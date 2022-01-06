兩岸專利論壇／兩岸人工智慧AI相關專利審查匯總

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

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雖然AI人工智慧的技術發展及市場應用已有多年歷史，但真正起飛也不過是這幾年的事。隨著AI技術日漸成熟，其市場應用也益發蓬勃。為了保護相關的技術研發成果，AI相關的發明專利申請數量在近幾年也是急遽上升。雖然AI技術已有悠久的發展歷史，但到目前為止，仍是急速發展中，換句話說，並不如通訊或半導體這些相對成熟的技術，已經大致「定型」；因此，面對與日俱增的人工智慧AI相關專利申請，專利審查人員也很頭疼。主要原因有二：因為AI人工智慧很多時候都與電腦程式或軟體有關，因此很難判斷其專利適格性；其次，由於AI人工智慧涵蓋領域廣，包括製造、金融、教育、運輸、醫療．．．．．．等等，審查人員很難專精那麼多領域，因此在審查AI人工智慧相關專利時面對很大的挑戰。

為此，有不少國家專利局都特別針對AI人工智慧相關技術修正專利法及加強審查指南在這方面的指引，兩岸的IPO也不例外。

台灣新專利審查基準針對人工智慧部分

智慧局 (TIPO) 專利高級審查官朱浩筠在《2021兩岸專利論壇》中介紹了台灣新專利審查基準針對AI人工智慧相關專利審查的部分，他表示目前我們對人工智慧並沒有一致的定義，因此他先給人工智慧一個簡單的定義：「讓機器表現出類似人類智慧的行為，例如感知、判斷、決策等的技術或科技。」

圖1是台灣AI相關發明專利申請的情況。由於發明專利有18個月的緩期公開，於2019年申請的案子到2021年才會公開，因此圖1是台灣目前最新的AI專利申請狀況。從圖1可發現，不管是台灣申請人或是非台灣申請人，與人工智慧相關的發明專利申請都是大幅提升的。

朱浩筠指出，只要發明專利涉及人工智慧、神經網路，從2015年以來，案件數均呈大幅成長。如果再拿檢索出來的案子去作IPC分析的話，即會發現台灣AI相關發明之主要應用領域是那些；此外，如果拿WIPO於2019年所發表的報告來作一比較，便會發現WIPO的AI相關發明主要應用領域為電信及運輸，與台灣情況有一點落差。

因為台灣並不屬於汽車工業生產國，因此常見應用領域並不包括運輸；另一方面，半導體製程技術則明顯是台灣的強項，特別是針對工業控制，即半導體製程的部分有不少應用、也有一些是在醫學診斷的部分。

台灣2021年版電腦軟體相關發明審查基準作了大幅度的修正，是最新的電腦審查基準；前兩版最主要是擴大對電腦相關軟體的保護；像1998年版針對電腦可讀取記錄媒體、2008年版開放電腦程式產品。到了2014年版，部分受到美國影響，審查基準作了一些修正，在適格性的部分排除了簡單利用電腦、及商業、數學邏輯運算這一類的發明(圖2)。

圖2. 2021年版台灣電腦軟體相關發明審查基準修正重點 （資料來源：《台灣新專利審查基準對人工智慧創新保護探討》簡報資料，朱浩筠／TIPO專利高級審查官；2021/12/23）

朱浩筠指出，其實早在2012年的時候，很多大機構對人工智慧、深度學習、大數據等都已有深入研究，但到了2014、2015年，相關的專利申請案才開始湧現。當時即突顯出審查基準對於人工智慧保護可能是不足的，因為人工智慧的基礎其實是數學模型和邏輯的演算法；如果審查人員在審查時即排除數學邏輯演算的話，那針對人工智慧的發明也很有可能在審查時即被排除，無法得到一般正常保護，因此在2021年基準修定過程當中，這一部分作了很大幅度的修正；其中有4大重點，包括：

明確化發明定義判斷原則： 刪除「簡單利用電腦」

明定發明定義判斷流程 修訂進步性相關內容，與總則相互一致 通常知識者之定義

否定、肯定進步性之因素 新增人工智慧相關審查事項與案例 可據以實現要件案例

進步性案例 其他審查事項 人工智慧的本質係數學模型及邏輯演算法

人工智慧多以電腦軟體相關發明實現，適用電腦軟體相關發明審查基準

朱浩筠在介紹審查指引前，先針對人工智慧發明作簡單分類，他認為要先瞭解人工智慧的類型才有助於瞭解往後人工智慧發明審查的探討。以人工智慧相關發明的流程來說，大致上可以將發明分為3種類型，分別是(1)包含原始資料處理及訓練結果、(2)人工智慧模型本身、(3)只是單純運用人工智慧的發明。

圖3. 人工智慧相關發明流程及種類 （資料來源：《台灣新專利審查基準對人工智慧創新保護探討》簡報資料，朱浩筠／TIPO專利高級審查官；2021/12/23）

朱浩筠指出人工智慧發明審查與其他的電腦應用發明基本上是一樣的，台灣的審查方式主要是先區分「方法發明」和「物之發明」兩種。前者包括影像辨識方法、自然語言處理方法……等等；而後者則像是 (應用人工智慧) 裝置和系統、電腦可讀取之記錄媒體、電腦程式及電腦程式產品，另外， 值得一提的是，2021版的審查基準已把神經網路視為電腦程式，因為神經網路都是用電腦軟體來實現的，故其實際上就是電腦程式／軟體。





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