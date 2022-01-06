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兩岸專利論壇／NPE愈來愈強大 科技業者必須強化專利管理能力

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

NPE（非實施專利實體）的訴訟和授權案例，在新冠肺炎疫情時期反而愈發蓬勃，而隨著5G技術投入商業應用，相關的專利權爭議在未來也絕對是只多不少，使科技業者的專利訴訟風險愈來愈高。這個時候，業者們該如何趨吉避凶呢？

在新冠肺炎肆虐全球的這兩年亂世，全球專利活動發生了相當戲劇性的變化。就拿最具指標性的美國專利侵權訴訟來說，疫情當中的訴訟案量和被告人數都雙雙增加，而且NPE更在其中居於關鍵性地位。

根據研究機構RPX統計，在2017至2019年間，美國每一季的專利侵權訴訟被告人數大約800為上下，其中由NPE發起的佔比大多在60%以下；但到了2020至2021年，每季的被告人數均在800以上，2020年第2季時更首度突破1000人，NPE發起的佔比也大多維持在60%以上，在2021年還數度逼近70%（圖1）。

圖1：2017年至今美國專利侵權訴訟被告數量變化（依原告類型區分） （資料來源：Q3 in Review: The PTAB Reaches an Inflection Point as DOJ Touts New “Balanced” SEP Policy, RPX, 2021/10/21）
圖1：2017年至今美國專利侵權訴訟被告數量變化（依原告類型區分） （資料來源：Q3 in Review: The PTAB Reaches an Inflection Point as DOJ Touts New “Balanced” SEP Policy, RPX, 2021/10/21）

很明顯地，NPE很會在亂世當中找尋商機。聯發科專利運營處處長劉彥顯也指出，NPE發起的美國侵權訴訟量，是在2008至2010年間，也就是金融海嘯時期正式超越一般營運公司，「現在對NPE來說，專利訴訟已經是很重要的財務投資工具。」

NPE的商業模式，已經愈來愈靈活

金融海嘯與新冠肺炎疫情的共通點之一，就是各國政府為了救市而推行超寬鬆的貨幣政策，為NPE業者提供了良好的資金環境。「而且，現在的NPE已經形成非常有彈性的營運模式，」劉彥顯舉例，這兩年內積極興訟的Fundamental Innovation Systems International LLC（FISI），就是由一家專業的投資基金公司主導成立。「他們有金主在背後支持，然後買下Blackberry（即RIM）手上的專利組合，再搭配授權公司和律師事務所分別進行談判跟訴訟，分工非常清楚。」

此外，工研院技轉中心執行長王鵬瑜也認為，5G專利的授權及爭議，從2022年開始會備受重視。「這個跟供應鏈重組、區域製造或各國的技術出口管制環環相扣。」事實上，2021年在科技業界已經看得出這項趨勢：華為雖然被許多國家列入貿易黑名單，但在2021年上半年就已經宣布將開始向全球科技同業收取專利權利金，知名的專利授權平台Avanci，也在12月初推出5G專利的授權業務。所以，5G時代的NPE，只怕是愈來愈難對付。

因應這些新興的產業威脅，科技業者唯一的對策還是得從基本功做起，持續優化企業的專利管理。以工研院為例，王鵬瑜指出，在疫情當中，工研院的專利布局策略捨棄純數量的指標，改以專利品質，像是專利組合和專利的全生命週期進行思考，「而且我們還引入AI分析工具來協助布局，也改用數據平台來營運專利資產。」

表1：專利分析工具比較 （資料來源：「後疫情專利策略與運營圓桌論壇」會議資料，2021第13屆兩岸專利論壇，2021/12/23）
表1：專利分析工具比較 （資料來源：「後疫情專利策略與運營圓桌論壇」會議資料，2021第13屆兩岸專利論壇，2021/12/23）

專利佈局使用的工具眾多，但絕大部分還是以人工為主，也就是需要專門的分析人員逐篇閱讀，再決定專利品質和後續處置，但採用人工智慧技術後，王鵬瑜表示，從專利檢索、分類、圖表繪製，都是由AI自動完成，甚至連最後端的專利布局策略，也是先讓AI擬定策略建議方案後，才由專家進行調整。換句話說，現在絕大部分的專利佈局分析，已經是由AI獨力完成。

善用人工智慧技術，可以大幅提高專利分析效能

使用AI進行專利分析的效益已經逐漸顯現。王鵬瑜指出，根據研究機構Via Licensing的分析，在世界各國所宣告的SEP中，真正屬於標準技術的比例僅有1.25%，意味著「含金量」相當低；而工研院採用AI技術來分析5G的SEP，建構出分析平台後再監控申請動態，並分析專利與標準之間的關聯程度，最終得出合理的授權條件，提供給廠商做為成本規劃或專利授權談判時的參考。

「根據科睿唯安（Clarivate）的分析，到2021年6月底，台灣主要專利權人總共宣告了1057件5G的必要專利，在全球佔比大約2.51%；但同一時間內我們4G SEP的佔比是1.4%，顯示在5G上有明顯提升，」王鵬瑜補充，更重要的是在品質指標上，IPLytics的分析更顯示台灣廠商如鴻穎創新、聯發科的5G SEP品質（「GDP 標準化的專利規模」(Average patent family size normalized by GDP)）比起三星等國際大廠都毫不遜色。

專利是一場永無止境的軍備競賽。來自NPE的訴訟威脅只會更強大，如果不想一直挨打，除了更積極投入研發外，也必須善用分析工具來了解競爭態勢，才能在強敵環伺下找出致勝的方法。


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