商標註冊不實表達產品來源遭到撤銷：2021年Coca-Cola v. Meenaxi Enterprise案

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

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美國商標採取使用保護主義，先使用就可以獲得保護，並沒有禁止搶註冊商標的明文規定。可口可樂公司在印度有兩款當地的著名商標「Thums Up」和「Limca」，使用於可樂和汽水產品上，但在美國沒有使用。2012年，兩名印度裔美籍人創辦的公司在美國註冊了這兩個商標。可口可樂公司向專利商標局提出撤銷商標之請求。美國商標審理救濟委員會（TTAB）認為，縱使在美國境內沒有使用該商標，但在特殊情形下，仍可獲得保護，最後撤銷後者所註冊的商標。

可口可樂公司在印度的著名商標

可口可樂公司在1993年買下印度的「Thums Up」商標，主要使用在可樂（黑色汽水）上，在印度其屬於著名商標，實際使用的商標圖案如圖一。

圖一、可口可樂公司的「Thums Up」商標 （圖片來源：https://www.amazon.in/Coca-Cola-Thums-Can-300Ml-Pack/dp/B00UX09SB4）

可口可樂公司也在1993年買下印度的「Limca」商標，主要使用於檸檬汽水上，其同樣在印度屬於著名商標，實際使用的圖案如圖二。

圖二、可口可樂公司的「Limca」商標 （圖片來源：https://www.goshoppi.us/store/apna-baazar-salt-lake-city/soft-drinksjuices/soft-drinks/coca-cola-limca-can-300ml.html）

被告Meenaxi公司是印度食品飲料經銷商

被告Meenaxi公司是由二名美籍印度人創辦的食品經銷商，主要經營項目是「將印度製造的食品飲料，分銷到美國的印度雜貨商。」此外，他們出版一個小刊物，列出每個月他們主打的商品，主要散發到印度社區。

在2012年Meenaxi向美國專利商標局註冊了「Thums Up」和「Limca」這兩個商標，均指定使用於「可樂；濃縮物、糖漿或粉末用於準備軟飲料（汽水）；汽水，即國際分類號32類之蘇打水。」

表一、Meenaxi所註冊之「Thums Up」和「Limca」商標 （來源：筆者整理）

調查發現，這二名美籍印度人在美國的商標資料庫檢索，搜尋一些印度有名的商標，發現「Thums Up」和「Limca」曾在美國被註冊，但分別在1987年和1996年被放棄（未延展）。這應該是他們選擇註冊這些在印度著名商標的原因。

美國聯邦商標請求撤銷

本案可口可樂公司於2016年3月，根據美國聯邦商標法第14條(3)（也就是15 U.S. Code § 1064(3)），向美國專利商標局提出「商標撤銷請求」（Cancellation of registration），類似臺灣的舉發。

美國聯邦商標法第14條(3)請求撤銷的事由很多，包括：「在任何時候：

如果註冊商標成為所指定使用之商品或服務或其一部分的通用名稱，

或具有功能性，

或已被放棄，

或其註冊是以欺詐手段獲得，

或違反本篇第1054條（團體商標和證明標章之要件）

或違反本篇第1052條(a)、(b) 或 (c)之規定，根據本章進行註冊（不道德用語、與國旗國徽相同近似、與人名近似），

或違反舊商標法的類似禁止規定，

或註冊商標被註冊人或經其同意使用之人，使用時不實表達（misrepresent）該商標的商品服務來源（source）或與來源有關聯。...」

在這裡，所謂的商品服務來源，指的可能是指另一家公司。亦即在商標使用時，讓消費者誤以為商品服務來自於另一家公司。

第四巡迴法院2021年Bayer v. Belmora案

2021年美國第四巡迴法院的Bayer v. Belmora案，與本案非常接近。該案中，生醫藥廠拜耳（Bayer）公司在墨西哥擁有「FLANAX」商標，指定使用於某種止痛藥，但從來沒有在美國使用這個商標。而Belmora公司於2005年在美國聯邦註冊了「FLANAX」這個商標， 並且也使用於止痛藥品上。

拜耳藥廠請求撤銷Belmora公司的商標，而TTAB准許了請求。最後這個案件也被第四巡迴上訴法院維持。

該案的爭議在於，「FLANAX」在美國境內沒有被使用、沒有被註冊。但TTAB和法院卻同意拜耳公司可以用這個理由撤銷Belmora公司註冊的商標。該案中的關鍵事實在於，Belmora使用了一樣的商標，在一樣的商品上，亦即具有刻意仿冒的存在。而TTAB在該案認為，由於Belmora在美國使用「FLANAX」商標，會讓美國消費者誤以為Belmora的產品來自於拜耳公司的墨西哥產品，這樣拜耳公司會喪失對其「名譽」（reputation）的控制能力，因而受到損害。

TTAB認為，所謂的不實表達商品服務之來源，只有「蓄意（wiillful）的使用混淆的近似商標，尚不足夠（insufficient）。」不實表達商品服務來源必須存在，商標權人的商品乃「刻意地模仿」（deliberately passing off）他人的產品。最重要的，在2007年的一個TTAB的先前決定曾經指出：「公然濫用（blatant misuse）商標......旨在利用申請人的商譽和聲譽進行交易」。





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