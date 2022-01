兩岸專利論壇／NPE愈來愈強大 科技業者必須強化專利管理能力

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

NPE(非實施專利實體)的訴訟和授權案例,在新冠肺炎疫情時期反而愈發蓬勃,而隨著5G技術投入商業應用,相關的專利權爭議在未來也絕對是只多不少,使科技業者的專利訴訟風險愈來愈高。這個時候,業者們該如何趨吉避凶呢?

在新冠肺炎肆虐全球的這兩年亂世,全球專利活動發生了相當戲劇性的變化。就拿最具指標性的美國專利侵權訴訟來說,疫情當中的訴訟案量和被告人數都雙雙增加,而且NPE更在其中居於關鍵性地位。

根據研究機構RPX統計,在2017至2019年間,美國每一季的專利侵權訴訟被告人數大約800為上下,其中由NPE發起的佔比大多在60%以下;但到了2020至2021年,每季的被告人數均在800以上,2020年第2季時更首度突破1000人,NPE發起的佔比也大多維持在60%以上,在2021年還數度逼近70%(圖1)。

圖1:2017年至今美國專利侵權訴訟被告數量變化(依原告類型區分) (資料來源:Q3 in Review: The PTAB Reaches an Inflection Point as DOJ Touts New “Balanced” SEP Policy, RPX, 2021/10/21)

很明顯地,NPE很會在亂世當中找尋商機。聯發科專利運營處處長劉彥顯也指出,NPE發起的美國侵權訴訟量,是在2008至2010年間,也就是金融海嘯時期正式超越一般營運公司,「現在對NPE來說,專利訴訟已經是很重要的財務投資工具。」

NPE的商業模式,已經愈來愈靈活

金融海嘯與新冠肺炎疫情的共通點之一,就是各國政府為了救市而推行超寬鬆的貨幣政策,為NPE業者提供了良好的資金環境。「而且,現在的NPE已經形成非常有彈性的營運模式,」劉彥顯舉例,這兩年內積極興訟的Fundamental Innovation Systems International LLC(FISI),就是由一家專業的投資基金公司主導成立。「他們有金主在背後支持,然後買下Blackberry(即RIM)手上的專利組合,再搭配授權公司和律師事務所分別進行談判跟訴訟,分工非常清楚。」

此外,工研院技轉中心執行長王鵬瑜也認為,5G專利的授權及爭議,從2022年開始會備受重視。「這個跟供應鏈重組、區域製造或各國的技術出口管制環環相扣。」事實上,2021年在科技業界已經看得出這項趨勢:華為雖然被許多國家列入貿易黑名單,但在2021年上半年就已經宣布將開始向全球科技同業收取專利權利金,知名的專利授權平台Avanci,也在12月初推出5G專利的授權業務。所以,5G時代的NPE,只怕是愈來愈難對付。

因應這些新興的產業威脅,科技業者唯一的對策還是得從基本功做起,持續優化企業的專利管理。以工研院為例,王鵬瑜指出,在疫情當中,工研院的專利布局策略捨棄純數量的指標,改以專利品質,像是專利組合和專利的全生命週期進行思考,「而且我們還引入AI分析工具來協助布局,也改用數據平台來營運專利資產。」

表1:專利分析工具比較 (資料來源:「後疫情專利策略與運營圓桌論壇」會議資料,2021第13屆兩岸專利論壇,2021/12/23)

專利佈局使用的工具眾多,但絕大部分還是以人工為主,也就是需要專門的分析人員逐篇閱讀,再決定專利品質和後續處置,但採用人工智慧技術後,王鵬瑜表示,從專利檢索、分類、圖表繪製,都是由AI自動完成,甚至連最後端的專利布局策略,也是先讓AI擬定策略建議方案後,才由專家進行調整。換句話說,現在絕大部分的專利佈局分析,已經是由AI獨力完成。

善用人工智慧技術,可以大幅提高專利分析效能

使用AI進行專利分析的效益已經逐漸顯現。王鵬瑜指出,根據研究機構Via Licensing的分析,在世界各國所宣告的SEP中,真正屬於標準技術的比例僅有1.25%,意味著「含金量」相當低;而工研院採用AI技術來分析5G的SEP,建構出分析平台後再監控申請動態,並分析專利與標準之間的關聯程度,最終得出合理的授權條件,提供給廠商做為成本規劃或專利授權談判時的參考。

「根據科睿唯安(Clarivate)的分析,到2021年6月底,台灣主要專利權人總共宣告了1057件5G的必要專利,在全球佔比大約2.51%;但同一時間內我們4G SEP的佔比是1.4%,顯示在5G上有明顯提升,」王鵬瑜補充,更重要的是在品質指標上,IPLytics的分析更顯示台灣廠商如鴻穎創新、聯發科的5G SEP品質(「GDP 標準化的專利規模」(Average patent family size normalized by GDP))比起三星等國際大廠都毫不遜色。

專利是一場永無止境的軍備競賽。來自NPE的訴訟威脅只會更強大,如果不想一直挨打,除了更積極投入研發外,也必須善用分析工具來了解競爭態勢,才能在強敵環伺下找出致勝的方法。





