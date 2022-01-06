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確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

只靠央行打房 效果恐怕相當有限

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔣士棋╱北美智權報　編輯部】

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自金融海嘯開始，央行打房已經有了10多年歷史，只是從各項統計數字來看，台灣房地產市場行情──尤其是一般人最關切的房價還是節節高升。很明顯地，若想要平抑房價，不能夠只靠央行的金融政策。

因應房地產價格居高不下，去（2021）年12月中央銀行在最後一次的理監事會後，推出了最新的不動產抵押貸款管制措施，在先前的基礎上進一步緊縮投機資金往房地產行業流通。

央行最新政策，加強管制不動產相關放款

其中，對於購屋貸款部分，較顯著的改變在於自然人購買第三戶以上的房屋，或是購買高價住宅時，最高貸款成數一律降至4成，也就是購屋者必須自備至少6成的款項；至於建商的建築貸款部分，包括購地、建案餘屋還有工業區閒置土地的抵押貸款，最高成數也分別降至4成或5成，甚至在辦理購地貸款時還必須切結於一定期間內動工，以避免建商囤地、囤房影響房地產市場健全發展（表1）。

表1：中央銀行最新不動產放款管制措施 （資料來源：中央銀行（*特定地區為六都及新竹縣、市））
表1：中央銀行最新不動產放款管制措施 （資料來源：中央銀行（*特定地區為六都及新竹縣、市））

其實，早在2010年，央行就已經注意到高房價的問題，在時任央行總裁彭淮南主導下，在2010年6月底訂定了「中央銀行對金融機構辦理特定地區購屋貸款業務規定」。與今天的管制措施相比較，當年的版本顯得「陽春」許多：特定地區僅限於台北市和台北縣（現為新北市）的十個縣轄市，管制對象只有購屋貸款，土建融部分尚未被涵蓋，最高貸款成數則訂為7成。十多年下來，這項規定歷經了多次更名，對於整體不動產貸款市場的管制也愈來愈精細；只不過，這十年內台灣的房價還是漲多跌少。

根據內政部統計，2021年到11月底，全國房屋買賣的移轉登記數量為31萬棟，比前一年同期的29棟成長了約7%。事實上，台灣的房屋買賣移轉登記歷經2016、2017年的萎縮期後，已經維持了連續3年的高成長，2021、2022年很有機會再創新高；另一方面，從最能代表中古屋房價走勢的信義房價指數來看，從2020年開始每季的年增率就開始拉高，甚至在2021年的前三個季度，每季的指數年增率都在10%上下。沒有盡頭的價量齊揚，正是當前台灣房地產市場的最佳寫照。

如此火熱的房市，有辦法靠央行的貨幣政策抑制嗎？恐怕很難。從歷史經驗來看，2010年，也就是央行首次對購屋貸款出手管制時，整體不動產市場的放款金額，佔台灣金融業總放款餘額的比例高達近38%──這也是為什麼央行一直以避免銀行業放款過度集中，作為管制的主要理由（圖1）。實施管制之後，隨著央行逐漸啟動升息，不動產放款的佔比確實出現下降，但即使在最低迷的2016、2017年都還有34%左右，更不用說在2016年以後重啟降息循環，不動產放款開始加速成長，在2020年底，消費者購屋貸款規模就已經突破8兆元台幣。

十多年經驗顯示，央行管制措施對房市影響很有限

圖1：2010年至今台灣不動產放款金額變化（右軸）及佔整體金融業放款金額比率（左軸） （資料來源：中央銀行）
圖1：2010年至今台灣不動產放款金額變化（右軸）及佔整體金融業放款金額比率（左軸） （資料來源：中央銀行）

從歷年的不動產放款、房地產交易等數據來看，不論央行端出如何嚴格的管制辦法，最明顯的效果只是降低銀行業對不動產相關的放款比例而已，再來就是使買賣交易量萎縮，但放款金額──尤其是購屋貸款和建築貸款仍然維持正成長。換句話說，要從金融面影響房地產市場，真的不是那麼容易。

如今，不動產放款所佔的比例又攀升至37%左右，站在控管放款風險的立場，央行再次加大管制力道確實有其必要。展望2022年，如果第三季以後央行可以順利啟動升息，再搭配對不動產放款新規定也能有效執行，也許可以看到交易量再次萎縮──但別忘了，處於高檔的物價已經墊高了建築工人和材料的成本，而且歷史經驗顯現台灣每年一定有25萬棟左右的剛性交易需求。所以，如果政府真的想讓更多人買得起房，還是多從其他政策想辦法吧。


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