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談設計產業的智慧財產權爭議與風險問題

聯合新聞網 / 北美智權報

【陳秉訓／國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

無論是專利權或著作權，其在我國發展已有多年的歷史。這些權利對設計產業產生多少保護效果卻缺乏實證研究。本文在根據過去接觸設計產業個案的經驗，闡述設計產業所面對的智慧財產權爭議問題，並提供與設計產業有關的商業風險的觀察。

文化創意產業是我國當今重點產業之一。政府將電視、電影、流行音樂、數位內容、設計及工藝產業等視為重點發展產業。這些產業能健全的發展其必須依賴智慧財產權的保護。

在這些產業中，設計產業涉及較廣的內涵，從二維到三維，包括平面設計、工業設計、空間設計、和數位內容設計。針對設計產業的智慧財產權問題，有論者常關注設計專利的主題，但這比較是關於工業設計。工業設計通常涉及實體產品，其比較適合以專利權來保護。不過，平面設計、空間設計、和數位內容設計比較屬於著作權所保護的內容。

風險因子一：組織型態

設計產業所實際面對的智慧財產權爭議問題與其他商業風險，其受到個案組織型態的影響。設計產業大致上有三類組織：

  • 設計家工作室：以個人或合夥型態設立的工作室，其在管理組織上比較沒有嚴謹的設計，設計家本身會身兼數種功能，例如業務開發、財務管理等等。
  • 設計服務公司：以公司型態經營的組織，其具有一定的組織架構，且公司內部有適當的專業分工。此類組織又細分為兩種。第一種是純粹提供設計服務的公司，而第二種是自己有設計品牌且委託他人製造，不過其仍保有設計服務之業務。
  • 具有設計能力之產品製造公司：為一具規模的公司組織，其能夠自行設計和自行生產。

風險因子二：商業模式

設計產業的商業模式也影響相關風險的嚴重性。基本上，商業模式即設計服務接案模式，包括主動開發客戶、客戶主動洽詢、及有穩定客戶。在執行面向，設計創作模式有個人創作、集體創作、或指導式創作（設計想法提供者和具體化設計想法之人員是不同人）。在與委託人溝通時，可能情境包括：委託人主導、設計服務提供者主導、或雙方居於平等地位。設計完成品確認模式則有：事先約定驗貨標準、驗貨標準隨時變動、或未曾有明確的驗貨標準。關於設計完成品交貨模式，可能有標準程序、或無遵循標準程序。最後，在付款模式部分，有分期付款、事前付清、或事後請款。

重要的智慧財產權

對於設計公司的智慧財產權保護主要是著作權和營業秘密。如果設計公司本身沒有販賣產品，設計專利不會是主要的智慧財產權保護工具。或雖有行銷具體的產品，但因為該產品屬於流行性商品或限量商品，而無長期經營之必要，所以可能無申請設計專利之需求。

營業秘密管理之問題

營業秘密管理包括：公司建築物的人員出入控管、Email管理、書面文件流動和存放管理、書面或電子文件的機密等級管理、會議參與人員管理、內部人員保密合約、外部人員保密合約、和作廢文件管理等等。

保密合約是最基本的營業秘密管理，但是設計產業少數有和員工簽訂保密合約，或是雙方的雇用合約中少有提到營業秘密的保護義務。另關於外包人員或委託製造商，於委外合約中有保密條款是罕見的現象。

甚至曾有個案，當其把設計圖樣拿給外包製造商生產時，該製造商竟然把該圖樣向其他設計同業兜售，以期望其他設計同業可以在該製造上那生產與該圖樣有關的產品。對此，營業秘密法提供刑事責任的救濟制度；但受害業者可採用民事訴訟，或於合約中約定商務糾紛處理選擇，例如商務仲裁、調解等等。至於對後續商業關係之影響，業者可在契約形成時制訂防止違約風險之方式。

著作權管理之問題一：內部因素

若未與員工事先約定著作權歸屬，或甚至在設計成品完成後也無約定著作權歸屬，這樣的實務可能造成「設計完成品」之著作財產權歸屬爭議風險。根據著作權法第11條第1項，員工「於職務上完成之著作」是以該員工為著作人；但雙方可以契約約定以雇主為著作人。若以雇主為著作人，則根據著作權法第10條，雇主自然享有著作權，而著作財產權則歸雇主。

在「設計完成品」視為「職務上完成之著作」之情況下，若設計公司未和員工約定著作財產權歸屬，員工仍有取得著作財產權之可能。此源自於法律文字的不明確問題。著作權法第11條第2項規定「依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有」。此句的問題是可有二種解釋。一是「如果受雇人為著作人時，則…」；二是「如果以契約約定受雇人為著作人時，則…」。前者是指無論員工是如何成為著作人，該職務上完成著作之著作財產權歸於雇主；後者則指僅在契約有約定員工為著作人時，則當該契約未約定著作財產權歸屬時，雇主可取得著作財產權。

如果採第一種解釋，設計公司可透過法律強制規定而取得著作財產權。但如果採第二種解釋，當設計公司和員工間無契約約定時，員工仍能保有著作財產權。因此，在法律規範不確定的情況下，如果設計公司未與員工約定著作權歸屬，則員工可能仍擁有著作財產權。

應注意的是員工所「設計完成品」不一定屬於「職務上完成之著作」。例如，如果設計圖樣是在下班後完成的，該設計圖樣可能不會視為「職務上完成之著作」。或是，如果設計圖樣不是在公司內完成的，此也可能視為「非職務上完成之著作」。一旦「設計完成品」被視為「非職務上完成之著作」，則根據著作權法第10條，員工享有著作權。


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