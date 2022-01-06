InterDigital起訴OPPO 手機廠商專利風險日益嚴峻

【JZ╱愛集微】

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據美國專利營運公司InterDigital近日公告，2021年12月20日和12月22日，該公司已分別在英國、印度和德國對OPPO、一加和realme發起專利侵權訴訟，涉訴專利包括3G、4G、5G和HEVC標準相關專利，所有訴訟中均要求禁令。這也是繼小米之後，近兩年來InterDigital再次向中國手機企業發起訴訟。

2021年8月，InterDigital宣佈與小米達成和解，InterDigital財報顯示，小米僅2021年第三季度向InterDigital交的授權金就達到4500萬美元。InterDigital專利授權策略一向較為強勢，也慣用訴訟手段逼迫手機企業接受其專利授權金額。自2007年起，該公司與中興、華為、蘋果、聯想、三星、小米等業內廠商均有過訴訟。前述公司中除聯想與其仍在訴訟中，其他公司均與其簽署了授權合約，每年授權金無一例外都超過數千萬美金。

對OPPO來說可謂一波未平一波又起，在諾基亞「強攻」未歇之際，再遇InterDigital這一強敵，這也映射出當下中國手機廠商國際化過程中面臨的日益嚴峻的專利風險形勢。即使OPPO在中國手機企業中的專利實力已經是「優等生」的存在，且擁有一支專業能力很強的智慧財產權團隊，但要過這個專利「關」顯然也非易事。

小米之後，InterDigital 「瞄準」OPPO

（InterDigital訴OPPO案公告，來源：Interdigital公告文件）

目前關於InterDigital訴OPPO案還沒有進一步詳情，不過從InterDigital短短數行的公告來看，這次針對OPPO的專利訴訟是大規模的全球訴訟。

起訴時間上，InterDigital攜成功以訴訟逼迫小米和解之勢，趁OPPO正全力應對諾基亞之機發起訴訟，時機恰到好處。專利選擇上，無論是3G、4G、5G這類無線通訊技術還是HEVC視頻編解碼技術，都是當前乃至今後相當長一段時間，智慧型手機繞不開的技術。在訴訟地選擇上，英國是全球首個宣告對全球標準必要專利授權金費率有管轄權的國家，在無線星球（Unwired Planet）訴華為案後，也被認為是傾向專利權人的法域；德國則是傳統上專利訴訟頻發且傾向專利權人的法域；印度也是近年來逐漸崛起的智慧型手機市場和活躍的司法區域，這些訴訟地的選擇也算是意料之中。

OPPO此次遭遇的情況與剛剛結束的InterDigital訴小米案頗有相似之處。2020年7月底，InterDigital在印度對小米發起專利侵權訴訟並申請了禁令。彼時正是中印關係趨緊時期，而印度又是小米手機第一大海外市場，InterDigital起訴時間和地點的選擇都頗耐人尋味。InterDigital起訴小米所選用的專利同樣是無線通訊和HEVC標準相關專利。在印度起訴之後，InterDigital之後也在德國等歐洲國家對小米追加起訴。

（資料來源：InterDigital歷年財報）

彼時，集微網就曾預測InterDigital起訴小米只是事情的開始。據統計，2018年和2019年InterDigital收入出現劇烈下降。這其中固然有華為協議到期，再次與InterDigital進入談判有關，但即使加入華為2020年向該公司支付的3000多萬美元專利費，其年收入也在3.5億美元以下，這是2013年以來該公司的最低收入水準。有外媒分析，近兩年的新冠疫情對專利運營公司的收費業務也造成了一定的負面影響；因此，InterDigital必須根據市場格局變化，「開拓」新的客戶，小米、OPPO等手機公司首當其衝。

InterDigital和中國公司們的恩怨情仇

InterDigital是一家靠專利費維生的上市公司，所有的研發投入轉化為專利，再用專利向終端廠商收取授權金。這種商業模式決定了其必須以盡可能有利於己方的授權條件與盡可能多的終端廠商達成授權合約。可想而知，以純粹的談判手段InterDigital幾乎不可能達成這一目標，於是以訴訟促談判成為該公司固定商業套路，此次起訴OPPO想來也是授權金費率和條件難以達成一致。

據集微網此前的統計，近十年來InterDigital連續兩年（含）以上對其收入占比超過10%（含）的客戶有5家，分別是蘋果、三星、LG、華為、和碩，均曾與InterDigital對簿公堂。除了針對蘋果的訴訟僅出現於InterDigital財報且語焉不詳之外，其餘訴訟均曾引起較大影響。

而這種訴訟策略也確實為InterDigital帶來了不菲的收入。以三星為例，2018年至2020年，三星向InterDigital交的專利費分別是7685萬美元、7973萬美元和7898萬美元，在InterDigital當年總收入中占比均超過20%。

近年來，隨著中國終端廠商崛起，Interdigital針對中國廠商的訴訟越來越頻繁。2011年，InterDigital曾於美國德拉瓦州法院對華為和中興提起專利侵權訴訟，同時向美國貿易委員（ITC）提起337調查。同年，華為向深圳市中級人民法院起訴InterDigital等公司濫用市場支配地位。此後InterDigital和華為以及中興展開了多年的纏鬥。2020年，InterDigital先後和中興、華為達成全球範圍的專利授權合約，解決了相互間的所有訴訟。據公開信息顯示，該授權合約有效期至2023年，在此期間，華為以及中興的3G、4G和5G產品將向InterDigital支付專利費。

值得注意的是，2013年9月中國國家發改委曾啟動對InterDigital的反壟斷調查，次年3月InterDigital提交暫停調查申請，內含一份向中國行動終端廠商授權無線行動通訊標準必要專利組合的承諾。當年5月22日，國家發改委暫停調查。這份為期5年的承諾讓InterDigital暫緩了對中國廠商的攻勢。不過，2019年8月，這份承諾到期不足3個月，InterDigital便迫不及待地在英國和美國對聯想發起訴訟。次年7月，再對小米出手。如今與小米的全球授權合約已經塵埃落定，與聯想的訴訟雖還在進行中，但訴訟整體走向也對InterDigital更有利，不出意外的話，雙方同樣會以和解告終。

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