者手上；而上傳圖形的藝術家可以分到產品利潤。據統計，Redbubble網站每年的銷售營業額超過一億美元。

在這個過程中，Redbubble網站自己不負責設計、製造和寄送服務，所以對這些商品並不擁有所有權。不過，Redbubble網站對所銷售的商品，仍扮演監督和執行的角色。例如，Redbubble會協助行銷列在其網站上的商品，有時候，也會提供說明如何保養「Redbubble服飾」，讓人以為這些商品就是「Redbubble的商品」。最重要的是，其在寄送的包裝上和標籤上，印有Redbubble的logo，且Redbubble會協助處理金流和退貨問題。

某程度來說，Redbubble稱自己是一個平台，獨立藝術家可以透過這個平台，將印有他們作品的產品被製造、銷售。

原告俄亥俄州大曾通知取下

本案的原告是俄亥俄州立大學（Ohio State University）。其主張，某些藝術家在Redbubble網站上傳的圖像，侵害了該大學的商標；某些消費者訂購的產品，使用了這些侵害商標的圖像。俄亥俄州大發現後，寄發了警告信給Redbubble網站。

但Redbubble網站則是回覆俄亥俄州大，要求其明確指出哪些圖案侵害其商標，他們會將其下架。俄亥俄州大再次回覆，信中列出了九張圖，認為侵害了其商標。但Redbubble網站卻回覆，必須提供具體的網址，否則無法辨識哪些圖形，也不肯下架任何圖案。至此，雙方就不再聯繫。2017年12月，俄亥俄州大直接對Redbubble網站提起商標侵權訴訟。

一審判決Redbubble沒有使用商標

提起訴訟後，Redbubble向法院請求即決判決，認為自己只是一個交易的中介者，替買方、賣方、製造商、運送商間仲介交易，自己並沒有「使用」俄亥俄州大的商標。

俄亥俄州南區聯邦地區法院做成即決判決，同意Redbubble的主張，認為其沒有使用系爭商標。法院認為，Redbubble在製造、銷售系爭產品的參與程度很低，接近Amazon網站或其他拍賣網站，而非設計、製造、銷售自己擁有的產品，所以沒有直接侵權責任。

俄亥俄州大不服，向第六巡迴上訴法院提起上訴。第六巡迴法院於2021年2月作出判決，推翻一審判決。





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