2022年上路的中國商標新法

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

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中國為提升對知識產權（智慧財產權）的運用、保護、管理，中國知識產權局在2021年發布了一系列的政策和新規，作為中國未來知識產權保護的戰略與指導，因此新的一年開始，就有許多知識產權法規將從2022年1月1日正式上路。其中最受注目的，就是最新版的《商標審查審理指南》與更嚴格的《商標一般違法判斷標準》。中國知識產權局副局長何志敏指出，《商標審查審理指南》是自1983年中國《商標法》實施以來，第一部覆蓋商標業務全流程的審查標準，對於中國商標發展具有里程碑意義。

新法上路一：最新版《商標審查審理指南》發佈

為規範商標審查審理程式，保障商標審查在各環節法律適用一致的標準，中國知識產權局於2021年11月22日頒佈了《商標審查審理指南》，並從2022年1月1日起施行。同時，原《商標審查及審理標準》宣告廢止。

新的《商標審查審理指南》分為上、下兩編，上編是「形式審查和事務工作編」，分成五部分共二十五章；下編「商標審查審理編」共十九章，是講商標註冊的實質審查 ，主要分為絕對條件的審查、相對條件的審查、維持商標效力的審查。

上編「形式審查和事務工作編」依照商標業務模劃分為五個部分，依序規範了 中國商標各申請業務的形式審查 ， 商品服務和商標檢索要素分類 ， 商標變更、續展、轉讓等其他商標業務的審查 ， 馬德里商標國際註冊審查 以及 商標申請事務的處理 。上編依照中國商標法、商標法實施條例等有關法規和國際條約規定，整合商標局對外發佈的各項業務申請指南、相關書式說明以及相關規程，以便利申請人的原則和公平、公開的要求重新組織內容，並對中國商標審查審理涉及的用詞、用語進行了全面性的梳理和規範。

下編「商標審查審理編」則共有十九章，是在舊有的《商標審查及審理標準》基礎上進行修訂、完善而成。在體例上，新的《指南》不再採用審查和審理分列的做法，而是按照商標法條文順序排列各章節，並將審查審理中不同環節的因素納入考量。在內容編排上，《指南》在各章設立「釋義」部分，嵌入指導案例說明相關條款如何適用，進一步提高了指引的確定性。在內容上，《指南》是根據近年來中國法律和實務的發展，對商標審查審理實體性規範進行了完善和修改。

值得注意的是，這次在下編第二章中，新增「不以使用為目的的惡意商標註冊申請的審查審理」，由於中國商標法第四次修正中，在第4條第一款中增加了「不以使用為目的的惡意商標註冊申請，應當予以駁回」的規定。為適應該修改故新增下編第二章，在審查審理中明確規範「不以使用為目的的惡意商標註冊申請」的商標認定和適用。

新法上路二：《商標一般違法判斷標準》上路

中國知識產權局於去年12月13日發布《商標一般違法判斷標準》，並自2022年1月1日起施行。《商標一般違法判斷標準》為違反商標管理秩序的行為提供了統一的判斷標準，也為中國商標執法部門提供了針對性較強的指引，企圖建立出透明度更高、可預見性更強的商標管理規則。

《標準》共三十五條，針對中國現行法律、法規中的商標違法行為制定了判斷標準，包括(1)必須使用註冊商標而未使用；(2)使用不得作為商標使用的標誌；(3)在商業活動中使用「馳名商標」字樣；(4)商標被許可人未依法標明其名稱和商品產地；(5)自行改變註冊商標、註冊人名義、位址或者其他註冊事項；(6)將未註冊商標冒充註冊商標使用；(7)未履行集體商標、證明商標管理義務；(8)未履行商標印製管理義務；(9)惡意申請商標註冊等九類違反商標管理秩序的違法行為，進行了詳細的規定。

新法上路三：啟用修訂後的商標書式

中國知識產權局在去年12月10日，發佈關於修訂商標書式的通知。根據中國知識產權局第462號《關於發佈<商標審查審理指南>的公告》，中國知識產權局針對商標書式作出適應性調整，並公佈修訂後的商標書式。此次修訂商標的書式涵蓋 商標註冊申請 、 商標異議業務 、 商標後續業務 、 商標評審業務 、 代理委託書 等五大項商標業務類型，自2022年1月1日啟用，舊版書式將同時停止使用。

新法上路四：取消紙本商標註冊證發放

2021年10月12日，中國知識產權局發佈《關於調整商標註冊證發放方式的公告（第453號）》。自2022年1月1日起，公告註冊及其他商標申請產生的商標註冊證，以紙本形式提交商標申請的寄發《領取商標註冊證通知書》，註冊人按通知書指定的網址和提取碼，登錄中國商標網獲取電子商標註冊證；若以電子方式提交商標申請，則登錄商標網路服務系統，以獲取電子商標註冊證，註冊人可自行查看和下載列印。從今年起中國知識產權局將不再發放紙本商標註冊證。

新法上路五：2022.7.1日起取消專利證、商標證的印花稅

十三屆全國人大常委會第二十九次會議在2021年6月10日下午表決通過《印花稅法》，自2022年7月1日起施行；《中華人民共和國印花稅暫行條例》將同時廢止。

今年下半年即將上路的中國《印花稅法》，取消對權利、許可證照每件徵收人民幣5元印花稅的規定。意即未來在中國的商標註冊和專利權證，都不必再繳納印花稅。此外，印花稅法也將「商標專用權、著作權、專利權、專有技術使用權轉讓書據」的稅率，由萬分之五降低至萬分之三，進一步落實減稅降費、支持創新發展，以鼓勵知識產權實施應用。





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