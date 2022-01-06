快訊

確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022年新開始 企業跨國營運應注意的新法規

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【吳碧娥╱北美智權報　編輯部】

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

KPMG安侯法律事務所日前舉辦《 2022國內外法令展望研討會》，針對企業跨國營運時會遇到的法律議題探討。2021年美國開始實施《企業透明法》，要求美國公司在設立時要揭露背後的受益所有人，即使是在法案生效日期之前的既存公司，最晚也要在2023/1/1前完成申報。而在中國營運的企業，則會面對從去年11月開始實施的《個人資訊保護法》，若未依規定提供個人資訊保護影響評估報告，最高可處人民幣5,000萬元罰鍰，甚至被吊銷營業執照。

因應美國《企業透明法》，留意申報截止期限

長久以來，在美國成立「股份有限公司」（Corporation）或「有限責任公司」（Limited Liability Company，簡稱LLC），並不需要揭露股東或受益所有人（beneficial owner）身分。直到2021年1月1日，美國《企業透明法》正式上路，只要是符合「應申報公司」定義，無論是美國公司或是在美國註冊的非美國公司，均須於成立時及成立後，每年度向美國財政部金融犯罪及執法中心（FinCEN）申報對其具有所有權及控制權的「實質受益人」身分。

「應申報公司」包括依據美國各州法律成立的股份有限公司(C Corporation)、有限責任公司(Limited liability company, LLC)及依據外國法成立且獲准於美國營運的外國公司。針對受益所有人申報，法案規定有三個申報截止日期：

  • 既存公司：在法案生效日期2021/1/1之前成立或註冊的應申報公司，均應在2023/1/1前完成申報。
  • 新設公司：在法案的生效日期之後成立註冊的應申報公司，都必須在成立註冊時完成申報。
  • 更新申報：應申報公司必須在已申報之受益所有人資訊有所變更後的1年內完成更新申報。

表一、美國《企業透明法》之申報要求 （資料來源：KPMG）
表一、美國《企業透明法》之申報要求 （資料來源：KPMG）

若故意不提供或更新資訊，亦或提供錯誤或不實資訊予FinCEN，均須面對嚴峻的民事或刑事後果。違反規定的民事罰款，在違規期間每日可達500美元、刑事罰金可達1萬美元，並可處最重2年有期徒刑。

KPMG安侯法律事務所執行顧問翁士傑提醒，須留意「受益所有人」的定義相當廣泛，適用者不僅包括直接或間接控制公司之人，更包括從公司接收經濟利益之人。此外，合夥組織及信託預計將成為下一波被納入規範的對象。建議符合申報條件的企業，應進一步規劃申報的時間點及方式，並規畫及時蒐集、申報、更新資訊的方式。若屬於提供服務予美國聯邦政府之承包商或分包商，亦須留意法案對於修訂聯邦採購法（FAR）的要求，其規定標案或服務合約金額逾25萬美元時，應於標書或服務建議書中揭露相關受益所有權資訊。

因應拜登基礎設施法案，台灣供鏈可調整投資布局

2021年8月，美國參議院通過了拜登的1.25兆美元基礎設施法案，涉及美國經濟的各方面，全面更換公共設施減緩地球暖化、交通設施5G化、國家電網Smart Grid化。基礎設施法案反映了共和、民主兩黨之間的妥協，雖仍待眾議院和總統的批准，已代表十多年來聯邦政府對基礎設施項目最大程度的投入。

基礎設施法案呼應了2021年1月拜登剛上任時發布的14005 號行政命令：「確保所有美國工人在全美國創造未來」方案（Ensuring the Future is Made in All of America by All of America’s Workers）。翁士傑認為，台灣企業應注意法案部分條款強調：

  • 款項將優先撥用於美國有實體運營的公司的廠商；
  • 款項將優先撥用於利用部署於美國的智慧財產權、美國的know how；
  • 不使用特定外國供應商原產材料、成品。

翁士傑解釋，14005號行政命令旨在鼓勵聯邦政府採購的產品從美國製造，美國政府採購的產品內含美國製零件比例，自55%立即提高至60%，2年後65%、7年後75%。在競標「關鍵性（critical）」產品時，與美國製產品相比，外國製產品的價格將被政府調高20~30%。承包商必須申報「關鍵產品」在美國製造的比例，使政府能持續追蹤供應鏈的合規性，產品不符合新門檻的美國承包商，需調整其供應鏈以確保符合法規，否則將受到處罰。

為符合新規範，美國承包商將會更加注意其供應鏈並進行實質檢查，以確保其產品符合政府採購法的美國製造定義。台灣供應鏈可考慮調整投資布局，例如將產品製造端從美國境外移轉至美國境內，趁此機會成為美國政府直接或間接的供應商，同時提升產品中美國零件比例。


【詳細內容請見《北美智權報》300期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

只靠央行打房 效果恐怕相當有限

自金融海嘯開始，央行打房已經有了10多年歷史，只是從各項統計數字來看，台灣房地產市場行情──尤其是一般人最關切的房價還是節節高升。很明顯地，若想要平抑房價，不能夠只靠央行的金融政策。

藻礁公投之後的三大變數

今年12月18日，我國首次「未與公職人員選舉共同舉辦」之四案公民投票，因同意票之票數未超過投票權人總數25％且同意票未超過不同意票，均未通過。依公民投票法第31條及第32條第1項之規定，公民投票案不通過者，主管機關應於投票完畢七日內公告公民投票結果，並通知提案人之領銜人。主管機關公告公民投票之結果起二年內，不得就同一事項重行提出。此為藻礁公投不通過之後的直接法律效果，政府或投下不同意票的選民，或可安心兩年內毋庸再面對同一事項公投。

Unitary Patent怎麼向EPO申請？什麼是歐洲專利Opt-out？

歐盟統合專利法院（Unified Patent Court；UPC）、歐盟單一專利（Unitary Patent；UP）很有機會在2022或2023年啟用，UP怎麼申請？什麼是Opt-out不以UPC作管轄法院？現在該為UP和UPC做些什麼準備？

商標註冊不實表達產品來源遭到撤銷：2021年Coca-Cola v. Meenaxi Enterprise案

美國商標採取使用保護主義，先使用就可以獲得保護，並沒有禁止搶註冊商標的明文規定。可口可樂公司在印度有兩款當地的著名商標「Thums Up」和「Limca」，使用於可樂和汽水產品上，但在美國沒有使用。2012年，兩名印度裔美籍人創辦的公司在美國註冊了這兩個商標。可口可樂公司向專利商標局提出撤銷商標之請求。美國商標審理救濟委員會（TTAB）認為，縱使在美國境內沒有使用該商標，但在特殊情形下，仍可獲得保護，最後撤銷後者所註冊的商標。

InterDigital起訴OPPO 手機廠商專利風險日益嚴峻

據美國專利營運公司InterDigital近日公告，2021年12月20日和12月22日，該公司已分別在英國、印度和德國對OPPO、一加和realme發起專利侵權訴訟，涉訴專利包括3G、4G、5G和HEVC標準相關專利，所有訴訟中均要求禁令。這也是繼小米之後，近兩年來InterDigital再次向中國手機企業發起訴訟。

從日本看台灣：談台北市日本工商會的智財權調查

筆者在日本待了五年，留學農業專門學校，前前後後有不少新鮮的體驗。為了考察與學習日本的農業標準，曾經到歧阜縣立歧阜農林高等學校觀摩。驚嘆學生們在校內騎馬宛如《銀之匙》的知名場景，還看到了學校內貼著智慧財產檢定的海報。後來在網路上聽到山口大學陳內秀樹老師談對農學院學生的智慧財產學入門，不得不感佩日本在調整教育內容以適應時代潮流的努力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。